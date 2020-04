Cristian Benavente, después de un tiempo en la exótica liga de Egipto, aprovechó la oportunidad para regresar a Europa. El mediocampista firmó esta temporada por el Nantes de Francia y en esta institución se encontró con Percy Prado, un compatriota.

En la convivencia, los dos jugadores han intercambiado algunos anhelos sobre las expectativas para sus carreras. En esta línea, el ‘Chaval’ confesó en una entrevista con Radio Ovación el deseo de Prado por ponerse la camiseta de la selección peruana.

“Percy Prado tiene muchas ganas de jugar en la selección peruana y creo que, si se le da la opción de llegar, lo va a hacer muy bien. Ojalá se le dé la oportunidad”, reveló Cristian Benavente sobre su compatriota y compañero en la entidad francesa.

Ricardo Gareca en contacto con Percy Prado

Hace unas semanas, el jugador del Nantes conversó con Movistar Deportes y confirmó que tuvo contacto con el entrenador de la Bicolor. El polifuncional jugador también admitió que le gustaría ponerse la casaquilla nacional.

“Cada vez que veo un partido de la selección peruana, pienso en estar allí y representar a mi país. Sería un honor para mí. Ya he hablado directamente con Gareca, ellos ya me están mirando y estoy dando todo lo que tengo para ir a representar a mi país”, reconoció.

“Yo siempre sigo a la selección peruana, me he despertado varias veces en la madrugada para alentar. Vi todos los partidos de la Copa América y el que más me gustó fue la semifinal contra Chile", declaró Percy Prado.

