¿Qué tan probable resulta encontrar una nueva versión de Paolo Guerrero en la Liga 1 si los diez mejores clubes del Torneo Apertura tienen a un extranjero como su delantero centro con más minutos jugados? Por otro lado, quienes hasta hace tres años eran prospectos potenciales para el recambio, en su mayoría padecen de un presente poco auspicioso para seguir siendo considerados candidatos fiables.

De seis opciones que rastreamos del 2021, solo una se mantiene en Europa y no ha sido considerado en la etapa de Fossati: Luis Iberico. Es más, ninguno de ellos está incluido en el actual plantel que disputa la Copa América. Entre los otros destaca Yuriel Celi, quien aunque es más extremo que delantero centro, era un gran protagonista por ese entonces con Academia Cantolao en el torneo peruano.

Delanteros promesas de 2021 en la actualidad

Nombre Club Edad Minutos Goles Percy Liza C. Mannucci 24 509 0 Nicolás Figueroa Atlético Grau 22 141 1 Christopher Olivares Universitario 25 49 1 Luis Iberico Riga FC (Letonia) 26 631 3 Matías Succar C. Mannucci 25 1216 4 Yuriel Celi Universitario 22 120 1

Para Antonio Pérez, director de la agencia de representaciones FOMA Sports, que entre sus filas tiene a Maxlorem Castro de 16 años, es el modelo de negocio del fútbol peruano lo que condiciona la poca aparición de nuevas figuras para la selección peruana. “En el modelo tradicional, que tenemos en Perú, los clubes en su mayoría tienden a enfocarse en el cumplimiento de objetivos a corto plazo, esto con el fin de ‘subsistir’ dado que dependen mucho del ingreso por ganar campeonatos y auspicios que están enfocados en la exposición según los mismos resultados” , sostiene Pérez.

La urgencia por conseguir resultados a corto plazo obliga a los clubes a pensar específicamente en el presente. Esto se marca en posiciones claves como la defensa o la zona de ataque. Así lo entiende Antonio: "Se busca respaldar esos resultados en jugadores con experiencia, no solo a nivel de ataque sino también a nivel defensivo. Por eso en su mayoría vemos jugadores extranjeros en posiciones como defensa central y centro delantero".





La dictadura del extranjero

En un repaso por los diez primeros clubes del Torneo Apertura encontramos que sus diez centrodelanteros con más minutos son extranjeros. La media de edad de estos atacantes es de 34.2 años, esto sin considerar a figuras como Paolo Guerrero (40 años) o Hernán Rengifo (41 años), pues en sus equipos no son quienes más minutos suman en la posición. Otro dato que refuerza la teoría de Antonio Pérez es que de esos diez atacantes, todos son extranjeros.

Entre ellos encontramos tres ecuatorianos, un colombiano y seis argentinos, teniendo en cuenta que Bernardo Cuesta, de Melgar, es argentino nacionalizado peruano. Este fenómeno se da a consecuencia del cortoplacismo con el que funcionan los clubes y que conlleva a otro factor: la falta de apuesta por las divisiones menores. Aunque en la actualidad clubes como Sporting Cristal sí invierten en la formación de nuevos talentos, el modelo no se ha generalizado en el resto de clubes.

“Los clubes, al enfocarse en lo antes mencionado (resultados a corto plazo) no invierten en la parte formativa porque eso es un plan más a largo plazo, que va a tomar cerca de 6-8 años para ver frutos pequeños, pero son muy pocas las instituciones que están dispuestas a hacer eso. Y dentro de las que lo hacen, dentro de las que tienen un plan de formación de menores son pocas a su vez que le dan el espacio a ese jugador joven formado en el club. Tienden más a prestarlos a clubes de menor nivel o jerarquía en el campeonato profesional para ganen “roce”, y son muy pocas las situaciones en las que ese jugador regresa al club y puede sumar al primer equipo”, añade el directo de FOMA Sports.

Otro factor tan crucial como invertir en menores es que el club esté dispuesto a darle espacio para consolidar su carrera profesional. "En conclusión hay dos situaciones que se dan en paralelo; la primera es que los clubes no apuestan por el trabajo formativo, y por consecuencia no van a encontrar talentos para desarrollar; y la segunda es que cuando posiblemente encuentren a ese talento no le van a dar el espacio que necesita a nivel profesional por la falta de confianza en sus propios procesos", advierte el también dueño y fundador de la agencia de futbolistas.





Los delanteros de los diez mejores clubes del Apertura 2024

Futbolista Nacionalidad Edad Diego Dorregaray Argentina 32 Martín Cauteruccio Argentina 37 Hernán Barcos Argentina 40 Bernardo Cuesta Argentina 35 Juan Manuel Tévez Argentina 36 Joao Rojas Ecuador 34 Carlos Garcés Ecuador 34 Matías Sen Argentina 32 Ángel Ledesma Ecuador 30 Yorleys Mena Colombia 32

“Ahora no sé si hay talentos como salían antes. No se ve ese talento que había antes, que ahora ya no solo de talento se puede vivir, hay que hacer muchas más cosas, cuidarse mas de la parte física, alimentación, hay mucha competencia y si no estás preparado para eso, porque es un sacrificio bien grande, no vas a conseguir los objetivos. Es un tema de mentalidad”, dijo Claudio Pizarro hace unas semanas en una entrevista en el programa Al Ángulo al ser consultado sobre por qué no aparecen más futbolistas peruanos de nivel internacional.

Claudio, el futbolista peruano más internacional de los últimos 30 años, ganador de la Champions League y dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola, se queda sin respuesta cuando el entrevistador incide en por qué no surgen más nueves de su talla o de Paolo Guerrero.

-Habrá que trabajar en menores, habrá que buscar más chicos, habrá que ir más a provincias-, atina a responder luego de una pausa el ahora exjugador de 45 años y embajador del Bayern Múnich.





Entre el azar y la planificación

Para Ernesto Arakaki, exdirector de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol y también exfutbolista, en la actualidad existe ya una masificación importante de la búsqueda de talentos en el Perú. Aunque advierte que la aparición de figuras como Paolo Guerrero, Claudio Pizarro o Jefferson Farfán, es más resultado del azar que de un trabajo planificado. “Yo creo que hay tomar en cuenta una cosa, jugadores como Paolo Guerrero, Teófilo Cubillas o ‘Perico’ León son jugadores que no salen así nomás, son jugadores siempre diferentes con un talento especial, es así, en cualquier país pasa lo mismo. Puede haber esos vacíos porque no ha salido un talento parecido al de ellos aún”, explica el también exdefensa de Alianza Lima.

Arakaki argumenta que existe un mayor trabajo en la búsqueda de talentos: “De que hay jugadores, creo que sí hay, hoy en día hay una masificación importante en el país, en todas las regiones hay torneos, hay escuelas, hay equipos, creo que el talento es mas difícil que se pierda, no creo que pueda haber un problema de déficit de detección del talento, [lo qué sí] puede haber es un déficit de repente en la preparación, en la construcción de jugadores específicos como un 9, eso puede ser”.

El cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima y también integrante de la selección peruana, incide en que además de la detección del talento y el trabajo formato, es vital que las promesas cuenten con espacio para competir a nivel profesional en los clubes. “Lo que creo también es que si tú te fijas en el torneo locales, hay pocos nueves nacionales, hay poco espacio en ciertos puestos para jugadores peruanos, obviamente tiene que ver con infraestructura, con somatotipo y todo eso que puede costar encontrar ese tipo de jugadores, pero cuando los hay, es un puesto que difícilmente los equipos profesionales van a apostar o van a dar ese tiempo de adaptación, de maduración, a un futbolista joven peruano”, detalla.

Por otro lado, Marquinho, trascendental en el título de 1997 con Alianza Lima y ahora dedicado a la enseñanza de fundamentos del fútbol a menores enfatiza en la necesidad de darle mayor soporte al trabajo de bases. “No podemos hacer críticas destructivas, sino constructivas. Los clubes tienen chicos pero no los ponen, tienen temor o desconfianza. Es cierto, uno de fuera ve diferente y puede equivocarse, hay que estar adentro para entender, es muy complicado. Perú debería de tener un poco más de confianza hacia los chicos. En Brasil los chicos son puestos desde muy jóvenes; en Alianza Lima, Universitario y Cristal tienen que estar preparados también para Primera”, argumenta quien fuera figura en aquél cuadro blanquiazul dirigido por Jorge Luis Pinto junto a figuras como Waldir Sáenz y Juan Jayo Legario, para romper una sequía de 18 años sin títulos.

“Yo en el 79 tenía 17 años y ya estaba en el primero equipo, a los 18 ya era titular en Ponte Preta. Aquí a los 23 los quieren dejar jugando en la reserva. Allá en Brasil no es así, no quiero comparar pero allá los hacen jugar desde chicos y ya están aptos para Primera muy pronto”, agrega el brasileño ahora de 57 años.

-¿Falta talento ahora?-, consultamos.

-El talento peruano es bueno, como el diamante que se encuentra en bruto, los profesionales tienen que separar ese diamante, y ves que valdrá la pena. Lo que falta es darle confianza, fundamentos para que lleguen listos. Talento hay, lo difícil es invertir en ese talento-, sentencia.

Claudio Pizarro es el delantero peruano más exitoso, aunque en la selección peruana no tuvo grandes rendimientos. (Foto: X Champions League)





Insistir con Guerrero

“Exigimos a Guerrero porque no hay otro, Paolo es un jugador diferente, de repente ya no está para ser exigido al máximo nivel y eso es natural porque ya tiene 40 años, estamos exprimiéndolo por sus condiciones, pero no es lo ideal. En el futbol hay que tener mucha pasión y es válido el sentimentalismo pero tiene que venir con resultados”, recalca Marquinho, quien destaca que en la actualidad hay un mejor trabajo por parte de la Federación Peruana de Fútbol para la detección de talento.

“Preocupa mucho ver que no sale talento y que no hay renovación, pero para eso hay que invertir tiempo y paciencia. No es solo criticar, hay que entender la situación del futbol peruano y saber que esto no cambia de un día para el otro. La FPF con Chemo del Solar está tratando de hacer algo, pero no se nota todavía, toma tiempo y es un proceso largo que implica no solo a la Federación, sino también a los clubes. Para que este recambio funciona todos los clubes tienen que estar convencidos de invertir en menores”, dice quien en 1990 llegó a Sport Boys como el fichaje más caro del fútbol peruano.

Pese a esta situación, Antonio Pérez de FOMA Sports es entusiasta con el futuro. “Yo considero que en los próximos años nos vamos a sorprender de un grupo de jugadores que van a llegar con esa formación ideal al futbol profesional, y hay definitivamente jugadores jóvenes que ya están asomándose y que van a tener posibilidades de representar al país tanto en selección como en clubes del exterior. El fútbol evoluciona constantemente, no sé si veamos a un Paolo Guerrero como tal pero seguro vamos a ver a un grupo de jugadores importante en los próximos años, como digo”, enfatiza.

Chemo del Solar lidera la Unidad Técnica de Menores de la FPF y viene desarrollando un trabajo descentralizado para la detección de talentos.





Las propuestas del presente

Entre los candidatos a tomar la posta en el ataque de la selección peruana es posible identificar a cuadro interesantes prospectos en la actualidad. El común denominador sin embargo, vuelve a ser que ninguno de ellos tiene (o tuvo) espacio para forjar su consolidación en el fútbol peruano.

Sebastien Pineau tiene ya 21 años y actualmente juega en el Austin II de la MLS Next Pro, que es el campeonato de reservas de la MLS. En la temporada anterior jugó 1863 minutos y anotó 7 goles, mientras que en la actual suma 4 goles en 803 minutos. Dejó Alianza Lima en 2022 tras no tener espacio. Pineau salió del cuadro blanquiazul en 2020, pero recién debutó a nivel profesional en 2021 tras ser cedido a préstamo al club César Vallejo.

Juan Pablo Goicochea tiene 19 años y es actualmente jugador del Platense de la Primera División de Argentina. Ha sumado apenas 8 minutos en su primera temporada, luego de dejar Alianza Lima, donde en el 2023 solo pudo disputar 25 minutos de juego. Aún no ha marcado a nivel profesional.

Víctor Guzmán es otra de las promesas recientes. Actualmente integra el primer equipo de Alianza Lima y este 2024 ha sumado 43 minutos en un total de 4 partidos, sin haber podido anotar. Que apuesten por él en el siguiente Torneo Clausura resulta complicado frente a delanteros como Hernán Barcos (40 años), Cecilio Waterman (33 años), Pablo Sabbag (27 años) y Jeriel de Santis (21 años), este último fichado a mediados del Apertura ante la ausencia por lesión del colombiano Sabbag.

Finalmente se encuentra Mateo Rodríguez, hijo del exseleccionado el ‘Mudo’ Rodríguez y actual delantero en menores de Sporting Cristal con 17 años. El atacante de 1.91 metros de altura disputó recientemente la Copa Mitad del Mundo con la delegación rimense Sub 18, que es dirigida por Renzo Revoredo y se desarrolló en Ecuador.

Las figuras a seguir en ataque

Jugador Edad Club Sebastien Pineau 21 Austin II Juan Pablo Goicochea 19 Platense Víctor Guzmán 18 Alianza Lima Mateo Rodríguez 17 Sporting Cristal