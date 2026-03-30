Por Fernanda Huapaya

Tras la última derrota por 2-0 de Perú ante Senegal en París, la ‘bicolor’ ya se encuentra en Madrid para su siguiente reto: Honduras. El último domingo por la noche, el cuadro nacional arribó a la capital española y quedó concentrado para el entrenamiento de este 30 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque. Desde ya, la gran comunidad de peruanos en Madrid vienen alistándose para el gran banderazo a la ‘bicolor’.

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