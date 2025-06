El mal pálpito de Lapadula

Por su parte, Gianluca Lapadula, quien se sumó a los trabajos de la ‘bicolor’ el último martes, tampoco se venía sintiendo muy bien. De hecho, desde que el ítalo-peruano arribó a Lima ya presentaba una dolencia en el tobillo izquierdo.

Esta lesión hizo que el martes no hiciera entrenamientos a la par y este miércoles, al llegar, se dirigiera únicamente al gimnasio acompañado de André Carrillo, quien también se encuentra en etapa de recuperación con miras al partido ante Ecuador.

En el gimnasio, Lapadula hizo ejercicios de fuerza en el tronco superior y bicicleta estática para no exigir la zona de dolencia en el tobillo. Mientras hacia estos trabajos, conversaba con el preparador físico y con Carrillo y, por la gesticulación, parecía confirmar que el dolor no se le iba y que, posiblemente, no iba a poder jugar.

Para entonces, Lapadula presentía su desconvocatoria, aunque todavía no era totalmente confirmada. Una vez que terminó de hacer los ejercicios en el gimnasio y tras conversar con el comando técnico se llegó a la conclusión de que el futbolista debía volver a Italia a continuar su recuperación. Viajará este jueves en la mañana.

La lesión de Cabrera

Kenji Cabrera se perfilaba como titular para Óscar Ibáñez. De hecho lo alineó en el once inicial tanto el martes como el miércoles. Sin embargo, una vez que iniciaron los trabajos de fútbol, Cabrera se lesionó.

¿Qué pasó? El futbolista venía desempeñándose como extremo por izquierda, por tanto tenía mucha labor de velocidad por la banda. Según pudo conocer El Comercio, en unas de las jugadas, Cabrera quiso llegar con rapidez a una pelota y ‘picó’ tanto la carrera que sintió un dolor en la zona del muslo posterior derecho.

El futbolista recibió la atención inmediata del cuerpo médico; sin embargo, tuvo que ser llevado a pasar exámenes más exhaustivos y, finalmente, comprobaron que la lesión no iba a poder permitirle jugar ni contra Colombia ni contra Ecuador.

Once ‘bicolor’

Ante la baja de Cabrera, el titular será Bryan Reyna y, según lo trabajado en estos dos últimos días, ya Óscar Ibáñez no tiene muchas dudas respecto a su once, pues tampoco cuenta con demasiadas variantes para modificarlo.

El equipo que paró este miércoles sería el mismo que enfrentará a Colombia este viernes en Barranquilla: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Edison Flores; Andy Polo, Bryan Reyna y Paolo Guerrero.

