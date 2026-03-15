Por Fernanda Huapaya

A horas de conocer la primera convocatoria de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana de cara a los amistosos ante Senegal y Honduras a jugarse a fines de marzo del 2026. Entre los nombres que ya tienen un espacio entre la lista de convocados están los de Pedro Gallese o Erick Noriega como peruanos con mejor momento deportivo; sin embargo, también podrían darse algunas sorpresas: Jairo Vélez o Bassco Soyer. Repasemos cuáles son los 10 nombres que no deberían faltar en la lista de ’Mano’ Menezes.

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