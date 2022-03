Conforme a los criterios de Saber más

¿Es el partido más importante de la fecha? Sí. Se enfrentan el cuarto contra quinto de la tabla y el que gane va asegurar prácticamente su clasificación a Qatar. ¿Es el partido más difícil para la selección peruana? Sí. Se juega en Montevideo, en un escenario mítico y ante una selección que ha clasificado a los últimos tres mundiales, torneos en lo que siempre avanzó a la segunda fase.

Faltan 10 días para el partido Uruguay vs. Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero en este mundo donde parece que el tiempo pasa cada vez más rápido, es lo mismo que nada. Y la ansiedad aumenta rápidamente. Se nos pone la piel de gallina cuando habla Gareca y da la lista de convocados, buscamos como locos en google si Uruguay tiene alguna baja y hasta vamos a las casas de apuestas a ver qué dicen los expertos en predicciones. ¿Ganamos o perdemos?

Tomando en cuenta lo que se vio en los últimos partidos de ambos, así como los números y estadísticas que dejaron, en esta nota hacemos un análisis de cómo podría darse el partido del 24 de marzo, comentamos el once y la estrategia que le conviene plantear a la selección peruana y hacemos un poco de futurología: ¿qué pasa si perdemos, ganamos o empatamos y en qué posición quedaríamos según cada escenario?

Uruguay, su sistema y cómo jugarle

Uruguay es un equipo práctico. En su último partido como local ante Venezuela, no dominó la posesión del balón y goleó 4-1. Diego Alonso, técnico del cuadro charrúa, no quiere que su equipo tenga la pelota más tiempo, sino que la pase lo más rápido de posible de área a área. Con dos líneas de cuatro bien planteadas y dos delanteros que saben moverse por todo el frente de ataque como Suárez y Cavani, el equipo charrúa juega a esto: transiciones rápidas, constantes cambios de lado con pases largos, desbordes y centros por las bandas, mucha pelota parada y ganar los balones divididos.

El juego va a ser diferente a lo que se vio contra Colombia en Barranquilla, porque la selección charrúa posiblemente no va a tener más el balón que la blanquirroja. Si la cosas se dan así, Perú va a tener tiempo -pero no necesariamente espacio- para desarrollar su juego. Y eso no asegura que ganaremos el partido.

Para ello se tienen que dar tres cosas: 1) Los hombres de ataque tienen que estar lo suficientemente inspirados para romper la defensa uruguaya. Vamos a necesitar muchas paredes, constante movilidad, y de la magia de Cueva y compañía. 2) Precisión en la volante. Una pérdida en el medio muy probablemente va a desencadenar en un remate de Uruguay, que con Pellistri y De Arrascaeta sale rápido al ataque. 3) La defensa peruana no puede regalar ni un centímetro, ni mucho menos cometer errores cuando los locales estén en posición de ataque. La concentración para no perder de vista a los delanteros (que se mueven mucho) y la capacidad para ganar los uno contra uno y hacer buenos cierres, van a ser claves para no recibir tantos.

Perú, que juega con un claro 4-3-2-1 o 4-5-1, tiene que evitar que el partido se juegue como Uruguay quiere. Y los primeros minutos van a ser clave porque los charrúas van a ir en busca del 1-0 para luego ceder un poco de espacio y salir de contragolpe. La selección va a necesitar al mejor Tapia, que es muy bueno cuando mete entre los defensas como un tercer central, mucha ayuda por las bandas y atención con las líneas que pueden romper los volantes centrales, que pueden ser: Bentancur, Valverde o Vecino. Todos mediocampistas altos, rápidos, potentes que juegan y marcan. Son durísimos.

Christofer Gonzales, al once titular

Solo se han jugado seis fechas del Torneo Apertura 2022, pero ya es uno de los mejores jugadores del campeonato. Está claro que Cristofer Gonzales está en otro nivel y lo demuestra cada fin de semana con Sporting Cristal. Lo más lógico es que sea titular contra Uruguay junto con Tapia y Yotún en el medio. Peña está jugando nuevamente con el Malmö pero todavía le falta para ser el jugador que en su momento se ganó la titularidad.

¿Qué le ofrece Christofer a la selección? Gonzales tiene muchas cualidades para resaltar. Es un futbolista con mucha capacidad de asociación, que no abusa del regate y las jugadas individuales, pero que al mismo tiempo puede hacer mucho daño con ellas. Sabe jugar en espacios cortos, de espaldas y con el arco de frente.

Mirando lo que será el partido contra Uruguay, su capacidad para no perder la pelota fácilmente y de abrir el campo con cambios cruzados o balonazos largos a las bandas, van a ser importantes para que los atacantes peruanos encuentren espacios donde aplicar la velocidad. Su dinámica para moverse de área a área sin problemas, su orden para retroceder y hacer los relevos, también podrían resultar fundamentales en el juego.

‘Canchita’ tiene gol. Ya sea pisando el área y haciendo buenas definiciones, o con remates de fuera distancia. Si algo le ha faltado hacer en la selección es eso, marcar un tanto en un partido oficial.

De ahí, el resto del equipo sale de memoria. Gallese en el arco; Advíncula, Ramos, Callens y Trauco en la defensa; Tapia, Yotún y Gonzales en el medio; Carrillo, Cueva y Lapadula ocupando las posiciones de ataque.

Hora de hacer los cálculos

Todo está tan parejo que es inevitable mirar la tabla de posiciones, los partidos que se vienen y pensar qué pasaría si Perú gana, empata o pierde. Y cuáles son los mejores o peores escenarios tomando en cuenta, además, los resultados de los otros encuentros.

Vamos primero al escenario más optimista. Perú le gana a Uruguay y en los otros partidos se dan los resultados más lógicos: ganan Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina. Si esto sucede, la selección peruana quedaría cuarta y aseguraría al menos el quinto puesto. Ya que, con 24 puntos y solo una fecha por disputar, ni Colombia ni Chile la pueden pasar en la tabla. Solo Uruguay podría robarlo el cuarto lugar.

Si ganamos, la única forma de no asegurar el quinto lugar es que Chile le gane a Brasil en el Estadio Maracaná. Parece imposible, pero nunca se sabe.

El segundo escenario es de conseguir un empate. Si Perú suma un punto y se dan, de nuevo, los resultados lógicos, mantendría el quinto lugar y el equipo dependería de sí mismo para clasificar. Pero, en caso de perder con Paraguay, Colombia y Chile nos pueden superar en la tabla. Ahora bien, si Chile le gana a Brasil, Perú -con el empate con Uruguay- quedaría sexto.

Obviamente, el peor escenario es la derrota. Pero incluso con un resultado adverso, la selección podría mantenerse en el quinto puesto y seguir dependiendo de sí misma. La única forma de que eso no pase es que Chile de el batacazo en Río de Janeiro.

En resumen, la selección llega a la fecha 17 con buenas probabilidades de depender de sí misma para conseguir el ansiado cupo a Qatar 2022.

