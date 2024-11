La selección peruana empató sin goles ante Chile en el estadio Monumental y complicó su situación en la tabla de posiciones. En un partido bastante discreto y sin muchas aproximaciones claras de gol en ambos equipos, la ‘bicolor’ especuló más de lo necesario y no pudo lograr el triunfo. Hacia el final, Gianluca Lapadula tuvo la chance de abrir el marcador tras caer en el área y que el árbitro Wilder Sampaio cobrara penal; sin embargo, la posición adelantada del ‘Bambino’ anuló la sanción y, con eso, la esperanza del cuadro peruano de poder sumar de a tres.

Al Perú de Fossati, una vez más, le costó elaborar juego, déficit que lo convirtió en un equipo de juego largo, alejado al estilo que hace algunos años nos llevó al pico máximo de rendimiento. El 3-5-2 de Fossati, además, que implica un juego defensivo muy seguro, padeció esta vez ante un Chile que tampoco fue un equipo iluminado en la labor ofensiva.

Pese a ello, el cuadro de Ricardo Gareca se las arregló para poner en jaque en varias acciones a la línea de tres que lideró un Miguel Araujo algo impreciso y al que le costó el puesto. Producto de esas descoordinaciones es que Chile encontró espacio para complicar al portero Cáceda, quien asumió el reto de reemplazar a Gallese sin desentonar.

El problema, además, se acentuó en el mediocampo peruano, donde hizo falta un conductor y la elaboración fue mínima, más allá de la buena sociedad que por momentos conformaron Sonne y Polo. Jugando de volante interior, Sonne se perfiló como uno de los mejores rendimientos, con claridad para el pase, incisivo y muy atrevido para ir hacia adelante. Sin embargo, más allá de Polo, no encontró muchos socios.

Arriba, Paolo Guerrero, pese a sus 40 años, rindió mejor de lo que se esperaba. El delantero de Alianza Lima tuvo hasta tres oportunidades claras de gol. En una, se encontró con una pelota sin marca, pero terminó enviándola afuera. Alex Valera, quien acompañó a Guerrero en ataque, fue pura entrega, pero le costó mucho sobresalir. Tuvo una opción, quizá la más clara del partido, en la que sacó un remate luego de girar y su tiro reventó en el parante.

Pese a que Perú carecía de elaboración, Fossati recién se animó a incluir a Piero Quispe y Edison Flores a 12 minutos del final, cuando Chile había crecido y controlaba el juego y la pelota. ¿Los cambios llegaron tarde? Probablemente debió correr el riesgo mucho antes. Así, Perú tuvo una última ocasión con Lapadula, quien fue derribado en el área, pero luego el árbitro anularía el penal por posición adelantada.

Con este resultado, la selección peruana suma 7 puntos y se ubica penúltimo, a cinco puntos del octavo y séptimo lugar que les corresponde a Venezuela y Bolivia, ambos con 12 puntos. Este martes, Perú visitará a Argentina, donde debería sacar por lo menos un empate para seguir soñando con una posible clasificación al repechaje. Eso sí, si juega como ante Chile, lo más probable es que vuelva a Lima con la canasta llena.

Uno por uno

Carlos Cáceda (7): Tuvo varias atajadas importantes en el partido. Respondió cuando aproximaron a su portería, seguro para salir en los tiros de esquina y con voz de mando para ordenar a una defensa que le costó la primera media hora del partido, tal vez su única deficiencia fue el saque largo, en varias ocasiones dejándole la pelota al rival.

Aldo Corzo (6): Cumplió con su marca en posición. Pero no marcó diferencia ni tuvo asociaciones importantes. Un obrero de la idea táctica, disciplinado y muy obsesivo con cumplir su labor defensiva. Le costó mucho el partido. Pese a sus 35 años, con buen resto físico.

Alex Callens (6): El centro de la defensa, criterioso en los balones largos y brindó seguridad en la línea de tres. Se asoció bien con el mediocampo. Le costó al inicio entenderse con Araujo. Esa primera media hora hubo algo de suerte para que Chile no llegue con mayor acierto al arco de Cáceda.

Entre aplausos y arengas, así llegó el bus de la selección peruana al Estadio Monumental para el #PeruvsChile por las #Eliminatorias2026. @dt_elcomercio pic.twitter.com/gVpheEOjN3 — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) November 15, 2024

Miguel Araujo (6): Preciso en sus despejes. Cumplió con la labor defensiva y fue el más destacado de la línea de tres. Respondió bien en la marca del rival.

Wilder Cartagena (7): Respondió bien físicamente al trajín de marcar el mediocampo. Fue la sombra de Arturo Vidal y no lo dejó desplegarse. Padeció de claridad con la pelota al pie en salida, saturado por el posicionamiento rival y el poco desmarque de sus compañeros.

Sergio Peña (6): No tuvo mucha injerencia en la elaboración de juego ni claridad en las asociaciones. Cumplió más en la labor defensiva que ofensiva. Quizá uno de sus partidos más bajos con Fossati. Se mostró faltó de ideas, incluso por momentos estresado por no encontrar con quien jugar en corto, obligado casi siempre a llevar el pase hacia atrás.

Oliver Sonne (7): Muy preciso en sus centros y aportó mucho en ataque. Uno de los puntos altos del equipo y también respondió defensivamente. Pese a que jugó en un puesto distinto, de volante interior, se las arregló para destacar, se asoció bastante bien por momentos con Andy Polo. Por edad, proyección y entrega, uno de los jugadores que no debería salir más del equipo.

Al igual que Gianluca Lapadula, este muchacho Oliver Sonne tienen sentido de pertenencia. Ama a Perú igual que los verdaderos peruanos. #PerúVsChile • #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/3XqqTietmx — Paolo°🎧 (@paolovignolo1) November 16, 2024

Luis Advíncula (6): Tuvo remates de larga distancia que fueron las ocasiones mas claras de gol. Fue importante en ataque sin descuidar la defensa, pero no resolvió en algunos mano a mano por banda. Le costó llegar a la línea de fondo con acierto. También le fue difícil ganar en el uno a uno.

Andy Polo (6): Tuvo un mejor primer tiempo que el segundo. No aportó mucho en ataque pero sí en defensiva. Ganó muchos duelos personales por su banda. Se asoció bien con Sonne, pero con el pasar del tiempo se fue apagando.

Paolo Guerrero (6): Falló ocasiones muy claras de gol. Se posicionó bien en el área pero desperdició las chances que tuvo. Buen rendimiento pero mala finalización. La más clara opción de gol fue quizá la más sencilla para definir, pero se le fue por arriba. Aunque su experiencia y jerarquía le permite ubicarse muy bien, los años le juegan en contra a la hora de finalizar las jugadas.

Alex Valera (6): Bien ubicado en el área y jugó muy bien con la fricción, pero poco con la pelota. Bien desde lo físico pero poca elaboración y remates. Tuvo la más clara del partido con un remate de media vuelta que terminó reventado en el palo del arquero. Pudo ser el héroe.

Gianluca Lapadula (5): Tuvo buenos desmarques e incidencia en las jugadas de ataque pero no le quedó ninguna clara. No fue trascendente. Peleó todo lo que pudo, pero sigue en mala racha, no solo en la selección: a sus 34 años ha dejado de ser el goleador en Cagliari y en la Bicolor le cuesta mucho porque no encuentra compañeros que le pongan la pelota en el espacio.