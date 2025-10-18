Con la dupla Bellina-Barreto y la creación de una nueva área: Cómo trabaja la FPF en el reclutamiento de los futbolistas con ascendencia peruana en el mundo

“Somos los que estamos, no hay más jugadores, seamos realistas. Perú nunca ha sido potencia”. La frase lapidaria es de Carlos Zambrano y la dijo después del último partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 en la que quedó fuera de un Mundial que otorga siete cupos y media entre diez participantes. Fue crudo y directo, pero también realista. El Perú de Gareca, que tan felices hizo a 30 millones de peruanos durante siete años y medio, fue -como repetían en Videna- una isla en medio de un fútbol peruano alicaído.

Hoy, de nuevo en la realidad de ver el Mundial por TV, en nuestro fútbol se piensa en futuro mientras se compara con los héroes del pasado. Es decir, si Víctor Guzmán o algún otro ‘9’ juvenil con proyección será el nuevo Paolo Guerrero; o si Piero Cari o Felipe Chávez serán el nuevo Cueva… y así sucesivamente.

Entendiendo la crisis que vive el fútbol peruano, en la Videna vienen trabajando desde hace años en el descubrimiento, convencimiento y reclutamiento de jugadores -en su mayoría juveniles- que nacieron en el extranjero, pero tienen raíces peruanas, como los casos de Gianluca Lapadula Vargas (Turín, Italia, 1990, de madre peruana), Oliver Sonne (Herfolge, Dinamarca, 2000, abuela peruana) o Felipe Chávez (Aichach, Alemania, 2007, padre peruano).

Lapadula, en 2020, fue quizá el que inició este ‘boom’. Y el último, sin dudas, es Felipe Chávez, el ‘10’ de la Sub 19 del Bayern Múnich que viene destacando en la Youth League (Champions League juvenil) y que incluso disputó un amistoso de pretemporada con el primer equipo alemán.

“Puede estar en la selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él”, comentó Carlos Silvestri a inicios de septiembre. Sin embargo, en la Videna se adelantaron y el volante debutó con la selección mayor en el amistoso ante Chile en Santiago.

“De los jugadores que pudimos convencer en su momento de representar al Perú, Felipe Chávez es sin duda alguna uno de los más talentosos y con mayor proyección”, señaló tiempo atrás Daniel Kellerstrass, exjefe del departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol.

Una nueva manera de trabajo

“La federación me sorprendió, ya había un trabajo previo”, nos dijo Kellerstrass en una entrevista en junio de 2023. Con experiencia en Alemania (trabajó en Hoffenheim y Mainz 05, dos clubes de la Bundesliga), Daniel continuó un proyecto ambicioso en la FPF que, con José del Solar en la Unidad Técnica de Menores, tuvo sueños que aún no se han podido alcanzar.

Por ejemplo, una de las metas en Videna era tener una base de reclutamiento en Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Japón. El objetivo era uno: seguir de cerca a los futbolistas con raíces peruanas, sean menores de edad o ya profesionales. Se empezó con Pedro Jiménez, un scout español que llegó a trabajar junto a la FPF por un programa de FIFA que le brinda especialistas a las federaciones por tiempo determinado.

“Tenemos un listado muy amplio, doscientos y pico chicos, sabiendo que son peruanos o que tienen la nacionalidad peruana y podrían venir convocados con la selección nacional. En activo podemos estar en contacto con aproximadamente ochenta chicos”, manifestó Jiménez en septiembre de 2024. Él se encargaba de monitorear en Europa. }

Además del “Proyecto Bicolor” que arrancó en 2023 como una necesidad de descentralizar la búsqueda del talento de menores entre 12 y 15 años a nivel nacional, en el que Chemo del Solar y su equipo recorrían las 25 regiones del país -y que hoy debería continuar, con otros matices seguramente, Manuel Barreto-; en la federación han puesto énfasis en el reclutamiento de jugadores nacidos fuera del país con raíces peruanas.

En la última convocatoria de Carlos Silvestri para la Sub 20 hubo cuatro ‘eurocausas’: Francesco Andrealli (Italia, 2007, Como), Paolo Doneda (Italia, 2007, del AC Milan), Philipp Eisele (Alemania, 2007, del Eintracht Frankfurt) y Alberto Velásquez (Finlandia, 2008, del Midtjylland). Pudieron ser cinco, pero Felipe Chávez optó por hacer la gira con el primer equipo del Bayern Múnich.

Sin Kellerstrass al mando del departamento de scouting, la FPF encomendó la tarea en José Bellina, considerado por el director deportivo Jean Ferrari como “el mejor secretario técnico del fútbol peruano”. ‘Coté’ encabeza la nueva área creada en la Videna: secretaría técnica. Y junto a Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, son los encargados del descubrimiento, reclutamiento y convencimiento de los futbolistas nacidos afuera.

Pieza importante también es Miguel Vidal, videoanalista que trabajó con Barreto en Universitario. Su función es analizar, ubicar y coordinar una entrevista junto con Barreto.

