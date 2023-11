En la previa del Perú vs. Venezuela por la jornada 6, el entrenador dio una conferencia de prensa que duró apenas 14 minutos con 18 segundos. Con la urgencia de un último entrenamiento en la Videna de San Luis y la necesidad de no responder más preguntas, Juan Reynoso habló con la prensa. El ánimo, claramente, no fue el mejor.

La Bicolor está en el fondo de la tabla de posiciones. Un punto de quince posibles, sin goles anotados y solo un remate a portería… ese es el balance general que tiene el hincha como argumento para pedir la salida del entrenador. Lo hizo en el duelo ante Argentina en octubre y lo repitió en la última fecha ante Bolivia en La Paz.

En medio de un clima de preocupación, tenso también, Juan Reynoso dejó cinco frases contundentes que explican el ánimo de la selección, su futuro y lo que podría pasar este martes en el Nacional frente a Venezuela. A continuación explicaremos cada una de sus frases.

Juan Reynoso dio conferencia de prensa previo al Perú vs. Venezuela. (Foto: Mario Zapata Nieto / GEC)

1.- “Estamos enfocados en mañana y me veo hasta diciembre del 2025, que es mi contrato. Me genera sorpresa (rumores de salida). El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano). Conmigo nadie se comunicó. Son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento”.

El técnico se refirió así a los rumores sobre su posible salida tras el duelo ante Venezuela. El periodista deportivo Coki Gonzales señaló que estaba decidido que Reynoso deje el cargo después de lo que suceda este martes en el Nacional, sin importar el resultado. Sin embargo, este Diario pudo conocer, a través de fuentes muy cercanas a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que la continuidad del entrenador no está ni garantizada ni cancelada. Aunque es cierto que a estas horas no existe ni un solo argumento para creer en la continuidad de un proyecto que está atravesando su etapa más crítica.

2.- “Yo no tengo acceso a redes, pero si algún patrocinador menciona cambios, el que más quiere cambios en el fútbol peruano soy yo. Y ojalá vaya por ese lado el tema del patrocinador”.

Tan fuerte es la crisis que vive la selección peruana que los síntomas son visibles y traen daños colaterales. En las últimas horas se hizo viral un vídeo publicitario de Yape, auspiciadora de la Bicolor. El clip destaca la fidelidad del hincha, pero piden “cambios necesarios” para que el equipo de todos “brille de nuevo”. Ante la consulta, Juan Reynoso señaló que es el que más quiere cambios en el fútbol peruano. De hecho, antes ya ha criticado a la Liga 1 por el pobre nivel competitivo y que espera se mejore a nivel de estructura en los clubes. De todas formas, el comercial ha sido como un golpe a la boca del estómago para el técnico. No solo debe preocuparse por el rival de turno, sino también por lo que se dice en su ambiente laboral.

Como líder de Yape, y, sobre todo, hincha de la Bicolor, siento que tenemos que hablar.



Nuestra Bicolor necesita cambios para volver a brillar como se merece.#NoNosQuitenLaIlusión pic.twitter.com/HJ922xhKse — Raimundo Morales (@rmoralesll) November 20, 2023

3.- “Lo del (partido ante) Bolivia me gustó. He visto el video dos veces y tenemos las estadísticas. Creo que el equipo tuvo una mejora importante en una geografía distinta para nosotros. Mañana esperamos que eso se siga reforzando en el rendimiento”.

Juan Reynoso se refirió al partido que Perú perdió ante Bolivia por 2-0 en La Paz. Un resultado que lo ha dejado al borde del nocaut, aunque para él, la selección tuvo mejoras en su juego. En cuanto a las estadísticas, quizá se refería al único remate a portería que realizó la Bicolor gracias a un tierno cabezazo de Gianluca Lapadula. Es decir, ante los altiplánicos, que hasta la fecha pasada eran los peores de Sudamérica pero nos cedieron el triste honor, la escuadra nacional disparó por primera vez en las Eliminatorias bajo los tres palos de un portero rival. Después, el juego mostrado en conjunto ha seguido siendo deprimente, solo con Piero Quispe como único rescatable pero sin brillar.

4.- “Lo entiendo (al hincha) porque yo he sido hincha. Y más que molestarnos, nos motiva. Que esté rota o no (la relación), lo pensará cada quien. La bandera va más allá de alguna simpatía. Ojalá se los traslademos y hagamos sentir a los jugadores”.

Juan Reynoso ha logrado lo que parecía imposible: romper la relación hincha-selección. Después de vivir casi ocho años sumergidos en un sueño (clasificamos a un Mundial después de 36 años y disputamos una final de Copa América luego de 44), el elenco rojiblanco se ubica en el fondo de la tabla de las Eliminatorias con un solo punto de quince posibles. Hasta ayer se habían vendido entre 22 y 25 mil entradas, poco más de la mitad. Aún así, Reynoso le pidió al hincha apoyo incondicional, a la vez que puso el escudo de la selección por encima de alguna antipatía generada por su pasado como futbolista en el que pasó de jugar en Alianza Lima a Universitario de Deportes.

5.- “Veo en ellos (jugadores) un compromiso total. Muchos vienen desgastados, porque en Sudamérica muchos están en la parte final del torneo y esa parte la valora. Está en nosotros revertir la situación. Lo único que lo pido a la gente es que vayan a alentar porque eso dará que los jugadores te den otras cosas”.

Mucho también se habla de la relación entre Reynoso y los jugadores. Aunque, al menos públicamente, los futbolistas le han mostrado su respaldo cada vez que pueden, los malos resultados desgastan los lazos en el fútbol. Pasa aquí y en China. Ante esto, el entrenador puso paños fríos al asunto señalando que todos los que forman parte de su universo de seleccionables están comprometidos con el proyecto y con sacar adelante una Eliminatoria que empezó muy mal.

Bonnus track: “es muy probable que juegue Oliver Sonne”.

No dijo si iba a ser titular o no, pero Juan Reynoso afirmó que el debut de Oliver Sonne con la selección peruana está por darse. El lateral danés de raíces peruanas por fin podrá tener minutos representando al país que vio nacer a su abuela. Fue convocado por primera vez en la fecha doble de octubre, pero hasta ahora no pudo estrenarse. Quizá lo haga ante Venezuela.