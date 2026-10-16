La selección peruana atraviesa una crisis que va más allá de los resultados de Mano Menezes. La falta de renovación, la escasa aparición de futbolistas con proyección internacional y las deficiencias en la formación de menores han reabierto el debate sobre las responsabilidades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los clubes y el propio sistema que sostiene al fútbol nacional. Para algunos, el equipo actual ya es el peor de nuestra historia; otros consideran prematuro establecer esa comparación, aunque coinciden en que el problema viene de mucho antes de la llegada del técnico brasileño.

Mario Fernández, Diego Rebagliati, Coki Gonzales, Jorge Esteves y Bruno Cavassa analizan las causas de esta crisis, señalan a los responsables y discuten las medidas que podrían revertirla. Hay coincidencias en la necesidad de reformar el trabajo de menores y exigirles más a los clubes, pero también diferencias sobre el peso de los dirigentes, la responsabilidad del entrenador y la obligatoriedad de la Bolsa de Minutos. El diagnóstico apunta a un problema estructural: el fútbol peruano no está produciendo suficientes jugadores para sostener a su selección.

Mario Fernández | “Los responsables son todos”

1. ¿Es esta la peor selección de la historia?

No podría decir que es la peor. Si nos remontamos a las Eliminatorias para Italia 1990, no ganamos un solo partido ante Uruguay y Bolivia: sumamos cero puntos en cuatro encuentros, con dos goles a favor y ocho en contra. ¡Y han pasado 36 años!

2. ¿Quién o quiénes son los responsables políticos y deportivos de esta crisis?

¡Todos! Los dirigentes que se eternizan en sus cargos y los clubes profesionales, con contadas excepciones, que no se preocupan por nutrir, alentar e impulsar sus divisiones menores. Muchos ni siquiera las tienen bien estructuradas; otros exigen pagos adicionales a los padres para darles cabida a sus hijos. Además, prefieren contratar futbolistas extranjeros baratos en lugar de apostar por los nuestros. En el ámbito político, tampoco podemos esperar demasiado de las autoridades actuales. A los gobernantes les importa poco lo que sucede con nuestro fútbol.

3. ¿Cuál debería ser el rol de los clubes que no están cumpliendo?

Los clubes deben dar un giro de 180 grados a una forma de trabajar que arrastran desde el siglo pasado. Lo de Rusia 2018 fue un oasis en el desierto. Después, nada. Los entrenadores llegan a la selección con bombos y platillos y terminan marchándose muy pronto, con el mismo argumento: no hay jugadores de primer nivel.

4. ¿La Bolsa de Minutos debe ser obligatoria u opcional? ¿Por qué?

Debe ser obligatoria. El gran problema es que, si un club no cumple, los demás tampoco lo hacen y la cadena continúa. Así, la medida pierde efectividad.

La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia en el cuarto amistoso de la gira por Norteamérica. (Foto: AFP)

Diego Rebagliati | «El fútbol de menores está en crisis»

1. ¿Es esta la peor selección de la historia?

Me parece apresurado afirmar que es la peor selección de la historia. Este equipo todavía no ha disputado ningún partido oficial; hasta ahora, solo ha jugado amistosos. Tiene muchos problemas y arrastra una crisis que viene desde las Eliminatorias anteriores , pero se parece más a los equipos de finales de los años ochenta e inicios de los noventa, o a la selección previa al Mundial de 2010, que tenía grandes jugadores, aunque no todos participaban. No me animaría a ser tan contundente porque también hemos tenido equipos muy malos.

2. ¿Quién o quiénes son los responsables políticos y deportivos de esta crisis?

Los responsables están claramente en la Federación y en los clubes. Hay una carencia en la formación de jugadores y en los incentivos para incorporar futbolistas peruanos a los planteles. La Federación se relajó con el tema de las licencias, mientras que los clubes tampoco tienen la convicción de desarrollar políticas de promoción de menores e invertir en ellas.

3. ¿Cuál debería ser el rol de los clubes que no están cumpliendo?

Los clubes no están cumpliendo su función como formadores. En algunos momentos, la Federación intentó asumir ese trabajo mediante proyectos que quedaron truncos, como los de Ahmed y Chemo del Solar. Se abandonaron a mitad de camino, sin siquiera darles la oportunidad de demostrar si podían funcionar.

El fútbol de menores está en crisis y eso ha quedado en evidencia ahora que la selección mayor necesita nuevos jugadores. Cuando desaparecieron los futbolistas que nos sostuvieron durante los últimos años, quedó claro que no habíamos preparado un recambio.

4. ¿La Bolsa de Minutos debe ser obligatoria u opcional? ¿Por qué?

Si es opcional, nadie la va a cumplir. Hay cifras contundentes sobre la escasa participación de jugadores menores de 23 y 20 años en Primera División. Si no es obligatoria, no existe una convicción real para promoverlos.

El fútbol de menores se considera un gasto y no una inversión. En ese aspecto, los demás países de Sudamérica nos han sacado mucha ventaja. Nos hemos quedado en el tiempo y no hay una perspectiva clara de inversión, particularmente en los clubes. La Federación también dejó de lado ese trabajo y después intentó retomarlo, pero con poca firmeza. Eso es lo primero que debemos revertir.

Mano Menezes buscará su primer triunfo con Perú en esta fecha FIFA en el último partido de la gira ante Colombia. (Foto: FPF)

Coki Gonzales | «Agustín Lozano es el mayor responsable»

1. ¿Es esta la peor selección de la historia?

Sí, sin ninguna duda, es la peor selección que he visto. Veo fútbol desde 1984 o 1985 y recuerdo al equipo de Pepe Macías de 1989, que tenía mejores individualidades que el actual, pese a que no sumó puntos en las Eliminatorias para Italia 1990 y consiguió tres empates en la Copa América de ese año. Yo tenía diez años, pero la recuerdo. Para mí, esta selección es la peor.

2. ¿Quién o quiénes son los responsables políticos y deportivos de esta crisis?

El principal responsable es Agustín Lozano, por lo que viene haciendo en el fútbol peruano desde que llegó a la Federación. Desde que asumió la presidencia, en 2019, su principal interés fue cambiar los estatutos para controlar los derechos de televisión. Ese ha sido, a mi juicio, su único objetivo real.

Durante su gestión se disputaron apenas cuatro torneos de menores. Además, los resultados de las selecciones Sub-20 y Sub-17 en los Sudamericanos de 2023 y 2025 fueron terribles, con un empate ante Venezuela y 15 derrotas. Durante la pandemia no se hizo lo necesario para sostener el trabajo de menores. Se generó un vacío de formación: el jugador que tenía diez años volvió a entrenar a los trece; otros, que tenían quince, quizá nunca regresaron porque alcanzaron la mayoría de edad. Ese bache afecta a toda una generación.

3. ¿Cuál debería ser el rol de los clubes que no están cumpliendo?

Los clubes no están obligados a cumplir determinados estándares porque no hay licencias que se exijan con firmeza. Tienen, por tanto, herramientas para seguir trabajando como lo hacen. El problema es que no se aplican las licencias como corresponde. Si se hiciera, no habría esa especie de «paletita verde» para aprobar situaciones que deberían revisarse con rigor.

4. ¿La Bolsa de Minutos debe ser obligatoria u opcional? ¿Por qué?

La Bolsa de Minutos es una necesidad imperiosa y tiene que ser obligatoria porque los clubes no trabajan suficientemente en menores ni les dan la importancia que merecen. Con esta medida, al menos estarán obligados a darles oportunidades y algunos jugadores podrán aparecer.

Zamudio surgió gracias a la Bolsa de Minutos. Enríquez volvió a Sporting Cristal después de haber acumulado más de cien partidos, tras jugar tres años bajo este sistema: uno en Cusco FC y dos en Binacional.

Jorge Esteves | “Hace años que no aparece un futbolista de talla mundial”

1. ¿Es esta la peor selección de la historia?

Sí. Pensé que las peores habían sido las de finales de los ochenta e inicios de los noventa, pero esta las supera.

2. ¿Quién o quiénes son los responsables políticos y deportivos de esta crisis?

Hay un solo responsable: quien está a la cabeza de nuestro fútbol, Agustín Lozano. Además, Mano Menezes no tiene la capacidad ni los conocimientos necesarios para dirigir a la selección.

3. ¿Cuál debería ser el rol de los clubes que no están cumpliendo?

El rol de los clubes es nutrir a la selección de buenos jugadores. Hace años que no aparece un futbolista de talla mundial. Por lo tanto, no están haciendo bien su trabajo.

4. ¿La Bolsa de Minutos debe ser obligatoria u opcional? ¿Por qué?

Debe ser opcional. Los más grandes futbolistas de la historia debutaron porque eran buenos, no por obligación. Si un jugador destaca, tarde o temprano va a jugar.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Bruno Cavassa | “Los clubes deben producir jugadores trascendentes”

1. ¿Es esta la peor selección de la historia?

No. He visto fútbol durante más de 35 años y, para mí, la peor fue la selección de Pepe Macías. Hubo otros momentos muy duros, como el de Chemo del Solar, cuya selección quedó marcada por la ausencia de cinco o seis titulares. Sin embargo, aquel equipo tenía más alternativas que el actual, incluso con esas bajas. Por eso, considero que la selección de Pepe fue la peor de todas.

2. ¿Quién o quiénes son los responsables políticos y deportivos de esta crisis?

El Estado nunca ha hecho lo suficiente por el deporte peruano. Nuestros éxitos han dependido muchas veces de la empresa privada y de los propios deportistas. Basta recordar el voleibol de los años setenta y ochenta o los atletas que han destacado gracias a sus condiciones y al apoyo particular que consiguieron.

En el fútbol, la Federación también ha sido cuestionada históricamente. Incluso dirigentes que estuvieron al frente durante etapas de éxito recibieron críticas. Pero, más allá de quién presida la institución, existe una crisis de los clubes y, sobre todo, de talentos . No estamos formando suficientes jugadores.

3. ¿Cuál debería ser el rol de los clubes que no están cumpliendo?

La Federación debe tomar medidas inteligentes para mejorar el fútbol, pero los clubes también tienen una responsabilidad enorme: son las fábricas de jugadores y hace muchos años que no producen elementos trascendentes.

Los equipos suelen jactarse de sus títulos y protagonizan disputas entre ellos, pero los hinchas deberían exigirles que formen futbolistas. No les estamos pidiendo diez o quince jugadores, sino que produzcan al menos uno que pueda ser vendido al extranjero o reforzar a la selección.

Antes había instituciones como Cantolao, la Universidad San Martín y Esther Grande de Bentín que contribuían a formar jugadores. Claudio Pizarro, por ejemplo, surgió de Cantolao. Hoy dependemos de una base demasiado pequeña en comparación con otros países. La formación necesita una red más amplia de clubes e instituciones comprometidas.

4. ¿La Bolsa de Minutos debe ser obligatoria u opcional? ¿Por qué?

He conversado con muchos entrenadores y jugadores sobre este tema. En principio, la teoría es que juega quien es bueno, tenga 18 o 50 años. No conozco a un entrenador que prefiera poner a un jugador mayor si tiene uno mejor a su disposición. Por eso, muchos técnicos no están de acuerdo con la Bolsa de Minutos.

Sin embargo, en un torneo con una cantidad excesiva de extranjeros y dificultades para producir jugadores, creo que hoy sí cabe la posibilidad de hacerla obligatoria. Es cierto que algunos futbolistas han surgido gracias a esta medida, aunque no abundan los casos de jugadores con trascendencia internacional. También considero que algunos de ellos habrían llegado igualmente sin la bolsa.

Pero hay una realidad que no podemos ignorar: en la etapa de Mano Menezes, el mejor jugador de la selección ha sido un ecuatoriano. Es un ejemplo contundente de las dificultades que tenemos para producir y consolidar futbolistas peruanos.

Nota de edición antes de publicar: he mantenido las posiciones de los cinco entrevistados y depurado sus respuestas para darles fluidez periodística. Recomiendo verificar tres datos antes del cierre: el número de torneos de menores y el balance de partidos mencionado por Gonzales; la referencia de Cavassa a los clubes formadores y a la última Sub-20; y los ejemplos de futbolistas citados en las respuestas sobre la Bolsa de Minutos. También conviene confirmar el nombre completo de Pepe Macías y el año de la Copa América que menciona Gonzales, pues la transcripción original puede contener imprecisiones.

jj

SOBRE EL AUTOR