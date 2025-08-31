Después de varias horas de vuelo, pero con la ilusión de siempre, la selección peruana llegó a Montevideo la noche del sábado y desde este domingo entrenará en dicha ciudad para lo que será el partido contra Uruguay, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

La delegación nacional fue recibida por un grupo de hinchas peruanos que esperaban en los exteriores del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí, saludaron y se tomaron fotos con algunos futbolistas, como Renzo Garcés, Yoshimar Yotún y Miguel Trauco.

Posteriormente, el grupo de jugadores abordó el bus que los trasladó hasta el hotel de concentración, donde permanecerán hasta el día del partido contra la ‘Celeste’. A pesar de la situación en la tabla de posiciones, el grupo confía en obtener un buen resultado el jueves.

Piero Cari viajó junto al grupo de seleccionados. El jugador de 17 años es una de las novedades en la lista del técnico Óscar Ibáñez y esperará su oportunidad de debutar con la Bicolor. Kevin Quevedo también se recuperó y tiene opciones de ser titular.

Como se sabe, la selección peruana continuará con los entrenamientos este domingo en el Campo de Entrenamiento 1 del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

*****************

