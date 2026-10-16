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Resumen

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Selección peruana. | Foto: FPF/ITEA
Selección peruana. | Foto: FPF/ITEA
Por Jasson Curi Chang, Jean Pierre Maraví Coppa

La selección peruana atraviesa una crisis que va más allá de los resultados de Mano Menezes. La falta de renovación, la escasa aparición de futbolistas con proyección internacional y las deficiencias en la formación de menores han reabierto el debate sobre las responsabilidades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los clubes y el propio sistema que sostiene al fútbol nacional. Para algunos, el equipo actual ya es el peor de nuestra historia; otros consideran prematuro establecer esa comparación, aunque coinciden en que el problema viene de mucho antes de la llegada del técnico brasileño.

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