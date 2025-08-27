Con el Sudamericano Sub 20 en la mira: Como Ballumbrosio y Cari, los Sub 18 que buscan pasar de promesa a realidad en la Liga 1

Suele ocurrir muy a menudo. Y cuando pasa, ilusiona, esperanza, genera expectativas. Ejemplos en los últimos años: Piero Quispe en la ‘U’ de Fossati en 2023 o Maxloren Castro en medio de la crisis de Cristal. Hoy es el turno de Piero Cari, el gran descubrimiento de Néstor Gorosito en este Alianza Lima que cada vez que escapa de la irregularidad tiene al ‘Potrillo’ de 17 años como figura.

“Piero Cari tiene muchas condiciones. Juego pausado, buena pegada, aceleración. Me recuerda a Juan Román Riquelme. Cuando llegamos no entrenaba con el primer equipo”, señaló el técnico argentino sobre Cari, quien está valorizado en 200 mil euros, según la web especializada Transfermarkt, aunque es muy probable que suba su cotización dentro de muy poco.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Piero Cari ha sido convocado por Óscar Ibáñez como 'sparring' en la selección peruana. (Alianza Lima)

Tacneño de nacimiento, aliancista de corazón, Piero suma 11 partidos (445 minutos) como profesional tras su debut el 29 de marzo pasado. Además tiene dos asistencias y un highlights que puede convencer a cualquier club de afuera. Su irrupción ha sido tan sorprendente que en Matute el consenso es que hoy está por delante que Pablo Cepellini, el refuerzo uruguayo que llegó este año tras ser campeón en Colombia.

Pero Cari no es el único Sub 17 que ilusiona tanto en Matute como en la Videna, en la Liga 1 hay juveniles que buscan ganarse un espacio dentro de las pocas oportunidades que tiene. “Hoy es muy difícil para el joven jugador nacional tener minutos por el tema de los cupos extranjeros en la Liga 1, que permite que sean seis en cancha y también la cantidad de nacionalizados”, analizó Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, en una entrevista exclusiva con El Comercio.

En medio del desierto están las apariciones de juveniles que buscan la consolidación con miras al Sudamericano Sub 20 que se realizará en 2027. La categoría aún no tiene director técnico, pero es una tarea urgente para Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

🎙️ @EnriquedelaRosa: "Yo tenía la información de que iban a convocar a Piero Cari, pero como no salió en lista para el 'Clásico', iban a observarlo un poco más, ya que tuvo un desgarro de segundo grado hace aproximadamente 20 días. Entonces, podrían convocarlo hasta uno o dos… pic.twitter.com/8vMBjqI24A — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 26, 2025

Las apariciones de los Sub 17 más prometedores

El nombre más resaltante de la corta lista es la de Maxloren Castro. El extremo de Sporting Cristal debutó el año pasado y llegó a jugar 22 partidos. Esta temporada lleva 19 encuentros con un gol y tres asistencias. Su aparición en la Liga 1 generó tantas expectativas que fue convocado en varias oportunidades a la selección mayor como invitado para que viva la experiencia de trabajar con el primer equipo.

“Pasa de entrenar con los juveniles a trabajar con los mayores y prácticamente es el mismo y esa es su principal virtud a pesar de su edad. Lo queremos llevar y ver cuál será el momento de que él entre al equipo pero sin apuro porque estamos en presencia de un jugador con enorme futuro que le puede dar cosas diferentes a la selección. A pesar de su corta edad, tiene calle pero en el buen sentido de la palabra”, comentó en su momento Fossati sobre el atacante de Sporting Cristal.

Justamente el club rimense es el que se caracteriza por apostar por su cantera. Además de Maxloren, está Duham Ballumbrosio, lateral de 17 años que dio gratis sensaciones con su debut en la victoria por 2-0 ante Comerciantes Unidos. Como él también están Gonzalo Mendoza (volante de 18 años) que suma 33 minutos en dos partidos y Jair Moretti (delantero, 18) y sus 123 minutos en cuatro encuentros.

En Universitario están Rafael Guzmán (defensor, 17) y Nicolás Rengifo (delantero, 18). De ellos dos, solo el último tuvo minutos (11) en un partido, aunque son los más destacados de su categoría.

Duham Ballumbrosio llegó a Sporting Cristal a los 12 años y reside en La Florida desde esa edad. Fue promovido al primer equipo por Paulo Autuori. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

En busca de la consolidación en Europa

Es un caso raro que, para muchos, debe repetirse: Víctor Guzmán, de 19 años, tuvo muy poco espacio en un Alianza Lima que ha preferido compartir el ataque entre los veteranos Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos de 41 años. Sin embargo, el ‘Potrillo’ está próximo a irse al Sporting Club de Portugal, el equipo que vio formó y forjó a Cristiano Ronaldo.

Con apenas siete partidos desde su debut en 2024, Guzmán ha captado el interés de uno de los equipos más importantes del fútbol portugués. Y se va siendo uno de los juveniles aliancistas más prometedores. Él deberá seguir otro camino al resto, deberá buscar la consolidación afuera, en el difícil y exigente fútbol europeo. Aunque es una noticia que también se celebra en la Videna.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.