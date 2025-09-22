Como Piero Quispe: Aydan y Nickolas, la historia de los otros dos peruanos en Australia y cómo es el fútbol en el país de los canguros

Sí, el fútbol en Australia no es el deporte más popular, pero a nivel de infraestructura anda años luz del fútbol de América. Hasta allá ha llegado Piero Quispe, el chico prodigio de hace unos años en Universitario y quien era considerado el reemplazo natural de Christian Cueva en la selección peruana. El mismo que hoy, con 24 años, encontró en el país de los canguros una oportunidad para reinventarse y/o asegurar su futuro financiero. No es el único. Como él, otros dos futbolistas con raíces peruanas compiten en la liga del país de los canguros: Aydan Hammond y Nickolas Alfaro.

El Sky Park es el centro de excelencia del Sydney FC, ubicado en el campus de la Macquarie University, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Fue inaugurado en el 2023 e implicó una inversión de 20 millones de dólares, un año después del estreno de Estadio Allianz, el estadio que también es una obra de arte en la que jugará Piero Quispe sus partidos de local en la A-League, cuyo costo alcanzó los 828 millones de dólares.

Cuando nació Piero Quispe allá por el 2001 no existía el Sydney FC ni mucho menos la A-League, la actual máxima división del fútbol profesional de Australia. Cuando tocó por primera vez una pelota en las canchas improvisadas con piedras como arcos en la pista de su barrio en San Martín de Porres, un populoso distrito de Lima Norte; el fútbol australiano alcanzaba por primera vez los primeros planos por la epopeya perpetrada sobre la Uruguay de Jorge Fossati en uno de los episodios más traumáticos del balompié charrúa: el triunfo en penales 4-2 y la clasificación de los ‘socceroos’ a la Copa del Mundo 2006.

Quispe, entonces, ni se imaginaba que dos décadas después, a tres años de su debut en la selección peruana, sería compañero de Andrew Redmayne, el portero bailarín que en el 2002 atajó el penal decisivo a su entonces compañero en Universitario Alex Valera, y que dejó a Perú sin Copa del Mundo 2002 y clasificó a Australia a su quinto mundial consecutivo.

Aydan Hammond anotó en la derrota de Wanderers vs Sydney por la fecha 1 de la A-League.

Las raíces peruanas en Australia

En Australia el fútbol no es el deporte más popular. Lo es el fútbol australiano o AFL, una variante del rugby con reglas muy locales. Luego están el críquet y después sigue el fútbol. Sin embargo, el nivel de organización e infraestructura de la A-League es bastante superior a la Liga MX y Sudamérica.

De eso sabe bastante Nickolas Alfaro, un volante central de 17 años que a inicios de año fue ascendido al primer equipo del Sydney FC y será compañero de Quispe. “Es increíble llevar el escudo y representar al club profesionalmente. […] Los aficionados pueden esperar emoción, creatividad y consistencia. Daré todo lo que pueda para entretener y contribuir al equipo”, dijo Alfaro en su presentación. Nickolas, que también puede jugar de extremo por ambas bandas, ya ha representado a la selección de Australia en la Sub 15 y Sub 17.

Aún no tiene minutos en el primer equipo y es incierto aún si el Ufuk Talaylo tendrá en cuenta o vuelva a jugar en el Sydney II. También es incierto su futuro en la selección peruana. No ha sido convocado por la FPF y tal parece que se inclina más por defender a la selección de Australia.

Nickolas Alfaro, el peruano-australiano que firmó contrato profesional con el Sydney FC a inicios de año.

El otro futbolista con raíces peruanas es Aydan Hammond, quien con 21 años juega en el Western Sidney Wanderers. Su posición es extremo. “Nací en Australia, padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia”, contó en una entrevista de hace unos meses con el medio Infobae.

A fines del año pasado, Hammond aceptó la convocatoria a la Sub 23 de Australia. Debutó en la A-League a inicios del año pasado y tiene de compañero al español Juan Mata, campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Por lo pronto, Quispe tendrá la opción de entrenar y compartir con Nickolas Alfaro y de enfrentar a Aydan Hammond en la liga. Actualmente los clubes de la Primera División se encuentran en pretemporada y los partidos recién empezarán el 17 de octubre.

La liga estará conformada por 12 clubes y el calendario comprende desde octubre de este año hasta mayo del 2026. Es decir, solo se juega siete meses. Esto es para evitar los meses de invierno. Además, la liga no cuenta con ascensos ni descensos.

El objetivo del Sydney es recuperar la supremacía en la Liga, que no la gana desde la temporada 2020. Un dato no menor: según la página especializada Transfermartk, el promedio de asistencia de la última temporada de la A-League fue de 8 mil espectadores, mientras que el Sydney FC llevó una media de 18 mil espectadores por partido.

