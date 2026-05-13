Por Jean Pierre Maraví Coppa

Cada fin de semana es importante estar pendiente de lo que nuestros futbolistas peruanos hagan en el exterior, buscando de escribir su propia historia en sus respectivos clubes. Sobre todos los que están en el radar de la selección peruana. El primero en citar es André Carrillo, que jugando con su equipo el Corinthians brilló y contribuyó en el triunfo por 3-2 frente a Sao Paulo en el Neo Química Arena, en un partido vibrante que tuvo como una de las grandes figuras al seleccionado peruano, quien fue clave en el segundo tiempo.

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