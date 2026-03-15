Comando técnico de Mano Menezes. (Foto: FPF)

10 convocables

Erick Noriega

Sin duda, el futbolista peruano con mejor presente deportivo y viejo conocido de ‘Mano’ Menezes es Erick Noriega. El defensor y volante central nacional viene siendo figura en Gremio y recientemente acaba de consagrarse campeón del Campeonato Gaucho.

Ha jugado 12 partidos en lo que va del año, 11 de ellos como titular y desempeñándose como volante central. Asimismo, tras el reciente título obtenido también se convirtió en el futbolista mejor cotizado en la actualidad: 4 millones de euros.

Mano Menezes inició su gira por diferentes estadios para mirar jugadores de la Liga 1. (Crédito FPF).

Pedro Gallese

El ‘Pulpo’, quien viene teniendo gran presente en Deportivo Cali, también será otro de los nombres infaltables para ’Mano’ Menezes. En lo que va de la temporada, ha sido titular en los 10 partidos de su equipo y ha sido elegido una vez como parte del equipo de la semana y también jugador de la fecha en tres oportunidades.

Luis Advíncula

Cabe recordar que el ‘Rayo’ no fue llamado en la última convocatoria de la selección peruana debido a que no contaba con un buen presente deportivo al ser suplente en Boca Juniors hasta por cinco partidos consecutivos y los minutos que sumó en la última parte del año fueron pocos.

Sin embargo, tras su llegada a Alianza Lima ha sabido ganarse la titularidad como lateral derecho en el equipo de Pablo Guede. En lo que va del año ha jugado siete partidos como titular: seis por Liga 1 y uno por la fase previa de la Copa Libertadores ante Dos de Mayo.

Alex Valera

El delantero de Universitario de Deportes también viene teniendo continuidad en su equipo y es altamente probable que pueda ser considerado por ‘Mano‘ Menezes en su primera convocatoria. En lo que va del año, Valera ha jugado seis partidos como titular y ha anotado cuatro goles: ante ADT, Cienciano, Cusco FC y Sporting Cristal.

Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

Jairo Vélez

Sin duda uno de los nombres que viene resonando alrededor de Videna es el de Jairo Vélez, actual volante interior de Alianza Lima que viene pasando por un gran momento deportivo. El jugador ecuatoriano ya cuenta con todos los requisitos para que pueda ser llamado por ‘Mano’ Menezes y él mismo ha dejado en claro que se encuentra muy ilusionado con esa oportunidad.

El jugador de 30 años lleva disputando seis partidos como titular en los que ha podido anotar un gol y dar dos asistencias. Asimismo, fue elegido como la figura de la fecha en el último duelo entre Alianza Lima y FBC Melgar.

Bassco Soyer anotó su primer gol con la selección peruana (Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec)

Bassco Soyer

Si vemos hacia afuera, una de las grandes promesas del fútbol peruano en Europa es el incipiente camino que viene haciéndose Bassco Soyer en el fútbol portugués con categoría sub-23 de Gil Vicente.

El jugador es una de las figuras en la Liga Revelação U23. De hecho, en su último triunfo por 3-1 ante Vizela pudo dar una asistencia y volver a anotar. En total, Soyer lleva nueve goles y su equipo es líder en la tabla de posiciones con 25 unidades.

Ian Wisdom

El futbolista de 20 años que milita en Sporting Cristal ha jugado en cuatro de ocho partidos en lo que va de la temporada y ha logrado anotar un gol y una asistencia. Si bien no viene teniendo tanta regularidad con Paulo Autuori a la cabeza y debido a los nombres con los que compite en la volante ‘celeste‘, sí es un jugador nacional con mucha proyección y, considerando que ’Mano’ Menezes buscará nuevas opciones, uno de los nombres que tiene en mente es el de Ian

Mano Menezes vio el partido de Universitario ante FC Cajamarca por la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

Jairo Concha

En lo que va de la temporada, Jairo Concha es el mejor futbolista de Universitario de Deportes por su buen rendimiento. De no mediar ningún inconveniente, será parte de la lista de convocados por Menezes para estos encuentros amistosos.

El volante nacional ha jugado las seis fechas de la Liga 1 como titular y tiene tres asistencias y dos goles. Sin embargo, recientemente tiene el inconveniente de haber sido sancionado con dos fechas de suspensión por la Comisión Disciplinaria debido a un intercambio de gestos con hinchas de Sporting Cristal.

Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

Marco Huamán

Por su parte, el lateral de Alianza Lima viene teniendo compromisos sobresalientes incluso al no ser ubicado en su posición natural por el sector derecho, sino izquierdo. El futbolista ha jugado cinco encuentros en lo que va de la Liga 1 y en todos ha sido calificado con más de 7,3 puntos según la web de rendimiento Sofascore.

Adrián Ugarriza

También se pudo conocer que el delantero nacional sería tomado en cuenta por Menezes para su primera convocatoria. El delantero peruano de 29 años milita en el Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel. En lo que va del año, lleva disputados siete partidos y un total de tres anotaciones.

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