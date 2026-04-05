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Resumen

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Nueve meses después del primer amistoso, la selección peruana Sub 17 tendrá hoy su gran prueba de fuego: la Argentina de Diego Placente por el Grupo B del Campeonato Sudamericano que se disputará enteramente en Paraguay. Torneo que además entregará siete cupos mundialistas entre 10 participantes. Con Renzo Revoredo en la dirección técnica, en teoría esta es el primer gran termómetro para medir el trabajo de Manuel Barreto en la jefatura de la Unidad Técnica de Menores (UTM). ¿Qué implica un nuevo fracaso, qué tan difícil es pensar en buenos resultados y por qué esta Sub 17 de Revoredo es tan importante en la mirada puesta en el futuro del fútbol peruano?

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