La selección peruana sumó su quinto día de trabajo en la Videna y sostiene como gran novedad la presencia de Paolo Guerrero considerando que afirmó su retiro de la ‘bicolor’ hace unas semanas. Por su parte, el entrenador de la selección nacional confía en su experiencia dentro y fuera del campo para resucitar de la crisis.

El día cinco

Al igual que los últimos cuatro días, la selección peruana hizo trabajos de balón en circuitos cortos junto a los convocados de sparring. Por su parte, si bien en los últimos dos días los jugadores de Alianza Lima venían entrenando de manera diferenciada debido al ajetreado calendario, recién este último viernes hicieron trabajos a la par de sus compañeros.

Más allá de que existe cierto resguardo con Kevin Quevedo, jugador que suele sufrir de sobrecargas musculares, también se mantiene la conversación continua entre Maximiliano Vizzio, preparador físico, con el jugador. Por el resto, los jugadores toman órdenes de Juan Pajuelo y son evaluados constantemente por Óscar Ibáñez quien, papel y lapicero en mano, hace anotaciones que seguramente le sirvan.

Kevin Quevedo, una de las piezas de Óscar Ibáñez para esta fecha doble, hace trabajos de gimnasio y algunos de calentamiento a la par de sus compañeros pero se sabe que es un futbolista cuya recuperación tras un calendario apretado requiere de mayor atención. Más allá de eso, el extremo nacional tiene buen humor y habla muy de cerca con Ibáñez.

Entre los convocados nacionales, sin duda la presencia de Paolo Guerrero es una de las que más generaba expectativa considerando que había tomado la decisión de retirarse de la selección peruana. En conferencia de prensa, el capitán aseveró: “Si soy convocado no puedo decir no y sobre todo a mi patria a la que quiero mucho. Soy nacionalista, peleo por los míos y peleo por mi Perú. Entonces nadie me tiene que cambiar, al contrario, lo asumí con mucha tranquilidad”.

Asimismo, el delantero de la ‘bicolor’ indicó: “Después de la conversación que tuve con Óscar, no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol. Jugar al fútbol es mi vida, pasión y dejarlo no va a ser tan fácil. Me manifesté que ya era hora que vengan jugadores jóvenes a la Selección. Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo”.

Según se puede conocer, el entrenador de la selección peruana va a retornar al sistema 4-2-3-1 que nos hizo soñar en la travesía al Mundial 2018 y nos dejó a puertas de disputar Qatar 2022. En tal sentido, el olfato del entrenador se inclina más a un delantero con alma de ‘killer’ y definidor que a otro estereotipo. Por tanto, es bastante probable que Paolo Guerrero sea el delantero titular ante Bolivia incluso por encima de Gianluca Lapadula.

La Selección Peruana continúa con los entrenamientos en Videna. (Foto: FPF)

Por otro lado, el factor ‘convencimiento’ es uno de los valores que Ibáñez ha adoptado de la escuela de Ricardo Gareca en el sentido de que, si bien conoce a la mayoría de convocados por procesos anteriores, existen nuevos nombres a los que tiene el deber de ilusionar con vestir los colores de su selección más allá del mal momento que atraviesa. En tal sentido, se ha visto a Ibáñez conversar con Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Catriel Cabellos de manera individual en el sentido de poder hacerlos sentir especial en un espacio que, como profesionales, añoraron algún día.

Según pudo conocer El Comercio, a partir de este viernes empezarán a arribar los convocados que militan en el extranjero, pero recién se sumarán a los trabajos a partir del lunes. El 20 de marzo será el choque ante Bolivia y el 25 será la visita ante Venezuela.