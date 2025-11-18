Cómo preparan el debut de Gruber, la nostalgia de Gallese y el guiño de Valera a la liga rusa: Lo que no se vio de la previa de Perú en Sochi

No fue un entrenamiento normal, de rutina. La selección peruana volvió al pasado, a recordar sus días felices, y Pedro Gallese no pudo evitar ese ‘flashback’ que se clavo como estaca en su corazón. La Bicolor trabajó en el Olímpico Fisht, el estadio donde jugará este martes el amistoso ante Chile (12 p.m., hora peruana), pero que también coincidentemente es el último lugar que nos vio como mundialistas. En ese recinto ubicado en el corazón de la ciudad rusa de Sochi, con capacidad para 45 mil personas, Perú se despidió de Rusia 2018 venciendo a Australia.

El ingreso al campo fue emotivo para Pedro Gallese, uno de los dos mundialistas que aún ‘sobreviven’ en este nuevo proceso de la selección. El ‘Pulpo’ caminó rumbo al césped admirando cada rincón del estadio, como recordando que hace siete años en esas tribunas habían miles de peruanos entonando el “Contigo Perú” que conquistó Rusia.

Después de dos días en el Complejo Deportivo de la federación rusa, la Bicolor trabajó en el estadio. El técnico Manuel Barreto no trabajó con un once titular, pero sí hizo trabajos tácticos y de definición, un aspecto que ha remarcado en cada día de entrenamiento. La ‘Muñeca’ quiere mejorar la productividad en ataque del equipo en comparación a los últimos dos amistosos ante Chile en Santiago y Rusia en San Petersburgo. En ambos encuentros, Perú apenas remató dos veces al arco.

“El DT Manuel Barreto ensayó movimientos tácticos para definir el equipo titular que buscará un buen resultado para cerrar la gira internacional de la Fecha FIFA de noviembre”, resaltó la Federación Peruana de Fútbol en una nota de prensa.

Manuel Barreto y su hermetismo con el once titular

Con la clara convicción que, más allá de los resultados, la tarea es darle minutos a la mayor cantidad de convocados para ampliar el universo de jugadores. En los dos primeros amistoso, Barreto hizo debutar a seis jugadores -Maxloren Castro (17 años), Felipe Chávez (18), Diego Enriquez (23), Matías Lazo (22), Cristian Carbajal (26) y Adrián Ugarriza (28)-, pero también le dio tiempo para consolidarse a otros como César Inga y Jairo Concha.

En esa línea, el técnico prepara también el debut de Fabio Gruber. El central de 23 años nacido en Alemania sorprendió en cada una de las prácticas de la selección en Rusia, incluso inició las acciones en el amistoso informal ante el PFC Sochi y se hizo viral por un pase en profundidad.

Pero más allá del clip, Gruber ha demostrado tener condiciones para seguir siendo convocado. Si no es titular ante Chile, es muy probable que ingrese en la segunda mitad.

Fabio Gruber podría debutar con la selección peruana en el amistoso ante Chile. (Foto: FPF)

¿Alex Valera en el fútbol ruso?

Álex Valera dejó abierta la puerta a un posible salto al fútbol ruso tras el amistoso que la selección peruana disputó recientemente en ese país. El delantero se mostró sorprendido por la infraestructura deportiva y la calidad de los escenarios, destacando especialmente el estadio donde jugó la Blanquirroja. “Me gustó mucho el estadio donde jugamos; muy moderno. La ciudad y la gente son muy acogedores”, comentó para Match Tv, evidenciando una grata impresión tras su paso por territorio europeo.

Valera también señaló que tiene buenas referencias de la Premier League de Rusia, una competición que ha ido ganando competitividad en los últimos años. El atacante explicó que parte de esa información proviene de su compañero de selección Yordy Reyna, actualmente jugador del Rodina Moscú. “He oído que hay muy buenos equipos en la Premier League de Rusia. Mi compañero de la selección, Yordy Reyna, que juega en el Rodina Moscú, también lo mencionó”, afirmó.

La selección peruana entrenó en el Estadio Olímpico de Fisht. (Foto: FPF)

Lo más llamativo de sus declaraciones llegó cuando Valera habló explícitamente de una posible llegada al fútbol ruso. El delantero dejó claro que no vería con malos ojos una propuesta, considerando que podría significar un paso importante en su carrera. “Si me contratan, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí”, señaló, manteniendo un tono prudente pero abierto a escuchar ofertas.

Finalmente, Valera recalcó que su enfoque por ahora está en la selección, pero admitió que una opción concreta podría hacerlo evaluar seriamente su futuro. “Así que, de darse el caso, veremos”, expresó, dejando la sensación de que un fichaje por un club ruso no es algo remoto, sino una posibilidad real si surge el interés formal.

