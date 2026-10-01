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Resumen

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Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Por Fernanda Huapaya

Bajo la neblina y garúa de New Jersey, Perú acababa de jugar su mejor partido desde el inicio de la era ‘Mano’ Menezes. El último martes se selló un 1-1 ante México en el Sports Illustrated Stadium que no alcanzó para celebrar una victoria, pero sí para dejar una sensación distinta en el vestuario de la ‘bicolor’.

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