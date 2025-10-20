Pese a no tener al nuevo entrenador de la selección peruana, de cara a las próximas Eliminatorias y Copa América, la blanquirroja disputará en noviembre dos amistosos internacionales.
LEE TAMBIÉN: ¡Se queda en Alianza Lima! Néstor Gorosito confirmó su renovación con los blanquiazules
Aprovechando la doble fecha FIFA, Perú se medirá ante Rusia y Chile en territorio europeo, y se confirmaron las fechas y horarios.
Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).
MIRA: Gianluca Lapadula y su análisis del fracaso de la selección: “Perdimos lo que éramos, la manera de jugar, la esencia, el ADN peruano”
En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).
Como se recuerda, días atrás Perú perdió en Santiago ante Chile por 2-1, en el debut de Barreto en el banquillo nacional.
Tras quedar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026, y tener hasta tres entrenadores durante el citado proceso, se busca un importante cambio, a fin de tener nuevamente éxito en las futuras competencias.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe sobre el futuro de Autuori: “No es una persona que renuncie, pero todos podemos cambiar cuando nos sentimos saturados de tanta injusticia”
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- Sporting Cristal vs. Universitario: precios de las entradas y dónde comprar para el partido reprogramado por el Torneo Clausura
- Universitario y la semana más importante del 2025: ¿Cuántos millones están en juego para los cremas que anhelan levantar el ‘Tri’?
- Con Alianza ganando en Trujillo y la pelea en el final del U-Cristal: Así se jugaron las semifinales de ida de la Liga Femenina
Contenido sugerido
Contenido GEC