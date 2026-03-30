Tras la última derrota por 2-0 de Perú ante Senegal en París, la ‘bicolor’ ya se encuentra en Madrid para su siguiente reto: Honduras. El último domingo por la noche, el cuadro nacional arribó a la capital española y quedó concentrado para el entrenamiento de este 30 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque. Desde ya, la gran comunidad de peruanos en Madrid vienen alistándose para el gran banderazo a la ‘bicolor’.

La selección peruana perdió 2-0 ante Senegal en el primer amistoso de Mano Menezes. (Foto: FPF)

Itinerario de la selección peruana

Tras su paso por París, la ’bicolor’ se dispuso a viajar el último domingo por la tarde y arribó a Madrid por la noche. Una vez ahí, se dirigieron a su hotel de concentración. Este lunes, el equipo de ‘Mano’ Menezes entrenará a las 10 de la mañana de Perú en el Estadio Municipal de Butarque.

Cabe resaltar que este será el único y último entrenamiento que tendrá la selección peruana en la capital española previo al duelo ante Honduras. Sin embargo, se conoce también que entrenó al día siguiente del partido ante Senegal todavía en París.

Ese mismo 31 de marzo, por la noche, los seleccionados están avisados de que habrá un gran banderazo en las afueras de su hotel que viene organizado la gran comunidad de peruanos en la ciudad. Este mismo grupo también será mayoritario al día siguiente para el amistoso ante Honduras en el estadio Ontime Butarque de Madrid.

Una vez que culmine el encuentro, el equipo viajará alrededor de las 3:45 pm de Madrid a París y llegarán a tres horas después. Al día siguiente, el 2 de abril, la ‘bicolor’ retornará a Lima alrededor de las 10:10 am y llegarán a Lima a las 3:15 pm. Por el cambio horario, el arribo será alrededor de las 10 de la noche.

La selección peruana enfrentará este martes a la Selección de Honduras. (Foto: FPF)

Aliento ‘bicolor’

Las entradas para el encuentro se venden a través de la web www.entradas.com y está calificado como evento de alta demanda. Si bien todavía hay entradas, se estima que las tribunas populares estén colmadas.

En tanto a precios, las más baratas son las del fondo norte y sur a 42 euros. Después, el fondo sur superior a 37 euros, lateral a 57 euros, tribuna a 67 euros, tribuna premium a 82 euros, bench y tuner experience a 92 euros, vip premium a 102 euros, y palco a 112 euros. Se conoce que la hinchada peruana se ubicará en el fondo sur y fondo sur superior, zona que ya se encuentra a un 80% vendida. Sería un aliento total cercano a los 8 mil peruanos.

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En tanto a lo deportivo, se conoce que ’Mano’ Menezes no tiene a ningún futbolista lesionado. Asimismo, tal como el mismo entrenador anticipó, se espera que el once titular que disponga ante Honduras presente varios cambios, pues afirmó que su idea en estos dos partidos amistosos es ver a la mayor cantidad de futbolistas en tiempo de partido.