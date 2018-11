Selección Peruana: Christofer Gonzáles aseguró que ha mejorado en el aspecto táctico | VIDEO

Christofer Gonzáles trabajó este lunes con la Selección Peruana en la Videna, pensando en los amistosos contra Ecuador y Costa Rica, y tras los entrenamientos habló sobre su regreso a la 'Blanquirroja' y su nivel de juego.

"Feliz de estar en la Selección Peruana y ahora hay que ponerse a punto en esta semana. El profesor no me dijo nada, seguro en estos días conversará conmigo. La idea es tratar de mantener el nivel que vengo teniendo en mi club y eso será importante. Jugaré donde me requiera el técnico. Si quiere que juegue por fuera o por dentro, no hay problema", afirmó el volante peruano.

"Me he sentido muy bien. Seguro los trabajos serán duros en la semana. Está claro que debemos aprovechar los momentos u oportunidades que te da el técnico", agregó.

En otro momento, el popular 'Canchita' aseguró que se siente un jugador con mayor madurez, que cuida su estado físico y más aplicado al trabajo táctico.

"Debo sostener mi nivel de juego, el que muestro en mi club. He podido incorporar algunos detalles que antes me faltaban, como el estado físico y la madurez. También en los trabajos tácticos, donde uno debe manejarse mejor. En esos detalles he mejorado", soltó.

La Selección Peruana enfrentará a Ecuador el próximo jueves 15 de noviembre en el Estadio Nacional, desde las 8:30 p.m. Luego afrontará un amistoso contra Costa Rica, el martes 20, posiblemente en Arequipa.