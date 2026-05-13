Cada fin de semana es importante estar pendiente de lo que nuestros futbolistas peruanos hagan en el exterior, buscando de escribir su propia historia en sus respectivos clubes. Sobre todos los que están en el radar de la selección peruana. El primero en citar es André Carrillo, que jugando con su equipo el Corinthians brilló y contribuyó en el triunfo por 3-2 frente a Sao Paulo en el Neo Química Arena, en un partido vibrante que tuvo como una de las grandes figuras al seleccionado peruano, quien fue clave en el segundo tiempo.

El ‘Timao’ abrió el marcador con un cabezazo de Raniele tras un córner de Rodrigo Garro, pero Luciano empató antes del descanso luego de un error defensivo.

En el complemento apareció Carrillo: el peruano participó en una gran jugada colectiva y asistió a Matheuzinho para el 2-1, cambiando por completo el ánimo del encuentro. Minutos después, Breno Bidon amplió la ventaja con un golazo desde fuera del área.

Sao Paulo descontó al final con un autogol de Matheuzinho, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. Carrillo volvió a destacar por su desequilibrio y fue determinante en el triunfo de Corinthians.

André Carrillo volvió a jugar con Corinthians. (Foto: Corinthians)

¿Cómo le fue a los peruanos el fin de semana?

Erick Noriega

Erick Noriega, que en la actualidad debe ser el mejor futbolista peruano cotizado en el mercado internacional, jugó con su equipo Gremio, que este fin de semana cayó 1-0 ante Flamengo en el Arena do Gremio por la fecha 15 del Brasileirao y sigue complicado en la zona baja de la tabla. El peruano Erick Noriega jugó todo el partido y volvió a mostrar solidez en defensa, aunque no pudo evitar la derrota del conjunto local.

El encuentro fue parejo durante varios tramos, pero Flamengo encontró la diferencia a los 68 minutos gracias a Jorge Carrascal, quien definió tras una buena jugada colectiva del cuadro visitante. Gremio intentó reaccionar en el tramo final, pero le faltó claridad para llegar al empate.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

Con este resultado, Flamengo se mantiene en la pelea por el liderato del campeonato, mientras que Gremio, equipo del peruano Erick Noriega quedó en puestos de descenso y aumenta la preocupación por su presente en el Brasileirao.

Bassco Soyer

El futbolista peruano que encontró en el club Gil Vicente la oportunidad que no tuvo en Alianza Lima. Este fin de semana, Bassco Soyer volvió a destacar en Portugal y fue clave en la goleada de Gil Vicente por 4-1 sobre Famalicão en los cuartos de final del Torneo Sub 23. El mediocampista peruano dio una asistencia en el primer gol del partido, tras un gran pase para Mohamed Kaba apenas a los 7 minutos.

Gil Vicente dominó gran parte del encuentro y amplió la ventaja con tantos de Goncalo Maia y nuevamente Kaba, quien terminó firmando un hat-trick. Aunque Famalicão descontó antes del descanso, el equipo de Soyer supo controlar el partido y selló la clasificación a semifinales.

Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente. Foto: Gil Vicente/Redes Sociales

El peruano continúa atravesando un gran momento en el fútbol portugués, donde ya suma 12 goles y 8 asistencias en la temporada, consolidándose como una de las figuras de Gil Vicente.

Marco López

Marcos López fue titular y Copenhague goleó. Foto: Facebook F.C. København

Marcos López volvió a destacar en Europa tras disputar los 90 minutos en la goleada de Copenhague sobre Silkeborg por la Superliga danesa. El lateral peruano mostró solidez defensiva y fue importante en un nuevo triunfo de su equipo, que aseguró su presencia en los ‘Playoff’ por un cupo a la Conference League.

Copenhague atraviesa un gran momento y ya suma siete partidos invicto, con seis victorias y un empate, logrando alejarse definitivamente de la zona de descenso. Los goles del triunfo fueron obra de Dadason, Delaney, Moukoko y Claesson.

Aunque no registró goles ni asistencias, Marcos López cumplió una actuación segura y sigue consolidándose como pieza importante en el conjunto danés.

Oliver Sonne

Pese a las dos asistencias de Oliver Sonne, Sparta Praga sufrió un duro tropiezo al caer 3-2 ante SK Slavia Prague en el clásico de Praga por el Grupo Campeonato de la liga checa.

El lateral peruano fue una de las figuras del encuentro al asistir en los goles de Jan Kuchta y Asger Sørensen, poniendo dos veces arriba a Sparta. Sin embargo, Slavia reaccionó rápidamente y remontó con tantos de Oscar Dorley, Stepan Chaloupek y David Zima para quedar a un paso del título.

Con esta derrota, AC Sparta Prague se mantiene segundo con 66 puntos, a once del líder Slavia, aunque todavía en zona de clasificación a los playoffs de la próxima Champions League.

El partido también quedó marcado por el caos en los minutos finales. Antes del pitazo final, hinchas locales invadieron el campo y se produjo una batalla campal que obligó a suspender momentáneamente el encuentro mientras ambos equipos corrían hacia los vestuarios en medio de la tensión.

Fabio Gruber

Fabio Gruber fue una de las figuras en la contundente victoria de Nuremberg por 3-0 sobre Schalke 04, líder de la Bundesliga 2 y ya ascendido a la máxima categoría del fútbol alemán. El defensor peruano destacó con una asistencia y volvió a demostrar su gran nivel en el torneo.

Fabio Gruber sigue creciendo en Alemania. Asistencia, goleada y clubes de Bundesliga siguiéndolo de cerca. Foto: Facebook 1. FC Nuremberg

El equipo local abrió el marcador con un autogol de Schallenberg y luego amplió la ventaja gracias a Koudossou, tras una buena asistencia de Gruber. En el segundo tiempo, Zoma selló la goleada que permitió a Nuremberg escalar posiciones en la tabla.

Las actuaciones del zaguero peruano no pasan desapercibidas en Alemania y varios clubes de la Bundesliga ya siguen de cerca su situación. Según medios locales, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach y Augsburg estarían interesados en ficharlo para la próxima temporada.

Yordy Reyna

Yordy Reyna volvió a destacar en el fútbol ruso y fue pieza clave en el ascenso del Rodina Moscú a la Premier League de Rusia. El delantero peruano cerró una gran temporada en la segunda división, donde marcó 7 goles y se ganó un lugar fijo en el equipo titular.

Yordy Reyna cumplió el objetivo y jugará la próxima temporada en la Premier League rusa. Foto: Instagram Yordy Reyna

El Rodina aseguró el ascenso tras vencer 2-0 al Chelyabinsk y quedarse con el primer lugar gracias a su diferencia de goles. El buen rendimiento de Reyna no pasó desapercibido y lo vuelve a poner en el radar de la Selección Peruana pensando en los próximos amistosos de la ‘Bicolor’.

Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula luchó hasta el final, pero no pudo evitar el descenso de Spezia a la Tercera División de Italia. El delantero peruano jugó todo el partido y dio una asistencia en el empate 1-1 ante Pescara por la última fecha de la Serie B.

Gianluca descendió con Spezia a la Serie C

El atacante nacional participó en el gol de Gabriele Artistico a los 73 minutos, aunque el resultado no fue suficiente para salvar a su equipo, que terminó penúltimo en la tabla y perdió la categoría.

Pese al duro desenlace, Lapadula volvió a mostrar entrega y fue uno de los jugadores más destacados de Spezia en el cierre de la temporada.

Adrián Ugarriza

Adrián Ugarriza continúa atravesando un gran presente en Israel. Este sábado 9 de mayo, el delantero peruano volvió a hacerse presente en el marcador durante el empate 1-1 de Kiryat Shmona frente a Maccabi Bnei Raina como visitante. Gracias a este nuevo gol, Ugarriza alcanzó los 16 tantos en la temporada y se mantiene como máximo artillero de la liga israelí.

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