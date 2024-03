- ¿Cómo evalúa la gestión de Reynoso en términos logísticos y deportivos? ¿Diría que fue pobre?

¿Por qué matarlo? Solo decirte que los resultados no se dieron, pero me parece un excelente entrenador. Es una gran persona, lamentablemente los resultados no se dieron, y en el fútbol generalmente ocurren estas cosas cuando los resultados no se dan, pero le deseo lo mejor en sus próximos proyectos deportivos.

- ¿En qué falló Juan Reynoso?

No lo sé. Tendrías que preguntárselo a él.

- ¿Qué le ha sorprendido de la metodología de Fossati? ¿Algo le llamó la atención particularmente?

Jorge es un entrenador muy experimentado, tiene más de 30 años de carrera de técnico y sabe sacar lo mejor de su grupo. De hecho, tiene un palmarés de campeonatos. Creo que nos va a servir mucho su experiencia y sabiduría, de lo que he podido ver estos días, porque recién van pocos días de entrenamiento. Siento que se respira un buen ambiente y los jugadores están comprometidos. Sobre todo de cara a nosotros, como federación con los hinchas, se está renovando una ilusión.

- ¿Qué requerimientos especiales le ha pedido Jorge Fossati?

El gimnasio fue un requerimiento del cuerpo técnico que se hizo una gran inversión económica de parte de la Federación para construir un gimnasio de élite en tiempo récord. Este gimnasio se construyó en menos de 40 días y está a la altura de gimnasios de la más prestigiosa federaciones y clubes de primer mundo. Eso es un legado que el comando técnico va a dejar a la Federación.

- ¿Alguna otra cosa? ¿Rivales? ¿Logística?

Nosotros hablamos todos los días, desde que lo oficializaron en los últimos días de diciembre como entrenador, tenemos una comunicación muy fluida. La relación es muy buena y el trabajo está fluyendo de la mejor manera. Acá hay un equipo de trabajo y una manera de trabajar que las cosas fluyan, más que requerimientos puntuales, es un proceso de adaptación de ambas partes, tanto de cuerpo técnico como de nosotros (Federación) y dentro de lo que teníamos y las expectativas que ellos tienen, las cosas vienen caminando bastante bien.

- ¿Hay algo que le preocupa a Fossati, a partir de esas conversaciones?

Hablamos de temas relacionados con la selección, de citación de jugadores, convocatorias, próximos partidos amistosos, planificación, calendario deportivo. En los temas tácticos o del equipo, considero que la única persona de la Federación que se pueda sentar en la mesa con Jorge Fossati es Juan Carlos Oblitas.

- De los amistosos en el mes de junio se habla que sea en Estados Unidos, ¿está confirmado eso?

Se habla sí. Hay posibilidades, no está confirmado aún. Hay muchas restricciones para hacer los partidos en Estados Unidos. Así que estamos evaluando algunas opciones junto con el cuerpo técnico y cuando pasen estos partidos tomar la mejor decisión deportiva.

- ¿Y los rivales de qué confederación serían?

Tenemos varias opciones, así que prefiero mantenerlo en confidencialidad, porque una vez cerradas poder anunciarlas para que no se caigan.

- ¿Cuándo se anunciaría los rivales para junio?

No tengo una fecha exacta, seguramente después de estos partidos, los primeros días de abril seguramente sería prudente poder anunciar los rivales que vienen.

- ¿Lima podría ser sede de los amistosos de junio?

No lo sé. Es una de las opciones, podría ser.

- Hay mucha crítica sobre el tránsito de Perú para la elección de rivales: pasó de jugar contra Marruecos, Alemania, Japón a jugar contra Nicaragua y República Dominicana, ¿cómo autoridad de la Federación que nos podrías decir al respecto?

Me parece que hay momentos para enfrentar a todo tipo de selección. Nicaragua y República Dominicana merecen el máximo respeto, son selecciones que han venido jugando contra Uruguay, Argentina y Brasil. Son selecciones complicadas. Yo creo que quedaríamos mal en subestimar a los rivales.

- Dominicana, por ejemplo, está teniendo una política de repatriar jugadores en Europa con ascendencia de dicho país.

Sin puntualizar en algún jugador, Nicaragua y Dominicana, son selecciones que tienen elementos en buenas ligas y equipos competitivos. Haríamos mal en subestimar a estos rivales.

- ¿Hoy con Fossati se puede creer que Perú puede clasificar al Mundial?

De hecho, contratar a Jorge y a su comando técnico como entrenador de la selección es buscando eso, ese es el objetivo. Si bien es cierto que estamos en un lugar de la tabla complicado, numéricamente estamos muy cercanos a puestos de clasificación. Aún falta el 66% de la Eliminatoria para jugar. Con un 66% de puntos en disputa, creo que estamos totalmente en carrera.

- Fossati está mucho más abierto con la prensa y la prensa es el mediador con la hinchada, ¿se busca ese acercamiento, algo que se había perdido hace meses?

Fue una decisión de parte del Directorio, de la dirección general de fútbol, del presidente evidentemente, la contratación de Jorge, que venía con un buen presente en su anterior club y sobre todo con una experiencia que lo respalda, experiencia en selección como te dije anteriormente y con un palmarés extenso de logros. Entonces, yo creo que calzaba con la necesidad que teníamos nosotros.

- De la logística de Perú en la Copa América, ¿algo que nos puedas adelantar?

Eso va a depender mucho de los partidos amistosos que hagamos previos. Pero de lo que te puedo contar de la Copa América hace unos días estuvimos en Estados Unidos con el profesor Avelino haciendo la visita oficial de inspección a las sedes. La verdad estamos gratamente sorprendidos. Estados Unidos es un país que se caracteriza por ser un buen anfitrión por organizar competencias deportivas a gran nivel. Así que estuvimos recorriendo las sedes por donde Perú va a jugar. Estamos muy conformes con lo observado.

- Fossati dijo en conferencia que está viendo a jugadores con ascendencia peruana en Barcelona y Suecia. ¿Diego Koechen está siendo observado?

Existe un área de la Federación que se encarga de esas cosas, de darle monitoreo y seguimiento a jugadores peruanos en el extranjero o de ascendencia peruana. Jorge y su comando técnico está muy al tanto de eso. Ellos serían los responsables de poder darte más detalles. Yo estoy al tanto evidentemente, pero hay un trabajo y una inversión en el tema de scout y en menores con ‘Chemo’ a la cabeza. Así que andamos muy bien con eso.

- ¿En algún momento estuvo en duda la continuidad de Chemo del Solar en Videna?

Chemo está comprometido con el proyecto. Es una pieza importante para la estructura deportiva de la Federación. Es el jefe de la Unidad Técnica de menores y además es el entrenador de la sub-20 que compite en 10 meses el Sudamericano clasificatorio al Mundial de la categoría. Aparte, tomamos con mucha ilusión, este anuncio de la FIFA que el Mundial sub-17 se va a realizar de manera anual desde el 2025 hasta el 2030. Eso nos da mucha chance de clasificar y encontrar nuevas generaciones que se perdían en ese espacio de tiempo que no había Mundiales cada dos años y creo que vienen buenos años para nuestras selecciones juveniles.

- ¿Cómo tomas este nuevo puesto en la FPF, con el antecedente del gran trabajo de Antonio García Pye?

De forma muy natural. Yo trabajo hace 7 años y era responsable de las selecciones juveniles, futsal, fútbol playa, fútbol femenino y lo único que cambió, es que se incorporó la selección mayor, pero sigue habiendo un equipo responsable detrás de cada disciplina y el trabajo es lo mismo. Si tengo que evaluar mi trabajo de estos últimos meses, diría que salió muy bien, porque cuando no sale nada, es que el trabajo es bueno. Este trabajo es silencioso, que no necesita aprobación constante, mientras pase desapercibido, es que se viene haciendo las cosas bien.

