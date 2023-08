Convocados Selección peruana 2023

Arqueros: Carlos Cáceda, Renato Solís, Diego Romero.

Defensas: Marco Huamán, Carlos Ascues, Alonso Yovera, Jhilmar Lora, Aldo Corzo, Matías Lazo, Emilio Saba, Sebastián Cavero, Rafael Lutiger.

Mediocampistas: Adrián Ascues, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera, Jostin Alarcón, Gonzalo Aguirre, Piero Quispe, Edison Flores, Christian Cueva.

Delanteros: Joao Grimaldo, Matías Succar, Christopher Olivares, Andy Polo, Alex Valera, Fabrizio Roca, Bryan Reyna, Jhamir D’Arrigo.

¿Cómo es explica este llamado? Buena parte con las frases de Juan Reynoso. Aquí una libre interpretación de las cinco más poderosas.

1. “El peor escenario en esta fecha debe ser el 50% de los puntos”

Los hinchas que tenemos más de 40 odiamos esta palabra: matemáticas. Y su hijo menor: calculadora. Pero dadas las circunstancias, la generación promedio 30 años que tenemos en el equipo y el obsesivo técnico que los dirige, no suena mal. Juan Reynoso entiende desde el arranque que los cálculos no pueden fallar si la selección quiere alcanzar alguno de los seis cupos y medio de Sudamérica para el mundial 2026. En ese sentido, no solo es ambicioso su plan para esta fecha doble -3 puntos-, sino que hacia el final del proceso, en dos años, su cuerpo técnico ha planificado alcanzar al menos el top 5 en la tabla de posiciones. Hasta tres fuentes con las que ha conversado DT para esta nota explican que habla, incluso, “del tercer o cuarto puesto”, como objetivo. Rumbo a Rusia Perú sacó 0 de 6 en el arranque. Para Qatar 1 de 6.

Presentamos la lista de convocados de futbolistas del medio local a #LaBicolor 🇵🇪.

2. “Para mí Ruidíaz sí es necesario. Así esté Lapadula, lo hubiera estado convocado. Es un jugadorazo”.

Si alguien necesita un espaldarazo público en este nuevo proceso, si alguien necesita despercudirse, y sobre todo, si alguien urge de confianza para reengancharse con la selección, ese es Raúl Ruidíaz. No Cueva -que más bien se come el miedo escénico -Valdano dixit-, ni Paolo -que usa el clima en contra, la ansiedad, como combustible-. Esta frase es un anticipo de lo que ocurrirá el próximo 31, cuando Reynoso haga oficial la lista de extranjeros: el regreso del delantero del Seattle Sounders a la selección. Lo condenan sus 4 goles en 53 partidos, pero lo abraza el técnico que más lo conoce en el planeta.

Raúl Ruidíaz... lleva cuatro goles en 17 partidos en este 2023 con el Seattle Sounders.

3. “Grimaldo, Quispe y Reyna son tres futbolistas de nuestro futuro que hoy están en Perú”.

Juan Reynoso ha convocado a Joao Grimaldo (20), Piero Quispe (22) y Bryan Reyna (24), Cristal, la U y Alianza, tres futbolistas que renuevan esa nostalgia -un poco por su juego y su audacia, a toda velocidad, otro poco porque representan algo parecido a un recambio- y que le dan a la selección nacional, a diez días de su debut en unas nuevas Eliminatorias, la oportunidad de creer en refuerzos distintos de un plantel cansado de ocho años juntos que se juega los últimos fogonazos para soñar con la clasificación. De los tres, futbolistas que ponen de pie a los hinchas de sus asientos, Bryan Reyna es quien tiene las mayores chances de ser titular contra Paraguay. Jugó 6 de los 8 partidos de la Era Reynoso, y anotó 2 goles.

Joao Grimaldo Sus números en 2023 Liga 1 25 partidos (20 titular) 1793 min 5 goles 4 asistencias 23 pases claves 27 remates 16 al arco 203 duelos (74 ganados) 73.55% pases acertados (464 total)

Libertadores / Sudamericana 11 partidos (6 titular) 1 gol 2 asistencias 12 remates 5 al arco

4. “La Eliminatoria es una guerra de estrategia. Mientras menos herramientas se conozcan, mejor”.

Bielsa levantó tres metros las paredes de Juan Pinto Durán apenas llegó a Chile, hace diez años. Ricardo Gareca enviaba una delegación previa a los partidos de visitante de su selección. Markarián casi no tenía relación con la prensa. En este mundo ultrainformado, invadido por celulares con cámara 4K, la selección necesita algún tipo de privacidad. No solo para entrenar lo poco que se entrena, sobre todo para planificar, organizar los equipos y su estrategia. Los rivales -quito a Brasil y Argentina- tienen, salvo Bolivia, diez veces más futbolistas en el extranjero que nosotros. Kilo por kilo, estamos en desventaja. No vamos a ganar en el uno por uno. El triunfo en la Eliminatoria va por otro lado. Pertenezco a la legión de quienes entienden cada partido como una final, y la frase “el espectáculo es ganar” como un dogma. Si para ganar hay que tener menor exposición, cuidar que se filtre información que beneficie al rival, y entender que está en juego el prestigio personal y colectivo, esta Eliminatoria tiene que mirarse así: como una guerra de estrategia.

🥁 𝐀 𝐩𝐨𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬, 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚 '𝐁𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫' 🇵🇪

5. “Hoy el presente marca que no estaba muy equivocado André cuando se fue a Arabia, y hoy a Segunda División de allí”

¿Qué priorizó André Carrillo para tomar la decisión de jugar en la Segunda de Arabia, mudanza que ha escandalizado a notables periodistas? Lo único que no debe ser negociable: la tranquilidad de su familia. André Carrillo es papá de los gemelos Samira y Cedric, está felizmente casado con la modelo y TV host española Suhaila Jad y tiene una relación cercanísima con sus padres. Ha encontrado en Arabia Saudita un estilo de vida incomparable con cualquier otro país, un medio que le ha permitido jugar con comodidad pasados los 30 y, lo más importante, seguridad económica: desde 2017 a hoy, debe ser el jugador peruano con la ficha más cara en cada traspaso -unos 7 millones de euros promedio, según Transfermarkt-. No está en sus planes volver al Perú, ni siquiera a Sudamérica y eso, aunque motivo de crítica para un exigente puñado de detractores, es una decisión. Resuelto esto, la pregunta es: ¿ha sido un futbolista más o menos influyente para la Blanquirroja desde que se fue a Arabia Saudita? Sirva este dato como argumento en su defensa: desde que llegó a la Liga Árabe -tan cuestionada por Ricardo Gareca- anotó 9 goles. Antes de eso, había anotado solo 2. La respuesta de un futbolista cuestionado es siempre su influencia en el resultado, no en la moda o el coiffure. En selección sumó 7 asistencias en las Eliminatorias a Rusia, cuatro de los goles más importantes en el proceso partieron de sus pies –Venezuela, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y en el Mundial, cada opción de peligro pasó por su sprint. ¿Es influyente? No, es decisivo. Sin Paolo ni Jefferson, la bandera ofensiva de la selección se llama André Carrillo.