Con tres debutantes de titulares como apuesta de Barreto y un ambiente alejado del clásico: lo que no se vio del viaje de Perú hacia Chile

La mirada va más allá de ver el resultado, incluso por encima de lo que es este 2025, se trata de ver lo que se tiene para el futuro y medir sus fuerzas. La (nueva) selección peruana enfrenta hoy a Chile en su primer amistoso posfracaso en las Eliminatorias con un plantel que debe demostrar que no le pesa colocarse la Bicolor, menos ante un clásico rival.

Desde las 6 p.m., en Santiago, Perú mostrará a sus nuevos rostros convocados por el técnico interino Manuel Barreto en un partido que no tiene tanta expectativa en Santiago. Se sabe que el Estadio Bicentenario tiene una capacidad para 18 mil espectadores, pero no se han vendido ni la mitad de las entradas.

En Chile en estos momentos se viene disputando el Mundial Sub 20, y el país anfitrión ya quedó fuera en octavos, y eso ha hecho que el entusiasmo por el fútbol caiga un poco. Además, los sureños también tienen rostros nuevos tras quedar últimos en las Eliminatorias.

Decisiones

A falta de un día para hacer su debut como entrenador de la selección peruana, Manuel Barreto decidió trabajar en Videna sin acceso a la prensa. La ‘bicolor’, como es de costumbre, entrenó por la mañana y fue la primera vez que el técnico colocó un once que, de no mediar inconvenientes, será el que juegue este viernes en el amistoso ante Chile. Entre las grandes sorpresas de este equipo inédito se encuentran César Inga, Maxloren Castro y Matías Lazo.

El debut de Barreto

Desde que presentó su convocatoria, Manuel Barreto dejó en claro que lo que iba a priorizar era la consolidación e integración de nuevos nombres dentro de la selección peruana pensando en el largo plazo. Esta misma premisa es la que ha mantenido también para el once titular que colocará ante Chile, pues no tendrá a muchos de los nombres de antiguos procesos; de hecho, únicamente a Miguel Araujo, Joao Grimaldo, Jesús Castillo y Luis Ramos como los que tienen más partidos vistiendo la ‘bicolor’.

Según pudo conocer El Comercio, el equipo que probó estuvo conformado por Diego Enríquez en el arco; la línea de cuatro conformada por Matías Lazo como lateral derecho, Renzo Garcés y Miguel Araujo como centrales, y César Inga como lateral izquierdo.

En este punto cabe destacar que, en un principio, la idea era que Anderson Santamaría pudiera ser titular; sin embargo, el futbolista ha presentado algunas molestias que no lo han dejado entrenar con normalidad y es la primera duda para el duelo ante la ‘Roja’.

En el mediocampo se colocará a dos volantes de primera línea: Erick Noriega y Jesús Castillo, y a un enganche: Jairo Concha. Como extremo por derecha se repetirá a Joao Grimaldo, mientras que como extremo por izquierda iría Maxloren Castro, otra de las sorpresas de Barreto. Finalmente, como punta estará Luis Ramos, pese a que fue el último en sumarse a los entrenamientos el último miércoles por la mañana.

En el equipo estarían tres debutantes con la selección como el portero Diego Enríquez (Cristal), el defensa Matías Lazo (Melgar) y el joven atacante de 17 años Maxloren Castro (Cristal). Si bien todos ya han sido convocados antes y conocen lo que significa estar en el equipo, será la primera vez que defiendan la Bicolor en el campo.

Además de Santamaría, otro de los nombres que genera preocupación sobre su disponibilidad en el encuentro de este viernes es Marcos López. Según pudimos conocer, el lateral izquierdo de Copenhague FC arribó a la capital con algunas molestias que no lo dejaron entrenar a la par de sus compañeros. Pese a eso, que además significó que no sea titular como se tenía previsto, todos los convocados por Manuel Barreto viajaron rumbo a Chile.

Como se dijo, se trata de un plantel Sub 30 y este primer once tiene un promedio de edad de 24,3 años, lo que grafica lo que se busca en la Videna: hacer crecer a los jóvenes en medio de la exigencia nacional.

Viaje express

A diferencia de lo que fueron los partidos por Eliminatorias, esta vez la selección peruana no viajó con tanta anticipación sino que lo hizo apenas un día previo. Tras entrenar en la mañana en Videna, el equipo tuvo una merienda y partieron rumbo al aeropuerto Jorge Chávez desde donde salieron en un vuelo chárter a Santiago de Chile alrededor de las 4:00 de la tarde.

Como se recuerda, el encuentro se jugará en el estadio La Florida de la capital chilena a las 6:00 pm (hora peruana) y, una vez culminado el encuentro, el equipo ‘bicolor’ se alistará para poder regresar a Lima en horas de la madrugada. Luego, su próximo encuentro será en la fecha doble de noviembre ante Rusia y Chile.

