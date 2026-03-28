Por José Antonio Bragayrac

Habíamos empezado el mes con la Copa Kirin, un torneo donde lo mejor fue la camiseta roja alterna de Umbro. Un 0-0 olvidable ante Japón con el Santi Acasiete como lo más destacado y Renzo Revoredo como marcador derecho con buena salud. Luego de coquetear al comienzo de su proceso con la posibilidad de jugar con línea de tres, Markarián entendió que la seguridad estaba en parar cuatro en el fondo. “Mientras mantengamos el 0-0 en nuestro arco, en una jugada arriba podemos ganar”, dijo Daniel Peredo entonces.

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