Un año ha pasado del último Sudamericano Sub 17. Fue en el 2025 y se disputó en Colombia. El equipo, dirigido por Carlos Silvestri, debutó con un 5-0 ante Argentina y culminó último en el Grupo A y con 17 goles en contra. Lo más preocupante, más allá del horror de la estadística, es que culminó el torneo sin poder anotar ni un solo tanto.

Era, esa Sub 17, el equipo emblema del Proyecto Bicolor liderado por José Guillermo del Solar entre el 2023 e inicios del 2025. Una Sub 17 que jugó ya con la renuncia de Chemo formalizada y un plan para refundar el fútbol peruano hecho añicos por los resultados: antes de irse, Chemo hizo cero puntos dirigiendo la Sub 20 en el Sudamericano para ratificar la crisis absoluta de menores en el fútbol peruano.

A la par, en mayores, la selección peruana afianzaba su fracaso eliminatorio para consolidar así una nueva crisis absoluta desde Videna. Es en ese contexto que Manuel Barreto fue elegido como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores, en reemplazo de Chemo. Y fue Barreto quien en junio del 2025 ubicó a Renzo Revoredo como nuevo entrenador de la Sub 17.

Tras los devastadores resultados de la Sub 17 y la Sub 20, más de un dirigente en Videna respiró aliviado tras la suspensión del torneo continental en la categoría Sub 15, programado para fines del 2025. Con ello, quedaron liberados de cualquier torneo oficial que comprometiera la expectativa y promesa de mejoría hasta ahora: el Sudamericano Sub 17 2026 en Paraguay.

Renzo Revoredo será DT de la Selección Peruana Sub-17. (Foto: FPF)

El proyecto Revoredo

Subcampeón con Sporting Cristal en la Copa Mitad del Mundo (torneo Sub-18) en Ecuador, fue además quien consolidó a Maxloren Castro en su camino al primer equipo del cuadro rimense. Hoy, con nueve meses de trabajo, Renzo Revoredo tiene la responsabilidad de cambiar el rumbo de la Sub 17 y de dar el primer paso en el resurgimiento del fútbol peruano a través de las categorías menores.

Su camino empezó el 31 de julio del 2025 con una derrota de 2-0 ante Sporting Cristal. Luego, a lo largo del segundo semestre la preparación se afianzó a través de microciclos. Tras los dos primeros microciclos en julio, el debut fue ante los charrúas. Dos derrotas por el mismo resultado en Campo Mar.

De ese primer once, con línea de tres, cuatro jugadores no están más, no han sido tomados en cuenta para el Sudamericano. Entre ellos destaca Uriel Cabellos, quien hasta hace poco parecía fijo en la lista. Luego, en la Videnita de Chincha, se jugaron dos amistosos ante Costa Rica (dos victorias).

La tercera ronda de amistosos fue en la segunda quincena de agosto del 2025, con la primera gira en el exterior: Chile. Ahí la selección de Revoredo enfrentó al cuadro local con resultado de una derrota y un 1-1. Al mes siguiente, en otro microciclo, esta vez en la Videna, se jugaron duelos ante las reservas de Alianza Lima y Cristal.

Hasta aquí destacaron Robinho Ormeño, delantero de Universitario, además de Geray Motta, de Alianza Lima. Ambos en lista y con opciones de jugar hoy ante Argentina. Los microciclos continuaron mes a mes hasta sumar más de 12 partidos.

Franco Giambavicchio con la selección peruana. (Foto: AFP). / FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Las grandes ausencias

Entre las ausencias de esta convocatoria salta el nombre de Nicolás Jansen, nacido en Alemania y uno de los ‘eurocausas’ con mayor futuro. Juega en el ADO Den Haag de Países Bajos y su posición es 9. En enero de este año fue parte del amistoso ante Trinidad y Tobago (goleada 6-1).

También destaca la ausencia del goleador de Orlando City Sub 19, José Segura, goleador en la MLS Next. Fue convocado a los microciclos a fines del 2025 y Además, conformó el plantel de la Selección regional de la FPF en la Adidas Cup Lima 2025 Sub 17 y marcó tres goles. Hoy no está.

De la actual lista para el Sudamericano destaca Franco Giambavicchio, mediocampista que recientemente ha firmado su primer contrato con la Juventus de Italia. Titular indiscutible hoy ante Argentina. “Yo podría jugar por Perú o por Italia, pero mi madre es peruana y yo me siento tan peruano como ella, claro que quiero probarme en la selección de Perú”, señaló hace algún tiempo. Hoy el deseo se le cumplió gracias al trabajo de la FPF, queda pendiente saber si con él alcanza.

El otro ‘eurocausa’ es Matteo Tassara, de nacionalidad peruano-italiano, que juega en el Virtus Entella Sub 17 de Italia. También destaca Sean Gormley, mediocampista del Inter Miami, apodado el ‘Busquets’ peruano en las menores de ese club. También debería ser titular en el debut de Perú este sábado ante Argentina.

En la lista de convocados destacan 7 jugadores de Alianza Lima, 5 jugadores de Universitario y otros 5 de Sporting Cristal. Ninguno de Melgar, uno de los equipos que mejor trabajo hace en divisiones menores. Además, ningún jugador proviene de un club de la sierra o selva.

El Sudamericano Sub 17

Perú debuta este sábado 4 de abril frente a Argentina por el Grupo B. El duelo está programado para las 3:00 p.m. hora peruana. Luego, el lunes, tendrá que hacer frente a Brasil, duelo que se disputará a la misma hora. El 8 de abril chocará con Bolivia y el 10 de abril cerrará la fase de grupos ante Venezuela.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente a la fase final, mientras que los terceros y cuartos de cada grupo deberán disputar los playoffs. Cabe destacar que los siete mejores del torneo obtendrán un cupo al Mundial de Qatar de un total de 10 selecciones participantes.

Lista de convocados en Perú para el Sudamericano Sub 17

Arqueros: Daniel Recavarren (Alianza Lima), Fernando Lasanta (Vélez), Matteo Tassara (Vrtus Entela).

Defensas: Sebastián Ortega (Alianza Lima), Alessandro Marsano (Sporting Cristal), Angel Villalta (Sporting Cristal), Carlos Altez (Sporting Cristal), Adriano Ortega (Sporting Cristal), Fabio Vasquez (Sporting Cristal), Jhairo Reyna (Club UCV), Robert La Madrid (Universitario), Cristobal Gutiérrez (Universitario), Dayron Castillo (Universitario).

Volantes: Sean Gormley (Inter Miami), Franco Giambavichio (Juventus), Robinho Ormeño (Universitario), Rodrigo Vega (San Martín).

Delantero: Carlos Alvarado (Alianza Lima), José Aranda (Alianza Lima), Geray Motta (Alianza Lima), Sandro Cometivos (Universitario), Gonzalo Alvarez (Universitario), Eysten Córdova (Universitario)

Por qué es clave este torneo

Esta Sub 17 será la primera selección en competencia oficial bajo la dirección de Manuel Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. En teoría, el éxito o fracaso en este Sudamericano debería ser evidencia de los avances en la era Barreto en menores.

Revoredo, además, es el técnico elegido por Barreto, por lo que la responsabilidad recae absolutamente en la UTM respecto a lo que pase. El objetivo no debería ser la clasificación al Mundial (aunque van 7 de 10), pero sí lograr avances en cuanto a la competitividad del equipo que se muestren en el resultado: anotar goles, sumar puntos y encontrar figuras destacadas debería ser un buen inicio.

Aquí el trabajo en el aspecto psicolófico será fundamental: la presión por el resultado se hace aún más agoviante teniendo a Argentina y Brasil como primeros rivales. Será, además, un buen termómetro para el mismo Renzo Revoredo, sin experiencia previa a nivel selecciones en competencias similares más allá de su paso en Sporting Cristal antes de asumir el cargo. Una campaña pobrísima como la del 2025 por lo menos pondría en tela de juicio su permanencia en el puesto.

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