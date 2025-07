Con un portero que juega en Italia, un defensor de Racing y un ‘9’ que brilla en San Martín: radiografía de la Sub 17 de Revoredo, el futuro del fútbol peruano

El resultado -2 a 0 en contra- no refleja lo que sucedió en una de las canchas de Campo Mar, el inmenso complejo deportivo de Universitario ubicado al sur de Lima, donde la selección peruana Sub 17 cayó ante su similar de Uruguay en un amistoso. Fue el primer partido de Renzo Revoredo como técnico de la categoría, el encargado de darle forma al futuro del fútbol peruano.

“Nos anotaron por detalles que debemos corregir”, señaló Carlos Altez, defensor de Sporting Cristal que fue titular en el encuentro ante el conjunto charrúa. El segundo amistoso se jugará este jueves en el campo del Esther Grande de Bentín, el complejo donde entrena Alianza Lima.

Con algunas caras nuevas y otras conocidas del proceso del anterior técnico, Carlos Silvestre, Revoredo mandó al campo el siguiente once: Matteo Tassara; Uriel Cabellos, Kayro Bravo, Enzo Ramírez, Carlos Altez; Jhairo Reyna, Robinho Ormeño, Sean Gomrley, Paolo García, Gonzalo Álvarez y Sandro Cometivos.

La selección peruana perdió 2-0 ante Uruguay en el primer amistoso de Renzo Revoredo como técnico. (Foto: FPF)

“El equipo aún tiene varios aspectos por mejorar bajo la conducción de Renzo Revoredo. Uno de ellos es la atención y concentración en momentos clave del partido. El gol con el que Uruguay abrió el marcador llegó tras una desatención defensiva, los jugadores peruanos se quedaron reclamando una supuesta posición adelantada en lugar de seguir la jugada. Ese tipo de errores puntuales terminan costando caro. Otro punto débil es la lentitud en las transiciones de defensa a ataque. El equipo tarda en salir con claridad, lo que permite que el rival se repliegue o presione alto y recupere rápidamente el balón”, analiza Aracelii Barrera, periodista que cubrió el partido para la Federación Peruana de Fútbol.

“Falta trabajar en definición”, añade, por su parte, Luccina Aparicio, periodista del diario Ovación. Durante el partido la Bicolor supo hilvanar jugadas y generar peligro en arco visitante; sin embargo, no logró concretar las ocasiones creadas. A continuación, una radiografía de esta Sub 17 de Renzo Revoredo.

Robinho Ormeño, de Universitario, fue el capitán de la selección peruana Sub 17. (Foto: FPF)

Un equipo en construcción

Lo primero, es necesario entender que, en un nuevo proceso, el equipo está en plena construcción de identidad de juego, tal como señala el propio Revoredo. Pero, más allá de ello, la Sub 17 tiene algunos nombres a tener en cuenta, como el de Matteo Tassara, el portero de 16 años y de 1.92 metros de estatura que en junio de este año firmó su primer contrato profesional con Virtus Entella de la Serie B de Italia. Se perdió el Sudamericano de la categoría por lesión, pero apunta al que se jugará en 2026.

El que más destaca en un equipo empeñoso y con mucha ilusión es Uriel Cabellos, el menor de los tres hermanos que nacieron en Argentina y representan al Perú: Catriel y Axel, quienes juegan en Sporting Cristal, mientras en que Racing de Avellaneda milita Uriel.

La decisión fue unánime: Uriel es el más destacado de la Sub 17 de Revoredo. “Es un jugador con velocidad, potencia y buena interpretación. Destaca por sus desbordes y anticiparse a las jugadas en ataque cuando el rival tiene la posesión del balón, es de los que marca la diferencia físicamente”, nos dice Aparicio.

Perú Sub 17 Los futbolistas con raíces peruanas que jugaron ante Uruguay: Matteo Tassara (2009-Virtus Entella) Uriel Cabellos(2009-Racing Club) Sean Gormley(2009-Inter Miami CF)

*Lucas da Silva (2009-Atlanta United Academy) se quedó en el banco de suplentes

Cabellos jugó de lateral derecho y tuvo buena participación en el equipo. Aunque también suele jugar por la izquierda. “Es la figura del equipo definitivamente”, agrega Barrera. “Si bien su principal característica es el ataque, demuestra gran compromiso en la marca, aportando y colaborando de manera constante en labores defensivas. Cabellos realiza recorridos sin dificultad y cuenta con resto físico, lo que le permite mantener un alto rendimiento durante todo el partido, a diferencia de varios de sus compañeros. Además, tiene buen pie: es capaz de cambiar de orientación con precisión, enviar centros peligrosos al área y participar activamente en la recuperación del balón. No teme sumarse al ataque y finalizar las jugadas con remates al arco”.

Joaquín de los Heros, el ‘9’ de San Martín que brilla en su categoría.

En ataque está Sandro Cometivos, de Universitario, quien compite en el puesto con Joaquín de los Heros, el ‘9’ de San Martín que brilla en su categoría y es uno de los mayores proyectos del cuadro albo. Ante Uruguay ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota. “Para mí es un orgullo estar en esta preselección de la Sub 17 de Perú, ya que siempre ha sido mi sueño representar al país y querer ser un gran jugador. Entonces yo creo que esto me ha ayudado mucho para crecer, para abrirme oportunidades hacia adelante y poder todavía seguir mejorando. Entonces esto me genera más de todo un orgullo y emoción”, nos dijo el delantero que vive su tercer microciclo con la selección.

De los Heros ha jugado durante mucho tiempo de ‘10’ o mediapunta, pero en los últimos años ha pasado a ser un delantero con mucho gol. “Los trabajos (con Renzo Revoredo) son muy tácticos. El profesor busca que nosotros tengamos una identidad de juego que podamos desempeñarnos en el campo de juego”, comentó el atacante.

Una nueva camada para ilusionarse. El futuro es ahora, muchachos.

