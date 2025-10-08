Entrenamiento de la selección peruana. (Foto: FPF)
La selección peruana cumplió su tercer día de entrenamientos este miércoles de cara al amistoso que sostendrá contra Chile, por fecha FIFA. Luis Ramos fue la novedad en las prácticas, tras jugar el martes con América de Cali ante Millonarios, por la Liga de Colombia. El atacante nacional se perfila como el ‘9′ titular ante la ‘Roja’, ya que atraviesa un gran momento con 11 goles y dos asistencias desde que llegó al cuadro caleño.
