“Tenemos la gran meta de que el aficionado peruano recupere la alegría. Si lo conseguimos, seremos las personas más felices” , fue una de las frases más resaltantes de su primera conferencia de prensa como nuevo técnico de la selección. Con el optimismo que lo caracteriza, Fossati busca recobrar la confianza del hincha que se perdió tras el desastroso paso de Juan Reynoso. De acuerdo a una reciente encuesta de Datum, apenas el 40% está de acuerdo con la designación del entrenador uruguayo.

La mochila que debe cargar es muy pesada. Son pocos los que se fijan en su CV. Muchos menos los que resaltan que en tres décadas de carrera, el DT de 71 años ganó 12 títulos en cinco países distintos (una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana como los galardones más importantes) y dirigió dos selecciones (Uruguay y Qatar). El hincha -con justa razón- se fija en la pésima actualidad de la Bicolor: últimos en las Eliminatorias 2026 con dos puntos en seis fechas y puesto 35 en el ranking FIFA.

“No prometo resultados, prometo dejar el alma” , dijo Fossati. El entrenador sabe que el primer paso es salir de ese último lugar en la tabla clasificatoria, pero entiende también el contexto en el que asume.

Infografía El Comercio. / Quilca León Marco Antonio

Los pasos para recuperar la confianza

La ecuación es simple: para que el hincha vuelva a ilusionarse, la selección peruana debe conseguir resultados. Y que el equipo muestre una idea clara con respecto al juego. Reynoso, por ejemplo, dirigió 14 partidos y apenas ganó cuatro encuentros (todos amistosos: El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur). En las Eliminatorias no solo conseguimos solo dos empates en seis fechas, sino que solo anotamos un solo gol.

“El objetivo es la Eliminatoria”, dice Fossati. Claro que tendrá cuatro amistosos y una Copa América (en el peor de los casos tres partidos más) antes de afrontar las fechas 7 y 8 (ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito) para plasmar su idea y empezar a obtener los resultados necesarios. La Copa América para Perú siempre fue un aliciente: Gareca logró un tercer lugar en la edición del 2015 y en 2016 afianzó una base que sirvió para su exitoso proceso.

Lo otro será hacer que el universo de convocados recobre la confianza en sí mismos. Que los maltratados jugadores de la Liga 1 entiendan de su importancia en la selección. “Sería una falta enorme de respeto, de mi parte, decir que si no está (Gianluca) Lapadula o Paolo Guerrero, Perú no tiene un nueve, no pienso así y podría darte rápidamente nombres de cuatro o cinco centrodelanteros que han demostrado su capacidad especialmente aquí en la liga del país”, señaló el técnico.

Fossati deberá, entonces, construir en medio de los escombros. Apoyado en un mejor momento de algunos referentes (Renato Tapia, por ejemplo, viene siendo figura en Celta; Paolo Guerrero, luego de ser campeón con LDU, estaría cerca de jugar en el competitivo fútbol brasileño y Lapadula está recuperado de sus lesiones y sumará minutos), el charrúa tendrá que hacer que ese 60% que no está de acuerdo con su designación, más por el escepticismo en una selección que se vino abajo que por él mismo, vuelva a confiar.