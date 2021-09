Conforme a los criterios de Saber más

Cada vez falta menos para una nueva fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana tendrá partidos muy complicados donde está obligado a sumar puntos para seguir soñando con ir a la Copa del Mundo. Primero recibe a Chile el 7 octubre en el Nacional luego visita a Bolivia el 10 y cierra con Argentina el 14. A diferencia de la jornada pasada, los delanteros de la blanquirroja llegarán con ritmo.

Además, Ricardo Gareca podrá contar con todos sus habituales convocados en la zona ofensiva porque Paolo Guerrero ya cumplió su fecha de suspensión. El gran dolor de cabeza para el estratega argentino será elegir a su arma en ataque.

La selección peruana no la pasa nada bien en estas Eliminatorias Qatar 2022. No solo falla en defensa, también no tiene buenos números en ofensiva. Perú es el segundo país que menos goles ha marcado en esta ruta mundialista. Los atacantes están en deuda.

El delantero deberá demostrar su buen nivel en la Selección Peruana.

En nueve fechas jugadas, la selección peruana solo ha marcado 8 goles y supera por 3 tantos a Venezuela, país que tiene el peor registro de anotaciones. Este es un problema que la blanquirroja tiene que resolver lo más pronto posible.

Hasta el momento, ningún centrodelantero de la selección peruana ha marcado en estas Eliminatorias. El goleador de la blanquirroja es André Carrillo con 3 tantos, luego le siguen Renato Tapia y Christian Cueva con 2 dianas y cierra Luis Advíncula con una sola anotación.

La selección peruana necesita que sus delanteros estén más finos de cara al gol, sobre todo en este tramo final de las Eliminatorias. Esta vez, todos los atacantes llegarán con varios partidos encima y no como en la fecha triple pasada donde algunos salían de lesiones o recién iniciaban la temporada con sus clubes.

André Carrillo es la principal carta creativa de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Así llegarán los delanteros

Ricardo Gareca tiene en su universo de jugadores un grupo de centrodelanteros que son sus habituales convocados. Ellos son Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz, Santiago Ormeño y luego varios elementos de la Liga 1 como Alex Valera. Siempre en ese orden de prioridades.

Paolo Guerrero ya superó totalmente su lesión. Sin embargo, no es titular en el Internacional de Porto Alegre. Al delantero peruano, de 37 años, le está constando ganarse un lugar en el once inicial. Por el momento solo es pieza de recambio.

Antes del primer partido ante Chile el 7 de octubre, Paolo Guerrero tendría que haber jugado hasta 4 partidos con el Internacional. Es un número de encuentros aceptables para que el goleador histórico de la selección peruana llegue de la mejor manera.

Peru's Paolo Guerrero, left, and Uruguay's Federico Valverde chase the ball during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Lima, Peru, Thursday, Sept. 2, 2021. (Daniel Apuy/Pool via AP)

Gianluca Lapadula es otra de las cartas de gol de Ricardo Gareca. En las fechas pasadas, se unió a la selección solo habiendo sumado 12 minutos con el Benevento. Recordemos que el atacante, se integró tarde a la pretemporada del conjunto italiano.

Ahora la historia es distinta porque Gianluca Lapadula también tendrá hasta 4 partidos por disputar con el Benevento antes de llegar a Lima. Se espera ver la mejor versión del goleador que hasta la fecha no marca en las Eliminatorias Qatar 2022.

Lapadula buscará anotarle su primer gol a a selección brasileña. Foto: AFP.

Raúl Ruidíaz es el centro delantero que más minutos viene jugando y el que más goles registra este año. La estrella del Seattle Sounders viene marcando 16 goles en lo que va de este 2021 con su equipo. A diferencia de Guerrero y Lapadula, el ex Universitario podría llegar a la selección peruana con 6 partidos disputas.

Ricardo Gareca ya dijo que no convocó a Santiago Ormeño en la última fecha triple porque quería que el delantero se adapte al León donde es suplente. De a pocos viene sumando minutos y goles. Eso lo está dando más confianza al atacante.

Raúl Ruidíaz festejó el pase a la final de la Leagues Cup con su club Seattle Sounders. (Foto: Instagram @raulruidiazm)

Otras alternativas

Para la cuarta opción en ofensiva, hasta podría ser por delante de Santiago Ormeño, están los jugadores que actúan en la Liga 1. Ricardo Gareca tiene a algunos jugadores que los viene siguiendo y a los que ya ha convocado.

Jefferson Farfán es uno de ellos. La ‘Foquita’ fue una pieza fundamental en las Eliminatorias pasadas donde Perú logró clasificar al Mundial. El delantero de Alianza Lima viene recuperando su nivel y vive un gran presente con el cuadro victoriano.

Jefferson Farfán le anotó 5 veces a la selección chilena. Foto: AFP.

Por el momento no es titular, pero la veces que le tocó entrar siempre marcó la diferencia. Es más, hasta anotó dos goles. Jefferson Farfán podría ser una gran opción en ataque, un jugador de su categoría podría ayudar mucho a la selección. Además, Perú tendría a un suplente de lujo.

Luego aparecen Alex Valera, Aldair Rodríguez y otros jugadores que también podría estar en la lista de convocados, pero con pocas chances. La última palabra la tendrá Ricardo Gareca que tiene que elegir a los mejores para estos importantes partidos.

¿Jefferson Farfán en el Perú vs Chile? La fecha triple en Eliminatorias viene fuerte. Ricardo Gareca tiene la última palabra.

