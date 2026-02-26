La elección de Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana activa un viejo archivo que suele desempolvarse solo en épocas de transición: la relación entre Perú y los técnicos brasileños. Una historia que no siempre fue lineal, que alternó episodios de ilusión con pasajes de absoluta irrelevancia, pero que en su conjunto dibuja un mapa curioso de influencias futbolísticas, intentos de adaptación y momentos que quedaron, para bien o mal, fijados en el calendario emocional del hincha.

El arribo del experimentado estratega gaúcho no solo invita a imaginar el futuro inmediato de la Bicolor, sino también a mirar el retrovisor y entender qué dejaron sus compatriotas antes de él. Porque si algo ha demostrado el fútbol peruano es que ciertos ciclos vuelven, incluso cuando parecería que no hay ningún puente que los conecte. Y la presencia brasileña ha quedado marcada en la historia de la Bicolor que ha tenido -contando a Menezes- seis técnicos de dicho país, lo mismo con Uruguay.

Los sesenta en busca de nuevos caminos

Perú comenzaba a explorar nuevas rutas futbolísticas a inicios de los años sesenta cuando un nombre poco frecuente para la memoria actual llegó a sentarse en el banquillo: Jaime de Almeyda. Era 1962, un año de movimientos y apuestas breves. Su presencia fue más un susurro que un anuncio. Apenas alcanzó a disputar un amistoso ante Inglaterra —una derrota por 4 a 0— y luego desapareció de escena sin mayor registro. Pero sin proponérselo, dejó encendida una pequeña lámpara que en ese momento nadie supo que alumbraría a otros compatriotas suyos décadas adelante.

Aquel primer intento, más experimental que visionario, tuvo continuidad fugaz en 1966 con José Gomes Nogueira, otro brasileño cuyo paso por la selección fue incluso más corto. Tres derrotas consecutivas lo devolvieron antes de tiempo a la esfera continental, casi sin dejar huella. Si el historial se escribiera solo desde los números, la etapa brasileña habría muerto allí. Pero el fútbol, caprichoso, acostumbraba a darle a Perú un gesto inesperado justo cuando parecía haberse quedado sin respuestas.

Didí, el hombre que cambió la ecuación

Con Waldir Pereira, “Didí”, la historia dio un giro que ni el más optimista habría imaginado. Porque no se trataba solo de un técnico brasileño más: era una figura moldeada en la élite, uno de los futbolistas más influyentes del planeta en los años cincuenta, un artista del mediocampo que entendía el juego como una coreografía calculada.

Didí ya había pisado Perú en 1963, cuando vistió la camiseta de Sporting Cristal. Ese regreso marcó un puente sentimental que terminó resolviéndose en la mejor contratación que hizo la Federación Peruana de Fútbol en muchos años: entregarle la dirección técnica rumbo a México 70. Fue una apuesta y, sobre todo, un acto de fe.

Lo que ocurrió después excedió cualquier registro. Perú clasificó al Mundial después de cuatro décadas y lo hizo jugando un fútbol excepcional. El equipo, liderado por Cubillas, Chumpitaz, Sotil y compañía, no solo llegó: compitió con jerarquía y terminó séptimo en la Copa del Mundo, una campaña que hoy sigue siendo brújula emocional para miles de hinchas.

Con Didí, Perú dejó de preguntarse si era capaz y comenzó a comprobar que podía. Esa diferencia es el verdadero legado del brasileño.

Elba de Padua y la ruta a España 82

Hubo que esperar más de una década para que otro brasileño volviera a hacerse cargo de la Bicolor. Era 1981, un tiempo donde la selección vivía una transición incómoda entre las glorias setenteras y la incertidumbre ochentera. Entonces apareció Elba de Padua, un nombre sin demasiada estridencia en el continente, pero cuya gestión resultó tan eficiente como poco recordada.

Bajo su mando, Perú obtuvo el tercer cupo de las Eliminatorias y aseguró su presencia en el Mundial de España 82. Se valió de un plantel todavía talentoso, con la estela de los históricos que mantenían viva la identidad futbolística. Su campaña no tuvo el impacto estético de la era Didí, pero sí el mérito de llevar a la selección a su última Copa del Mundo durante más de tres décadas.

En la galería de técnicos brasileños, Elba de Padua no suele ser mencionado en primera línea. Pero sus números —y la fría objetividad de las clasificaciones— le conceden un lugar de respeto.

El intento que no cuajó: Pepe rumbo a Italia 90

Casi diez años después, el banco peruano volvió a adoptar acento brasileño, esta vez con José Macía, “Pepe”, histórico del Santos y compañero de Pelé. Su llegada a la selección despertó cierta ilusión: si había alguien que conocía los secretos de la ofensiva sudamericana, era él.

Pero el fútbol no responde a biografías ni nostalgias. La selección entró en una etapa errática, con bajo rendimiento y sin una estructura que sostuviera un proyecto real. Pepe no logró sacudir el letargo ni construir una idea de juego reconocible. La campaña hacia Italia 90 terminó apagada, sin medallas ni aprendizajes visibles. Su paso quedó archivado como un capítulo menor, de esos que se leen rápido para llegar al siguiente.

El último capítulo antes de Mano: Autuori y la modernización inconclusa

Había que esperar hasta el 2003 para que un brasileño volviera al banquillo: Paulo Autuori, un técnico con recorrido en el fútbol peruano tras dirigir a Cristal y Alianza Lima. Su arribo coincidió con un tiempo donde la FPF buscaba profesionalizar estructuras y modernizar el trabajo interno. Autuori, metódico y cerebral, parecía encajar en esa misión.

Su gestión incluyó la Copa América 2004, un torneo donde Perú mostró destellos pero no resultados contundentes. El proyecto, que parecía tener bases, terminó diluyéndose por desgaste interno y falta de claridad dirigencial. Autuori renunció en 2005, dejando la sensación de que pudo haber construido más, pero no lo dejaron.