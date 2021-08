Partamos desde una realidad: Perú (últimos con 4 pts.) se juega gran parte de la clasificación mundialista en esta triple fecha de Eliminatorias en septiembre. El 2 y 5 ante Uruguay y Venezuela en Lima, respectivamente, y el 9 ante Brasil en Río. Obviamente el hincha, en todo su derecho, pide desde su tribuna el llamado a promesas emergentes que seguramente aportarán a la selección peruana como Jhilmar Lora (20 años, Cristal), Jairo Concha (22, Alianza) o Alessandro Burlamaqui (19, Valencia); pero es necesario tener en cuenta que en estos partidos no hay margen de error. “¿Está basada la lista en la experiencia?”, le preguntaron a Ricardo Gareca en la conferencia en la que anunció la convocatoria final. “En la mayoría de los casos, sí”, respondió.

“Después creemos que, en alguna posición, sería bueno contar con algún muchacho que no solo tenga experiencia de Copa América sino de Eliminatoria s, porque por sus condiciones nos puede aportar en esta fecha triple”, agregó y terminó de cerrar la idea. El conocimiento de cómo se juegan este tipo de partidos suma, ayuda y potencia. Ese quizá fue uno de los principales motivos del técnico que nos llevó a ser una selección competitiva.

“Trataremos de ver de no recibir goles. Nosotros lo que necesitamos es eso. En el pasado Christian Ramos y Alberto Rodríguez fueron una dupla sostenida en todo momento. Luego surgieron otros jugadores. Christian nuevamente fue convocado. Luego Carlos Zambrano y Luis Abram fueron convocados para la Copa América. Pero el tema defensivo tiene que ver con un todo. Si el equipo tiene que defender, uno va a empezar a ver atrás. Pero la primera línea de defensa es el ataque. Y, bueno, todos tienen un grado de responsabilidad y estamos en la búsqueda. Vamos a tratar de ir consolidando”, puntualizó sobre la zaga defensiva, el talón de aquiles de la Bicolor este año y la zona que más polémica causó en la convocatoria.

Perú recibió 18 goles en 9 partidos en lo que va del 2021 (dos tantos por encuentros), fue goleado dos veces (3-0 ante Colombia por Eliminatorias y 4-0 frente a Brasil por Copa América) y solo una vez mantuvo su arco en cero: en la victoria 1-0 ante Venezuela por el campeonato continental.

TORNEO RESULTADO Eliminatorias 2022 Perú 0-3 Colombia Eliminatorias 2022 Ecuador 1-2 Perú Copa América Brasil 4-0 Perú Copa América Perú 2-1 Colombia Copa América Perú 2-2 Ecuador Copa América Perú 1-0 Venezuela Copa América Perú 3-3 Paraguay Copa América Brasil 1-0 Perú Copa América Perú 2-3 Colombia

De los 24 convocados, cuatro son centrales: Christian Ramos y Anderson Santamaría son los diestros, Luis Abram y Alexander Callens los zurdos. Miguel Araujo es el único que estuvo en la Copa América pero esta vez no fue llamado. Después de que Ricardo Gareca nombrara a los cuatro defensores, las redes sociales se inundaron de cuestionamientos, críticas y preguntas. ¿Por qué no está Carlos Zambrano? ¿Qué hace Ramos ahí?, escribían algunos. Nos van a golear, vaticinaban otros con exagerado pesimismo.

“Sobre la ausencia de Carlos Zambrano, consideramos que estos muchachos son los que tenemos. No es nada personal con él, ni mucho menos, puede estar en cualquier momento ”, señaló el ‘Tigre’ sobre el central que figura en la lista de 50 que dio el entrenador antes de la Copa América, pero no en la final de 26 que llevó a Brasil. De hecho, el ‘León’ no se pone la blanquirroja desde su infantil expulsión en la derrota ante el Scratch por las Eliminatorias en octubre pasado. “ Necesito un equipo con calma, que soporte cualquier adversidad que se presente en el partido ”, indicó aquella vez.

Araujo sí fue al gigante amazónico con la selección, aunque solo jugó un partido de titular (victoria 1-0 ante Venezuela) e ingresó a los 86′ frente a Ecuador para asegurar el 2-2. Su actualidad dicta que el 19 se unió a su club, el Emmen FC, y hasta ahora no tiene minutos jugados en la actual temporada de la segunda división de Países Bajos.

De la nómina de 50, los otros centrales que hoy no están son Renzo Garcés (25 años, César Vallejo), Jean-Pierre Rhyner (25, Volos NFC de Grecia), Arón Sánchez (18, Cantolao) y Paolo Reyna (19, Melgar). Ninguno ha debutado con la selección mayor; todos tienen las condiciones y el tiempo para hacerlo.

¿Por qué Christian Ramos debe ser titular ante Uruguay?

“Es el jugador que habla más, el que ordena, demanda, grita, el que conversa con el árbitro y rivales. Tiene actitud y experiencia. Lo hace sentir en el campo”, tuiteó la periodista Camila Zapata, quien fue a Brasil a cubrir la Copa América para DirecTV. Desde el conocimiento que te brinda estar a ras de campo en un partido trató de dar algunas razones que justifican la convocatoria de Christian Ramos.

Luego de vivir esta experiencia, creo que puedo aportar una de las razones por las que Gareca convoca a Christian Ramos. Es el jugador que habla más, el que ordena, demanda, grita, el que conversa con el árbitro y rivales. Tiene actitud y experiencia. Lo hace sentir en el campo. pic.twitter.com/raHvkCKoAm — Camila Zapata Castillo (@zapccamila) August 21, 2021

Pero más allá de los motivos que pocos privilegiados pueden apreciar, la ‘Sombra’ es actualmente el segundo central con más partidos encima después de la Copa. El defensor de 32 años ha disputado siete partidos con la César Vallejo en la Liga 1 desde que regresó de Brasil, todos de titular. Solo es superado por Alexander Callens (ocho cotejos en la MLS con en NY City). Anderson Santamaría acumula seis encuentros en Atlas y Luis Abram apenas suma 46 minutos oficiales con el Granada de España.

Otro punto a favor de Ramos es la experiencia que lleva sobre su espalda al haber disputado dos procesos eliminatorias completos. Tras Brasil 2014 y Rusia 2018, esta es su tercera competición. Y fue, junto a Alberto Rodríguez, la zaga que nos dio seguridad para viajar a un mundial después de 36 años.

Christian Ramos marcó el segundo gol en el 2-0 ante Nueva Zelanda por el repechaje al Mundial Rusia 2018. Quedó en la historia. (Foto: GEC)

“Christian Ramos es un muy buen jugador, cualquiera no juega un Mundial como titular. A nosotros en la UCV nos ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes”, señaló Renzo Garcés sobre su compañero.

Además, viene de ser titular en la Copa América. De los siete partidos que disputó la Bicolor, Christian jugó cinco. Solo descansó ante Venezuela, cuando Santamaría lo reemplazó. De hecho, el futbolista del Atlas se hizo presente tres veces: vs. la Vinotinto en sustitución de Ramos, vs. Brasil cuando Gareca probó con tres centrales y vs. Paraguay acompañando a Ramos. No se logró consolidar como el defensa de Vallejo.

El equipo de todos se juega mucho en esta fecha triple. Solo vale sumar la mayor cantidad de puntos posibles para seguir cerca al sueño mundialista. Para eso se necesita experiencia, jerarquía. Y Christian Ramos brinda eso desde su posición.

