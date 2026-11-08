Por Redacción EC

La selección peruana absoluta comenzó este domingo 8 de noviembre su concentración con miras al partido amistoso internacional frente a Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha FIFA de noviembre de 2026.

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