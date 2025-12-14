La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) anunció este domingo 14 de diciembre a los convocados peruanos para el duelo amistoso ante Bolivia.
El entrenador Gerardo Ameli estará a cargo del amistoso que se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre.
Convocados de SAFAP
- Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).
- Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).
- Volantes: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).
- Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense)
