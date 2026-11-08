La selección peruana absoluta comenzó este domingo 8 de noviembre su concentración con miras al partido amistoso internacional frente a Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha FIFA de noviembre de 2026.

📝𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 🇵🇪 #VolvamosACreer https://t.co/iEW0iRxjw3 — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 8, 2026

A través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó el cronograma de actividades que cumplirá el equipo nacional durante los próximos días. Los 26 futbolistas convocados se incorporarán progresivamente a los trabajos, conforme culminen sus respectivos compromisos con sus clubes, tanto en el torneo local como en el extranjero.

La delegación inició su concentración este domingo en el Hotel Hyatt San Isidro, desde las 8:00 p.m. Las prácticas comenzarán el lunes 9 de noviembre en la Videna, a partir de las 4:00 p.m., con acceso abierto a la prensa.

El martes 10 y miércoles 11, el plantel continuará con sus entrenamientos en la Videna, también desde las 4:00 p.m. Sin embargo, la atención a los medios de comunicación tendrá una diferencia: el martes será a puerta cerrada, mientras que el miércoles se permitirá el acceso de la prensa.

Para el jueves 12 de noviembre, la selección peruana tiene programado un entrenamiento y reconocimiento del campo en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 4:00 p.m. Esta actividad no contará con acceso a la prensa.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la Bicolor afrontará su compromiso amistoso ante Bolivia, desde las 8:00 p.m., en el recinto de Matute.

La FPF también precisó que los futbolistas convocados deberán pasar por las evaluaciones médicas y físicas correspondientes, bajo la supervisión del Departamento Médico de la institución. En función de los resultados y las indicaciones médicas, el comando técnico tomará las decisiones deportivas que correspondan.

Una vez finalizado el encuentro frente a Bolivia, los jugadores quedarán a disposición de sus respectivos clubes a partir del 13 de noviembre.