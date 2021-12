Conforme a los criterios de Saber más

El 2022 será un año muy importante para selección peruana porque tendrá que definir su clasificación al Mundial de Qatar. El equipo de Ricardo Gareca, antes de encarar la siguiente fecha doble de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, jugará dos amistosos ante Panamá y Jamaica.

Estos encuentros se programaron para que los habituales seleccionados que estén en plenas vacaciones puedan entrenar y sumar minutos con la blanquirroja. La idea que todos lleguen con ritmo de competencia para las Eliminatorias a Qatar 2022.

Ricardo Gareca ya dio los nombres de los jugadores convocados que militan en la Liga 1. Ahora tendrá que esperar a los futbolistas que jueguen en el extranjero. Como no es fecha FIFA, los equipos no tienen la obligación de cederlos.

El objetivo del comando técnico de la selección peruana es los jugadores que están en la MLS puedan jugar este partido. Por el momento, Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (New York City), Edison Flores (DC United), Marcos López (San Jose Earthquakes), Yordy Reyna (Charlotte Football) y Andy Polo (Portland Timbers) están entrenando como invitados.

La Federación Peruana está gestionando los respectivos permisos para todos los jugadores mencionados incluido Sergio Peña quien tampoco tiene actividad hasta abril. Por su parte, se espera contar con Yoshimar Yotún quien hasta la fecha no tiene equipo.

Anunciamos a los futbolistas convocados del medio local para los amistosos internacionales de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en el mes de enero.



Más información aquí ▶️ https://t.co/afcd3EyXe6#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/bu9w16qUA2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) December 30, 2021

-ASÍ JUGARÍA-

Con el grupo de jugadores que militan en la MLS, Sergio Peña, Yoshimar Yotún y los de la Liga 1, Ricardo Gareca está muy tranquilo. El entrenador podrá contar con la base de jugadores que utilizará para los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

La selección peruana juega con un sistema 4-2-3-1, a veces también salta al campo de juego con el 4-3-3. Eso depende del rival y lo que quiere proponer Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ tendrá, posiblemente, a toda zona defensiva titular para los duelos de Eliminatorias.

Pedro Gallese tiene 83 partidos con camiseta de Perú. (Foto: AFP)

De concretarse los permisos los 5 jugadores de atrás serían Pedro Gallese en el arco. Como lateral derecho Aldo Corzo y por izquierda Marco López. Los centrales son más que fijos Christian Ramos y Alexander Callens.

En el medio campo, Ricardo Gareca no podrá contar con Renato Tapia, Pedro Aquino ni Wilder Cartagena. Viene todas las opciones que tiene, el que se perfila para cubrir ese puesto es Josepmir Ballón.

Josepmir Ballón celebró en 2021 su primer título con Alianza Lima. Foto: Liga 1.

Yoshimar Yotún al no tener equipo también entraría al once titular sin ningún problema. La idea es que el volante sume minutos. No juega desde noviembre y eso preocupa al comando técnico de la selección peruana.

En La Videna esperan que el Malmo también le dé permiso a Sergio Peña para disputar estos dos amistosos. De darse, es seguro que jugará desde el inicio. El volante se volvió pieza fundamental de la selección peruana.

Yoshimar Yotún dejó de ser jugador de Cruz Azul. (Foto: Imago 7)

Arriba estarían Andy Polo quien ya se recuperó de su lesión. También Edison Flores que tuvo un año complicado lleno de lesiones. Como único delantero, ya que no están Gianluca Lapadula y Paolo Guerrera, será Alex Valera.

Siendo así, su once sería: Gallese, Corzo, Ramos, Callens, López, Ballón, Yotún, Peña, Polo, Flores y Valera. Lo más parecido a como juega con sus habituales titulares.





-PLAN B-

La presencia de los jugadores que están entrenando como invitados no está garantizada. Hay que recordad que la última palabra la tendrán los equipos a los que pertenece. En este caso, de concretarse ello, Ricardo Gareca tendrá que arreglárselas con jugadores de la Liga 1, y convocar a más jugadores, porque solo tiene una lista de 15 citados y no tendría variantes.

En el arco José Carvallo podría reemplazar Pedro Gallese. En defensa sin los habituales convocados, Gianfranco Chávez o Renzo Garcés estarían reemplazando a Alexander Callens. Ya dependerá de Ricardo Gareca. Lo mismo pasaría con el puesto de lateral por izquierda. Nilson Loyola entraría por Marco López.

De la mitad de cancha hacia arriba la cosa se complica si es que no se logra concretar el permiso para los jugadores de la MLS ni el de Sergio Peña. Por ejemplo, si el Malmo no acepta que su estrella juegue los amistosos, Christofer Gonzales podría jugar en ese puesto.

Los que también podría tener oportunidades son Osliming Mora, quien podría ir por la derecha, y Jefferson Farfán por izquierda. Estos partidos, son importantes para ver si el 10 de la selección peruana ya está disponible para jugar desde el inicio.

Su once solo con jugadores locales pasaría a ser con Carvallo, Corzo, Ramos, Garcés, Loyola, Ballón, Yotún, Gonzales, Mora, Farfán y Valera. O colocar a ‘Canchita’ por izquierda ya que ingrese Calcaterra en la volante.

Jefferson Farfán es el goleador histórico de la selección peruana en las Eliminatorias. Foto: AFP.

