Hay sorpresas, claro, como las del ‘Tunche’ Rivera, que viene brillando en la Universitario, o las del central Erick Noriega (Comerciantes Unidos) y el portero Diego Romero (‘U’), ambos figuras de Perú en el Sudamericano Sub 20 jugado hace poco. También están las ausencias como las de Renato Tapia y André Carrillo, los dos por lesión.

Fueron, en total, poco más de 40 minutos de charla en las que Fossati dejó algunas frases que explican el por qué de cada nombre y el pensamiento que buscará trasladar a la selección para lograr la hazaña: salir del fondo de las Eliminatorias (vamos últimos con dos puntos en seis fechas) y soñar con el Mundial de 2026. A continuación analizamos cinco de sus frases.

La importancia de Paolo Guerrero “Lo veo con una motivación bárbara para, inclusive, pasarse de rosca”



Para Jorge Fossati, Paolo Guerrero es muy importante en el inicio de esta nueva era. Sin dejar de lado el tema de su edad (40 años), el técnico considera que el ‘9′ no solo será el referente del equipo dentro del campo (cuando esté, será capitán), sino también en el vestuario. Por eso siempre mostró preocupación cuando estuvo sin equipo y ahora, que suma 268 minutos de juego en tres partidos con Vallejo, lo quiere tener sí o sí. De hecho, Paolo fue el primer jugador con el que el entrenador se comunicó una vez que fue nombrado como seleccionador de Perú. Es con quien más habla por Whatsapp.

“Recordarán, en su momento, cuando hice la ronda de entrevistas, que me estaba comunicando solo con aquellos que tenían algún problema. Y eso lo hacía con jugadores de acá y afuera. Uno de ellos fue Paolo y de ahí, siguió el diálogo por todo lo que ha vivido Paolo. Hemos estado dialogando y es por eso que se ha dado esa ida y vuelta. Yo lo veo con una motivación bárbara para, inclusive, pasarse de rosca. Es así, es demasiado competitivo. Por lo que percibo y ahora viéndolo jugar, es un tipo muy competitivo. Espero que siga su evolución, como lo hace en Vallejo, y contar con él en el plantel porque me parece que nombrarlo habla por sí solo”, indicó en conferencia de prensa.

El ‘9′ presenta una contusión en el pie derecho que le dejó el partido ante Sport Boys. Estará de baja una semana aproximadamente, por lo que no jugará el duelo de Vallejo ante Alianza Atlético este jueves. Aún así, está ya concentrado plenamente en lo que será su día a día con la selección.

La posición de Quispe “Me parece que el verdadero potencial de Piero Quispe es si le das más campo”



Si algo dejó en claro la conferencia de Jorge Fossati, es que el técnico está al tanto de la actualidad de todos los futbolistas que integran su universo. Y eso significa ver los partidos, seguirlos en sus clubes. Por eso opinó sobre la posición en la que Piero Quispe influye más en el juego y explicó por qué no está teniendo un buen rendimiento en Pumas de México, su actual equipo.

“Empezamos a las 7 u 8 am a ver partidos y terminamos a las 10 y 12 de la noche. No me estoy quejando. En el caso de Piero, lo hemos seguido como a todos. Me parece que el verdadero potencial de Piero es si le das más campo. El año pasado debe haber sido el jugador que más pelotas recuperó, sin incluir a Rodrigo Ureña. De media cancha para arriba, Piero era de los que más recuperaba. Arriba (donde lo ponen en Pumas) no me gusta tanto” , señaló.

De usar el 3-5-2, sistema que suele priorizar en sus equipos, Fossati colocaría a Piero en la misma zona en la que jugaba en la U: de volante interior por izquierda. Ese puesto es en el que juega Yoshimar Yotún en la selección durante los últimos años. Quedará saber si decide sacar a ‘Yoshi’ o cómo acomodará sus fichas.

El llamado de Oliver Sonne “¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer?”



Uno de los nombres que más veces se repitió en las entrevistas que dio: Oliver Sonne. “No voy a gastar dos partidos para asegurar a alguien”, había dicho el charrúa, lo que generó cierta polémica entre el hincha. Sin embargo, no solo convocó a Oliver, sino que explicó el motivo. Claro está que, luego de un análisis, para el entrenador, el lateral del Silkeborg IF de Dinamarca sí será importante. Por eso lo convoca.

“Se especula tanto. Está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. ¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer? Dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans. En el mundo del fútbol, hay gente alrededor de los jugadores interesados en que lleguen a tal lado. En definitiva, queremos verlo. Para hacerlo, tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, jugando, sino siempre será lo que podría haber sido”, indicó.

Eso sí, Sonne seguramente tendrá que adaptarse a jugar como carrilero en el 3-5-2 planteado por Fossati. En su club normalmente juega como lateral por derecha y, en algunos partidos, como extremo. Ya fue convocado anteriormente por Juan Reynoso, pero no pudo debutar.

El por qué José Rivera y otras sorpresas “Del pasado no se vive, solo se saca conclusiones”



La inclusión de José ‘Tunche’ Rivera, así como la ausencia de Carlos Zambrano, es una clara señal: el que mejor esté, será convocado. No se casará con ningún jugador ni pondrá en riesgo su base por llamar a jugadores que no tengan méritos.

“Hay varios jugadores que no están en esta convocatoria por lesiones, estado físico. Algunos no fueron convocados, por eso tratamos de equivocarnos lo menos posible, por un tema de cupo. Tenemos 25 futbolistas de cancha y 4 arqueros. Podrían haber sido más, pero esta es una forma de respetar al propio futbolista. Por eso, acá nadie está afuera para el futuro ni nadie de los convocados está seguro con la camiseta de Perú. Tiene que ganárselo en el día a día. Tenemos en cuenta quién es cada uno y qué han demostrado. Pero, del pasado no se vive, solo se sacan conclusiones, se corrige y se sigue adelante tratando de mejorar” , declaró.

Tarea de la Liga 1 “No está en nuestras manos que se tomen medidas para que la liga se pueda desarrollar normalmente”







En un primer momento, Jorge Fossati explicó que la idea inicial era hacer una primera convocatoria con jugadores de la Liga 1 para un microciclo. Sin embargo, lo que busca el técnico es que la selección no perjudique a los equipos en sus partidos. Es decir, que no jueguen fechas del torneo doméstico sin los convocados. En esa línea, el DT hizo un llamado a los organizadores del certamen para que tomen sus precauciones para los partidos por Eliminatorias que se jugarán en septiembre y octubre, meses en los que justamente la Liga 1 se estará definiendo.

“No queremos intervenir en los partidos de los clubes. Intervenir es que no dejes jugar a algunos jugadores con su club. Por eso, esta vez, y en forma excepcional, se hizo la citación de esta manera. Insisto, podemos todo de nuestro lado, pero lo que tratamos nosotros es que la selección y los clubes se ayuden entre sí. Si esto no es entendido del otro lado, nosotros haremos valer nuestros derechos y nadie nos va a enseñar cómo se pelea por la selección”, indicó.

“Cuando dije que fue una excepción es que no se va a repetir. Te habrás puesto a pensar qué pasa en septiembre y octubre, cuando se esté definiendo la liga. Esa no es tarea nuestra. Nosotros advertimos que piensen un poquito más para adelante. Después, no está en nuestras manos que se tomen medidas para que la liga se pueda desarrollar normalmente. Lo hemos charlado con Juan Carlo (Oblitas) y el presidente sabe cómo pensamos. Él tiene como prioridad la selección, tiene la enorme tarea de mantener el equilibrio. Nosotros no le vamos a indicar por qué camino ir o cuáles serían las formas (...) Es una tema de la liga. Advertimos que esto es así. Recuerden que en septiembre u octubre no van a tener esta posibilidad” , añadió.