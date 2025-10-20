Bajo el mando de Manuel Barreto en la dirección técnica, la blanquirroja disputará sus últimos dos encuentros del año.
Bajo el mando de Manuel Barreto en la dirección técnica, la blanquirroja disputará sus últimos dos encuentros del año.
Redacción EC
Pese a no tener al nuevo entrenador de la , de cara a las próximas Eliminatorias y Copa América, la blanquirroja disputará en noviembre dos amistosos internacionales.

Aprovechando la doble fecha FIFA, Perú se medirá ante Rusia y Chile en territorio europeo, y se confirmaron las fechas y horarios.

Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodia (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

Como se recuerda, días atrás Perú perdió en Santiago ante Chile por 2-1, en el debut de Barreto en el banquillo nacional.

Tras quedar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026, y tener hasta tres entrenadores durante el citado proceso, se busca un importante cambio, a fin de tener nuevamente éxito en las futuras competencias.

