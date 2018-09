Cristian Benavente rompió su silencio. El volante se refirió a su no convocatoria para disputar el Mundial Rusia 2018. Indicó que tenía una corazonada de que no sería escogido por el comando técnico de la selección peruana.

"Sabía que existía una posibilidad muy grande de no ir al Mundial. Sabía que estaba la opción de quedarme fuera, pero también, después de la temporada que había hecho una posibilidad siempre hay", dijo Cristian Benavente en diálogo con diario "As".

"Las opciones de no ir eran más grandes que las de ir, aunque tuve la ilusión hasta el último momento. Al final no se dio. Más o menos así me sentí", agregó.

Cristian Benavente marcó ante KRC Genk por una nueva jornada de la Liga de Bélgica. (Video: YouTube)

También analizó el rendimiento de la bicolor en la Copa del Mundo, haciendo un paralelo con su desempeño en Bélgica. "Se vio al equipo que le faltaba algo de profundidad, también gente con gol y yo esa temporada fue en la que más marqué, en la que rendí mejor", expresó.

En los últimos meses se especuló que Cristian Benavente volvería a la Liga de España, pero decidió respetar su contrato en Bélgica, el cual había sido extendido al final del curso liguero 2017-18.

"La verdad es que ha habido mucho ruido, pero realmente propuestas no he tenido prácticamente ninguna. Las que he tenido no me compensaban", remarcó.

Cristian Benavente ha mantenido el ritmo en Sporting Charleroi. En lo que va de la temporada 2018-19, ha marcado un gol en la Jupiler Pro League y brindado una asistencia. Es por ello que quiere seguir por esa misma línea.

"Siempre quiero mejorar, por lo tanto, mi objetivo es que los registros de este año sean superiores a los de la temporada pasada. Aunque sea un gol más o una asistencia más", enfatizó.