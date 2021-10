Conforme a los criterios de Saber más

Cuando el nombre de Cristian Benavente se instaló en el radar del futbol peruano, allá por el 2011, se generó una gran expectativa. Rápidamente se ganó el cariño del hincha, era uno de los más solicitados y pedidos para la selección en redes sociales. Ahora su nombre, en plena Eliminatorias a Qatar 2022 ha quedado en el olvido.

LEE TAMBIÉN | Paolo Guerrero: su alejamiento temporal de la selección y qué más se sabe sobre su futuro

Cristian Benavente desde un inicio despertó ese interés del hincha peruano por verlo jugar en la selección. Ante la falta de estrellas y jugadores que militen en equipos más ranqueados en el mundo, El Chaval parecía que era lo que necesitaba la blanquirroja.

Un jugador que era titular y destacaba en las divisiones menores del Real Madrid, era algo que no tenía el Perú. Desde que Juan José Oré lo convocó para participar en algunos amistosos y para el Sudamericano Sub-20 del 2011, se generó todo un boom con Cristian Benavente.

Tras esta fecha triple, la selección peruana solo sumó 3 puntos de 9 en disputa. La 'blanquirroja' ocupa el noveno puesto con 11 puntos y está a 5 unidades del quinto lugar. ¿Qué resultados necesita Perú para llegar al repechaje? A continuación te lo contamos.

Sobre todo, con los hinchas que pedían en redes sociales que le den más minutos. Cristian Benavente no fue titular en aquella selección de Juan José Oré, solo jugó 2 partidos. Dicen que la altura de Ecuador lo afectó.

Para el Sudamericano Sub-20 del 2013, El Chaval ganó mayor protagonismo. Fue uno de los jugadores que más destacó dentro de ese grupo que estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría. En aquel torneo, Benavente jugó 7 partidos como titular y marcó 2 goles.

SELECCION PERUANA DE FUTBOL SUB 20 DURANTE SU PARTICIPACION EN EL TORNEO SUDAMERICANO SUB 20 ARGENTINA 2013

Cristian Benavente. (Fotos: realmadrid.com)

Tras ese torneo, la ‘Benaventemanía’ creció en el Perú. En las calles pedía que era momento que juegue en la selección mayor y así fue. Sergio Marakarían lo llamó y lo hizo debutar en un amistoso ante México. Luego lo convocó muy poco para las Eliminatorias, donde apenas jugó 2 partidos: titular ante Bolivia y entró ante Argentina. Ese partido fue el más recordado por una gran jugada que hizo y que casi terminó en gol.

Con la llegada de un nuevo proceso a Rusia 2018 se pensó que serían las Eliminatorias de Cristian Benavente, pero no fue así. Aquí comenzó a perderse. Ricardo Gareca no lo consideró mucho en su equipo. Apenas jugó 11 encuentros y solo marcó un gol ante Trinidad y Tobago en el 2016.

Cristian Benavente confiesa su sentir sobre nueva exclusión de Ricardo Gareca

Cristian Benavente reveló conversación con Ricardo Gareca previo a los amistosos Perú vs Uruguay

Se perdió del mapa

Para el 2015, Cristian Benavente comenzó a no tener espacio en el Real Madrid. No jugaba en el Castilla y esto provocó que deje la institución merengue en busca de nuevos retos. Así se fue al Milton Keynes Dons donde tampoco le fue bien, solo estuvo en 5 partidos.

La mejor decisión que tomó Benavente a lo largo de su carrera fue fichar por el Sporting Charleroi de Bélgica. En ese equipo alcanzó su máximo nivel y le sirvió para volver a la selección peruana. En las casi 4 temporadas que estuvo disputó 102 partidos y marcó 29 goles.

Cristian Benavente y su doblete en Bélgica

Cristian Benavente era una de las figuras del Sporting Charleroi. Pero sorprendentemente, en vez de buscar una liga más competitiva, acepta una oferta del Pyramids FC de Egipto. La prensa se ese país habla de un contrato de cerca de 2 millones por temporada durante 3 años.

En Egipto, Benavente participó en 12 partidos en la Primera División de Egipto y marcó 3 goles. Su estadía en el Pyramids duró muy poco porque se fue a préstamo al Nantes de Francia que decidió no comprarlo. Desde el 2020, el nombre de Cristian comenzó a borrarse.

Cristian Benavente emigró al fútbol de Egipto y eso no le gustó a Ricardo Gareca. (Foto: Pyramids FC)

Volvió a Bélgica para jugar en el Royal Antwerp, Benavente tuvo una segunda etapa en el Charleroi y ningún equipo quiso comprar su ficha. Esto hizo que tenga que regresar al Pyramids donde aún mantiene contrato.

Pyramids FC está desencantado con Cristian Benavente. El plan que tenía con el jugador peruano era que destaque en la liga egipcia y luego venderlo a un precio muy alto. Sin embargo, eso no ha pasado. A inicios de esta temporada, el técnico Ehab Galal no vio cosas interesantes en el ‘Chaval’ y decidió no considerarlo dentro del plantel oficial.

En Egipto son muy exigentes con sus fichajes. Sobre todo en Pyramids, que desde hace un par de años intentó ser uno de los equipos más poderosos de África y no lo está consiguiendo. En el 2019, Cristian Benavente era el pilar del ambicioso proyecto del equipo egipcio.

El peruano era uno de los mejores pagados. Junto a él llegaron los brasileños Keno, Carlos Eduardo y Rodriguinho. También el ecuatoriano Jhon Cifuente. Todos ellos ya no siguen en el club. Solo duraron una solo temporada. Lo mismo que Benavente, quien ahora busca equipo.

Hoy el Pyramids FC no cuenta con ningún jugador sudamericano en su plantel oficial. El proyecto que tenía a inicios del 2019, que estaba comandado por Ricardo Lavolpe, no dio frutos. Ahora solo están apostando por jugadores conocidos del medio africano. Es por eso, que no quieren arriesgar con Cristian Benavente a quien le están buscando equipo o rescindirle el contrato.

Cabe resaltar que el último partido oficial que jugó Cristian Benavente fue el 26 de febrero del 2021 con la camiseta del Royal Charleroi. Desde entonces, no ha vuelto tener minutos. Solo se le ve subiendo fotos en sus redes sociales.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Malmö cayó contra el Chelsea, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sergio Peña tuvo momentos buenos, pero no se dio el resultado esperado. El volante de la Selección Peruana le regaló su camiseta a un joven peruano que llegó para alentarlo en Londres.