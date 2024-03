Horas para el debut de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la Bicolor frente a Nicaragua (viernes) y República Dominicana (martes). Horas para saber si el sistema no era el problema, sino la capacidad para convencer de su aplicación. Horas para saber cuántos minutos tendrá Paolo Guerrero. Horas para saber si Piero Quispe es el nuevo conductor de la selección, o más bien un interior que se asocia.

El técnico uruguayo ha mostrado mucha predisposición a los medios de comunicación para que puedan observar los entrenamientos de los jugadores, ya que son el puente con la hinchada, esa hinchada que está con sed de triunfos y que anhela volver a ver a Perú jugar un Mundial.

¿Cómo se puede imaginar el partido debut contra los nicaragüenses? Cuatro voces que siguen a la selección todos los días analizan lo que podría ser los primeros guiños de la gestión Fossati, previo a los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.

1. ¿Cómo debería alinear la selección peruana en el debut de Jorge Fossati?

2. ¿El sistema 3-5-2, favorito del técnico, funcionará en Perú? Teniendo en cuenta que Ricardo Gareca y Juan Reynoso, en un momento determinado, lo usaron y no nos fue bien.

3. ¿Cuál debería ser la columna vertebral de la selección pensando en las Eliminatorias?





Daniel Ahmed - entrenador de fútbol

1. Cómo alinear es una respuesta que siendo colega no te puedo decir. Por respeto, además, Fossati es una persona muy estudiosa que junto a su cuerpo técnico debe tener muchos más detalles que yo para decir los motivos de una alineación.

2. El sistema 3-5-2 es un sistema que él conoce muy bien, y en una selección por el volumen de jugadores es más fácil tener alineaciones para diferentes sistemas. Salió campeón con la U con ese sistema. Esto dice que lo conoce, lo entiende y lo supo aplicar con resultados.

3. La columna vertebral en todo equipo son los líderes positivos del campo y de los vestuarios, que son generalmente los jugadores más experimentados que jueguen o no, se comprometen con los objetivos del equipo. Y además aquellos jugadores que quizás no tienen la condición de líderes. Pero tienen una mentalidad a prueba de dificultades y fuera de la cancha responden con un gran profesionalismo.

Hoy el fútbol es muy mental y esos modelos de jugadores son los que constituyen la base del equipo para que en un torneo tan competitivo de tantos golpes y aciertos se mantenga un equilibro para no perder el rumbo hacia el objetivo que es la clasificación a un mundial en una distancia muy corta entre el segundo pelotón que aspira a clasificar.

Pedro Ortiz Bisso - Columnista de El Comercio

1. Gallese, Corzo, Callens y Abram, Advíncula y López por las bandas, Cartagena, Távara y Quispe, Lapadula y Flores.

2. Depende de cuánto los convenza Fossati. Si los jugadores no le creen y no son conscientes de que estamos a un centímetro de ser eliminados, lo que intente será en vano.

3. Gallese, Callens, Corzo, Advincula, Yotún y Tapia (cuando estén), Lapadula y Guerrero. Son los más experimentados y los que deben marcar el camino.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Más que como alineación, lo importante es evaluar como se adaptan al sistema . Que jueguen todos los que se pueda ver, buscando carácter del jugador, para ponerse la de la selección. A partir de ahí decide el entrenador.

2. Con 3-5-2 como dogma sacó campeón a un equipo que destruyó a un entrenador por malos resultados. Yo le veo más opciones de que le vaya mal, si no utiliza el 3-5-2.

3. Siempre se dice que la columna vertebral de cualquier equipo es tener uno por línea. En este caso, con Gallese, Advíncula, Cállense, Tapia, Yotún, Flores, Paolo y Lapadula, se puede armar una base importante para conseguir la inmediatez de resultados que es para lo que se contrató. Acá la frase de “a largo plazo” no calza, es ganar como locales y no perder de visita como mínimo.

Miguel Villegas - Periodista de DT El Comercio

1. No tengo el once ni pistas sobre el once. Es un misterio y es mejor que sea así: parte de nuestra fragilidad para enfrentar rivales en estas Eliminatorias tiene que ver con lo previsibles que ya éramos. Quizá Reynoso buscaba algo así -cambió siempre el once titular, pero al final no pudo concretar su proyecto. Lo que sí creo es que en este reinicio hay igual insustituibles: Gallese -por su vigencia-, Corzo -por su conocimiento del sistema-, Quispe -porque no tiene otro mejor en el puesto- y Paolo -por su liderazgo-.

2. En la primera nota con DT, Fossati dijo: “Si no jugara así no sería yo”.

3. Esos cuatro de arriba, a quienes se sumarán Tapia, Callens y Lapadula. La inmensa duda es cuando volverá Carrillo.

