Afuera de la cancha es el 2025, adentro no sé qué año es, pero veo a Pedro en su arco, Paolo en ataque y Renato en el medio. Parece todo en su lugar. Sí, está Lucho a un lado y Trauco al otro. Peñita usa barba, André lleva rastas en el cabello y Andy no ha perdido ese pique endemoniado. En la banca, ahora Óscar le da indicaciones a todos y no solo a los arqueros, y Edison ha dejado la timidez de ser ‘Orejitas’ y se pintó la cabeza.

Adentro de la cancha veo caras nuevas. Me gusta la fiereza de Garcés al lado de Abram y la picardía de Reyna ante un rival como Bolivia que termina siendo un trámite, que se rebela por momentos, pero que no le alcanza cuando Perú aprieta y lo doblega. La Bicolor lo hace con la experiencia de jugar hace tres Eliminatorias juntos.

No hay que mentirnos. Este Perú no gusta como antes, pero es efectivo y golpea. No toca el balón con la misma “sinfonía garequiana”, pero ahora el director de la orquesta le ha regresado lo que tanto extrañamos: la alegría de un triunfo que nos permita ir a dormir en paz. Y claro, los tres puntos que nos acercan al Repechaje y a ilusión intacta de que el último baile de esta generación comenzó a sonar anoche con el 3-1 en el marcador.

En todo el proceso de estas Eliminatorias, la selección peruana había marcado 3 goles por medio de un volante (Yotún) y dos defensores (Callens y Araujo). Sin ninguno de los mencionados en la lista, aparecieron los de antaño, los de siempre. Carrillo fue figura, ya no como el extremo rompe cinturas. Polo fue tan clave como lo es en el Universitario bicampeón: gol y pase gol. Y Paolo reconfirmó una vigencia que ya dejó episodios en el Alianza Lima 2025 y anoche se notó también en la Bicolor.

Lo de Guerrero ya son 41 goles en sus 41 años bien cumplidos. Anoche le sumó una nueva marca a su carrera: es el goleador más longevo en anotar en Eliminatorias. Además, fue la primera vez que le marca a Bolivia rumbo a una Copa del Mundo.

Párrafo aparte para Edison Flores, quien sin ser el extremo izquierdo que nos clasificó a Rusia 2018, hoy demuestra gran efectividad. “El de los goles importantes”, le llaman. Estuvo 17 minutos en cancha y le bastaron 9 para sellar la victoria 3-1 en el Estadio Nacional. En este tramo final de 5 partidos, perdón, 5 finales, tenerlos finos frente al arco es la principal razón para no dejar de soñar.

El UnoxUno de la ilusión

Pedro Gallese (5)

Respondió en las pocas jugadas que Bolivia llevó peligro a su arco. Nos dejó con la sensación de que pudo hacer algo más en el penal.

Luis Advíncula (5)

No es más el ‘Rayo’ de Rusia-Qatar, pero en la banda derecha sigue imponiendo su experiencia. Aportó más en marca que en ataque.

Renzo Garcés (6)

Su momento en Alianza Lima se notó en su primer partido como titular en Eliminatorias. Seguro y veloz para alejar el peligro de su área.

Luis Abram (6)

El más experimentado de la zaga y el encargado de darle salida a Perú desde la primera línea. Muy seguro en el juego aéreo.

Miguel Trauco (5)

Marca la diferencia por la sutileza de su buen pie cuando se trata de buscar asociación en el juego. Le buscaron las espaldas más de una vez.

Renato tapia (6)

No lo extrañemos más. Su presencia europea le da peso al mediocampo. Juega y hacer jugar al equipo. Sacrificio impecable.

André Carrillo (8)

El mejor de los primeros 45. En un puesto nuevo, con mayores responsabilidades de creación, la ‘Culebra’ asume el protagonismo.

Sergio Peña (4)

No tuvo la mejor noche, como tantas otras veces. Encargado de convertirse en el creativo de Perú, el puesto le quedó grande.

Andy Polo (7)

Se merecía tener un partido de revancha en Eliminatorias y Bolivia fue su víctima. Abrió el marcador y, luego, asistió a Paolo para el 2-0.

Bryan Reyna (5)

Buscó el desequilibrio muy lejos del área boliviana. Se las ingenió, sin embargo, para dar el pase gol del 1-0. Se espera más de él.

Paolo Guerrero (6)

Vigente, letal, goleador. A los 41 años, llegó a su gol 41 con la selección peruana. Sus últimos suspiros con Perú nos llevan a tener fe.

Suplentes

Pedro Aquino (6): Entró para ser cerrojo y cumplió. Es opción para ser dupla de Tapia en partidos con mayores exigencias.

Kevin Quevedo (5): Empeñoso en todo momento. Tuvo un disparo al arco.

Edison Flores (6): El señor de los goles importantes volvió a poner su nombre en otra Eliminatoria. Golazo con polémica que el VAR revisó y confirmó.

Gianluca Lapadula (4): Intrascendente y lejos del arco rival.

Marcos López (4): No tuvo grandes aportes en ataque desde la banda izquierda.