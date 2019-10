En la conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca previo al amistoso ante Uruguay en Montevideo, se conoció que el 'Tigre' pensó en Cristian Benavente para los dos encuentros contra los charrúas, antes de convocar a Alejandro Hohberg, llamado de emergencia ante la lesión de Yoshimar Yotún.

“Nosotros convocamos primero a Benavente, nos dijeron que estaba lesionado, su club nos dijo que tenía una molestia y por eso lo convocamos a Alejandro, que ha hecho méritos para ser tomado en cuenta”, confesó Gareca.

Cristian Benavente (Foto: Francisco Neyra)

Dicha versión fue confirmada por Cristian Benavente en una entrevista que concedió a Radio Marca. “Me habían llamado para estos dos partidos amistosos, pero tenía una pequeña molestia que no me dejaba estar 100%, así que hablé con Gareca y decidimos descansar este parón”, dijo el jugador del Nantes.

Siguiendo con el tema, Cristian Benavente no ocultó su deseo de regresar a una convocatoria. “Es un objetivo también, que está cerca, y bueno, también me motiva a hacer las cosas bien aquí para poder estar con la selección, que es importante para cualquier jugador”, añadió.

Por otro lado, el ‘Chaval’ se refirió a su actualidad en el Nantes, club al que llegó la presente temporada, procedente del Pyramids egipcio. “La verdad que me encuentro muy bien aquí y el buen inicio de campeonato te da un plus de motivación para seguir trabajando igual y por el mismo camino”, contó.