Cada vez falta menos. La selección peruana está próxima a iniciar otro sueño: clasificar al Mundial de Qatar 2022. La bicolor se sacó la mochila pesada que significó no jugar este torneo durante 36 años. Ricardo Gareca volverá a ser el técnico y la mayoría de sus jugadores formaron la base en Rusia 2018 y la Copa América 2019. Sin embargo, la expansión del COVID-19 en el mundo hizo que todas las actividades se paralicen, entre ellas el fútbol.

Perú arrancará las Eliminatorias como el flamante subcampeón de la última Copa América. (AP Photo/Andre Penner)

Todas las ligas se suspendieron y los futbolistas quedaron inactivos. A fines de mayo se empezaron a reactivar las actividades, especialmente en Europa. Las Eliminatorias en Sudamérica estaban programadas para arrancar en marzo, pero la pandemia hizo que se reprogramara para setiembre. Luego la FIFA ratificó que el arranque sería en octubre de todas maneras. Es decir, en un mes arranca todo y muchas selecciones presentan más de un problema. Perú, lamentablemente, es uno de los afectados. Hay una posibilidad de que se posponga para el próximo año, pero todavía no es oficial.

La bicolor tendría que visitar a Paraguay en Asunción (jueves 8 de octubre ) y recibir a Brasil en Lima (martes 13 de octubre). Muchos dicen que las limitaciones son para todos por igual. Eso es falso y lo demostraremos en este informe. La ventaja que tienen algunos países, como el ’Scratch’ o Argentina es que tiene a casi todos sus convocados en ligas de primer nivel en el ’Viejo Continente’. Es decir, tienen continuidad y están a ritmo de competencia. La mayoría de seleccionados peruanos vienen del extranjero, pero de ligas menores. A continuación te lo detallamos en base a las últimas convocatorias de Perú y sus dos próximos rivales y su acción tras el receso.

-PERÚ-

El ’Tigre’ tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas. Una será apostar por los jugadores de siempre, sin importar su poca o nula acción que tienen en sus equipos. La otra sería buscar otras alternativas, pero asumiendo el riesgo de no haber tenido amistosos o preparación previa. En el arco no hay problemas, ya que Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo vienen teniendo actividad. Incluso el ’Pulpo’, que es el titular, es uno de los mejores arqueros de la MLS.

ARQUERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO CARLOS CÁCEDA MELGAR (PER) 3 270 3 -3 0 31 DE AGOSTO JOSÉ CARVALLO UNIVERSITARIO (PER) 3 270 3 -1 0 31 DE AGOSTO PEDRO GALLESE ORLANDO CITY (USA) 11 990 11 -13 0 29 DE AGOSTO

Pedro Gallese es titular para Gareca y, además, el arquero con más continuidad tras el receso. (Foto: Orlando City)

La defensa habitual la han estado conformando Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco. Lo preocupante es que el único que ha jugado tras el receso es el ’Rayo’. El ’Kaiser’ y el ’Profeta’ todavía no pueden jugar ya que en Argentina todavía no se habilita el fútbol. Mientras que el ’Genio’ no es considerado en Saint Etiénne, además que tuvo coronavirus. A todo esto se suma que Anderson Santamaría no juega desde el año pasado y Miguel Araujo apenas viene jugando amistosos con su equipo. Marcos López, habitual suplente de Trauco, no juega desde febrero. Lo cual nos hace pensar que se imponen nuevos llamados. Los nombres de Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Nilson Loyola, los tres mundialistas, asoman con fuerza.

DEFENSA EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO LUIS ABRAM VÉLEZ (ARG) 0 0 0 0 0 14 DE MARZO LUIS ADVÍNCULA R. VALLECANO (ESP) 11 677 7 1 0 20 DE JULIO MIGUEL ARAUJO EMMEN (NED) 0 0 0 0 0 7 DE MARZO ALEXANDER CALLENS NEW YORK CITY (USA) 8 720 8 0 0 30 DE AGOSTO ALDO CORZO UNIVERSITARIO (PER) 3 270 3 0 0 31 DE AGOSTO MARCOS LÓPEZ SAN JOSE (USA) 0 0 0 0 0 1 DE FEBRERO ANDERSON SANTAMARÍA ATLAS (MEX) 0 0 0 0 0 16 DE NOVIEMBRE MIGUEL TRAUCO SAINT ETIÉNNE (FRA) 0 0 0 0 0 1 DE MARZO CARLOS ZAMBRANO BOCA JUNIORS (ARG) 0 0 0 0 0 8 DE MARZO

Miguel Trauco no juega un partido oficial desde marzo. Marcos López, su reemplazo, no lo hace desde febrero. (Foto: Saint-Étienne)

La volante bicolor también tiene problemas. Renato Tapia tuvo poca actividad en 2020, dado que perdió piso en Feyenoord y recientemente fue fichado por Celta de España. El ‘Cabezón’ se disputa el puesto con Pedro Aquino, que alterna en León de México. Lo bueno es que Yoshimar Yotún sí está jugando en Cruz Azul y es fijo para Gareca. Christian Cueva ya está entrenando en Turquía y a mediados de setiembre empezará a jugar, mientras que André Carrillo terminó jugando la liga árabe, donde salió campeón con Al Hilal. El golpe lo recibimos con Edison Flores. ‘Orejas’ estará algunas semanas fuera de las canchas tras una lesión en el rostro y está descartado. Su reemplazo inmediato sería Andy Polo, quien alterna (aunque no como titular) en Portland Timbers.

VOLANTE EQUIPO PARTIDOS MINUTO TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO PEDRO AQUINO LEÓN (MEX) 6 245 2 0 0 31 DE AGOSTO ANDRÉ CARRILLO AL HILAL (KSA) 6 323 3 0 0 29 DE AGOSTO GABRIEL COSTA COLO COLO (CHI) 0 0 0 0 0 7 DE MARZO CHRISTIAN CUEVA MALATYASPOR (TUR) 0 0 0 0 0 14 DE MARZO CHRISTOFER GONZALES CRISTAL (PER) 3 258 3 1 1 31 DE AGOSTO PAOLO HURTADO KONYASPOR (TUR) 2 54 1 0 0 9 DE JULIO ANDY POLO PORTLAND (USA) 9 347 1 1 0 30 DE AGOSTO RENATO TAPIA CELTA (ESP) 0 0 0 0 0 1 DE FEBRERO YOSHIMAR YOTÚN CRUZ AZUL (MEX) 6 272 4 1 0 30 DE AGOSTO

Cueva suma horas de trabajo en Turquía. (Foto: Yeni malatyaspor)

La lesión de Paolo Guerrero no estaba en los planes de nadie. Nuestro ’9′ no jugará en lo que resta del año y la responsabilidad del gol recaerá en Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. La ’Foquita’ viene entrenando en la Videna a la espera de conseguir equipo, mientras que la ‘Pulga’ está en racha con Seattle Sounders. El nombre de Santiago Ormeño se podría sumar si es que el jugador del Puebla se decide jugar por Perú y no por México.

DELANTERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO JEFFERSON FARFÁN SIN EQUIPO 3 75 0 1 0 22 DE JULIO RAÚL RUIDÍAZ SEATTLE (USA) 6 492 6 4 1 30 DE AGOSTO

La lesión de Paolo Guerrero y la inactividad de Jefferson Farfán le da grandes posibilidades a Raúl Ruidíaz de arrancar las Eliminatorias. Emilee Chinn/Getty Images/AFP

POSIBLE XI DE PERÚ A UN MES DEL ARRANQUE: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano (Miguel Araujo), Luis Abram (Alexander Callens), Miguel Trauco (Nilson Loyola); Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Christian Cueva, André Carrillo - Raúl Ruidíaz.

-PARAGUAY-

La ’Albirroja’ es dirigida por el argentino Eduardo Berizzo desde el año pasado. En su primer partido recibirá a Perú en el ’Defensores del Chaco’. La liga guaraní fue la primera que se reactivó en Sudamérica y eso le da un plus con respecto a otras selecciones, ya que muchos de sus convocados están en el medio local. En el arco el titular es Roberto Fernández. El ’Gatito’ juega en Botafogo y tiene continuidad, al igual que Alfredo Aguilar (Olimpia).

Perú le ganó las últimas 6 veces a Paraguay. Én 2019 venció 1-0 en un amistoso en Estados Unidos. / AFP / Johannes EISELE

ARQUERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO ALFREDO AGUILAR OLIMPIA (PAR) 9 810 9 -10 0 30 DE AGOSTO ROBERTO FERNÁNDEZ BOTAFOGO (BRA) 6 540 6 -5 0 29 DE AGOSTO ANTHONY SILVA HURACÁN (ARG) 0 0 0 0 0 15 DE FEBRERO

La defensa sufrió una gran baja. Bruno Valdez se lesionó jugando con América de México y se perderá lo que resta del año. Sin embargo, el resto viene teniendo continuidad en sus equipos, donde destacan Junior Alonso (Atlético Mineiro), Gustavo Gómez (Palmeiras) y Juan Escobar (Cruz Azul).

DEFENSA EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO JUNIOR ALONSO MINEIRO (BRA) 11 990 11 0 0 30 DE AGOSTO FABIÁN BALBUENA WEST HAM (ENG) 4 93 1 0 0 17 DE JULIO JUAN ESCOBAR CRUZ AZUL (MEX) 7 601 7 2 0 30 DE AGOSTO GUSTAVO GÓMEZ PALMEIRAS (BRA) 8 720 8 1 0 30 DE AGOSTO JORGE MOREIRA RIVER PLATE (ARG) 0 0 0 0 0 2 DE MARZO IVÁN PIRIS LIBERTAD (PAR) 5 405 5 0 0 28 DE AGOSTO BLAS RIVEROS BASEL (SWI) 11 594 6 0 0 25 DE AGOSTO

La mayoría de volantes titulares en Paraguay vienen alternando en sus clubes. Destacan Miguel Almirón (Newcastle) y Richard Sánchez (América). Matías Rojas y Oscar Romero juegan en Argentina y están inactivos. Una situación similar a lo que viven los nacionales Zambrano y Abram.

VOLANTE EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO MIGUEL ALMIRÓN NEWCASTLE (ENG) 9 718 8 2 1 26 DE JULIO RAMÓN MARTÍNEZ MINEIRO (BRA) 0 0 0 0 0 9 DE FEBRERO JORGE MOREL GUARANÍ (PAR) 7 630 7 1 0 28 DE AGOSTO MATÍAS ROJAS RACING (ARG) 0 0 0 0 0 13 DE MARZO RODRIGO ROJAS OLIMPIA (PAR) 5 244 3 0 0 27 DE AGOSTO ALEJANDRO ROMERO RB NEW YORK (USA) 5 341 4 0 1 30 DE AGOSTO OSCAR ROMERO SAN LORENZO (ARG) 0 0 0 0 0 14 DE MARZO RICHARD SÁNCHEZ AMÉRICA (MEX) 6 447 6 1 0 30 DE AGOSTO MATHÍAS VILLASANTI OLIMPIA (PAR) 9 686 9 1 0 30 DE AGOSTO

Roque Santa Cruz y Oscar Cardozo siguen jugando en el fútbol paraguayo, pero ya no son considerados en la selección. La responsabilidad ahora recae en Derlis González, quien en Olimpia encontró la continuidad que no tuvo en su paso por el fútbol europeo. Otra opción es Antonio Sanabria, quien tuvo un buen cierre de temporada con Genoa de Italia. Darío Lezcano también alterna en México. Uno que venía bien era el gemelo Ángel Romero, pero no juega desde marzo.

DELANTERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO DERLIS GONZÁLEZ OLIMPIA (PAR) 8 602 7 3 4 30 DE AGOSTO DARÍO LEZCANO JUÁREZ (MEX) 5 378 4 2 0 30 DE AGOSTO ÁNGEL ROMERO SAN LORENZO (ARG) 0 0 0 0 0 14 DE MARZO BRAIAN SAMUDIO RIZESPOR (TUR) 7 542 6 1 1 19 DE JULIO ANTONIO SANABRIA GENOA (ITA) 8 408 5 3 0 2 DE AGOSTO

POSIBLE XI DE PARAGUAY A UN MES DEL ARRANQUE: Roberto Fernández; Jorge Moreira (Iván Píris), Junior Alonso, Gustavo Gómez, Blas Riveros; Ramón Martínez (Mathías Villasanti), Rodrigo Rojas, Matías Rojas (Richard Sánchez); Miguel Almirón, Derlis González; Darío Lezcano.

-BRASIL-

En la previa es la selección que mejor llegará al arranque de las Eliminatorias. Por la cantidad de jugadores que vienen teniendo continuidad en ligas top de Europa y en su mismo torneo local. Si el ’Scratch’ tuviera que jugar hoy, Tite tendría a casi todo su equipo titular. La única duda es Dani Alves, quien fue operado tras una lesión en el brazo. En el arco está asegurado con Alisson y tiene en Ederson una alternativa muy confiable.

La última vez que Brasil enfrentó a Perú perdió 1-0. Fue en un amistoso en 2019. (Foto: GEC)

ARQUERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIA ÚLTIMO PARTIDO ALISSON LIVERPOOL (ENG) 10 900 10 -13 0 29 DE AGOSTO EDERSON MANCHESTER CITY (ENG) 13 1170 13 -10 0 15 DE AGOSTO SANTOS PARANAENSE (BRA) 11 990 11 -10 0 27 DE AGOSTO

La defensa la conforman Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos y Alex Sandro. Salvo el primero por lesión, los demás están aptos para jugar. Incluso la dupla central jugó en el mismo equipo (PSG) en la última temporada. Danilo se perfila como reemplazante de Alves.

DEFENSA EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO ALEX SANDRO JUVENTUS (ITA) 9 676 7 1 0 7 DE AGOSTO DANILO JUVENTUS (ITA) 14 969 11 1 0 7 DE AGOSTO ÉDER MILITAO REAL MADRID (ESP) 7 476 4 0 0 7 DE AGOSTO FÁGNER CORINTHIANS (BRA) 9 810 9 0 0 30 DE AGOSTO MARQUINHOS PSG (FRA) 6 474 5 2 0 23 DE AGOSTO RENAN LODI ATLÉTICO MADRID (ESP) 10 827 9 0 0 13 DE AGOSTO THIAGO SILVA CHELSEA (ENG) 6 540 5 0 0 23 DE AGOSTO

Para Tite los habituales titulares son Casemiro, Arthur y Coutinho. El primero tuvo un campañón con Real Madrid, mientras que los otros fueron de más a menos con sus equipos. Arthur ahora jugará en Juventus, mientras que Coutinho debe reintegrarse a Barcelona. Igual tiene como alternativa a William, quien es flamante refuerzo de Arsenal de Inglaterra.

VOLANTE EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO ALLAN NAPOLI (ITA) 9 202 2 1 0 28 DE JULIO ARTHUR JUVENTUS (ITA) 5 179 2 0 0 27 DE JUNIO CASEMIRO REAL MADRID (ESP) 11 961 11 1 1 7 DE AGOSTO FABINHO LIVERPOOL (ENG) 9 720 8 1 2 29 DE AGOSTO LUCAS PAQUETÁ AC MILAN (ITA) 7 361 4 0 0 29 DE JULIO PHILIPPE COUTINHO BARCELONA (ESP) 6 109 0 2 0 23 DE AGOSTO WILLIAN ARSENAL (ENG) 10 824 10 3 3 22 DE JULIO

El ’Scratch’ tendrá un dolor de cabeza para conformar su tridente ofensivo. Pero no por las ausencias, sino por la cantidad de alternativas. Neymar no jugó la última Copa América por lesión, pero hoy está en gran nivel, aunque acaba de llegar la información que ha dado positivo por Covid-19. ¿Quién dejará su lugar? Richarlison y Everton tendrán que lucharla, mientras que Gabriel Jesus y Roberto Firmino definirán al ’9′.

DELANTERO EQUIPO PARTIDOS MINUTOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO BRUNO HENRIQUE FLAMENGO (BRA) 11 932 11 3 1 30 DE AGOSTO EVERTON BENFICA (POR) 6 528 6 0 0 6 DE AGOSTO GABRIEL JESUS MANCHESTER CITY (ENG) 14 1049 12 5 4 15 DE AGOSTO NEYMAR PSG (FRA) 6 480 5 1 2 23 DE AGOSTO RICHARLISON EVERTON (ENG) 9 723 9 3 0 26 DE JULIO ROBERTO FIRMINO LIVERPOOL (ENG) 10 701 8 1 1 29 DE AGOSTO RODRYGO REAL MADRID (ESP) 8 418 5 0 1 7 DE AGOSTO

POSIBLE XI DE BRASIL A UN MES DEL ARRANQUE: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur (Willian), Coutinho; Neymar, Gabriel Jesus (Roberto Firmino), Richarlison (Everton).

