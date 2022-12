Desde la Videna saben que el fútbol actual tiene otros condimentos más que el buen toque o la habilidad que caracteriza al peruano. Se trabaja en potenciar físicamente a los futbolistas y Juan Reynoso quiere dar un paso más al respecto.

En la conferencia de prensa de este lunes, el entrenador de la selección peruana Juan Reynoso fue repetitivo en la idea del uso de la tecnología para medir el rendimiento de los jugadores y a partir de ahí generar indicadores para el crecimiento.

“Son 5 meses de trabajo que nos ha permitido tener un panorama claro de la Liga, del día a día”, empezó diciendo Reynoso ante la prensa. Sabe del trabajo que realizan los clubes, pero espera mucho más.

Y el Mundial Qatar 2022 le dicta la pauta. “Ves atletas que son jugadores de fútbol. Antes se buscaban jugadores de fútbol. Ahora vemos a equipos con jugadores con biotipo que los hacen competir en el nivel que lo hacen”, dijo respecto a lo que ha visto en las selecciones mundialistas.

Sin intentar compararse, sabe que por ahí es el camino. “Hemos visto que muchos de los jugadores de la liga local vienen con antropometrías que no son las de un jugador de élite y eso vienen de los malos hábitos, de no comer bien, de no hidratarse bien”, apuntó. Y ahí nace el proyecto que recomendó la FPF a los clubes.

Desde la FPF han recomendado a todos los clubes que se use la tecnología de medición a los jugadores en todos los entrenamientos -muchos ya lo hacen-, pero no solo eso, el comando técnico de la selección busca tener acceso a esa información para poder trabajar de la mano con los clubes en la mejora de los jugadores.

“Necesitamos tener más información en lo que pasa día a día. Hay un proyecto interesante avalado por la FPF de poder generar tecnología en GPS para no solo tener información de los partidos, sino en los entrenamientos del día por día. Va a depender de cómo se les convenza a los clubes. Eso va a permitir que estemos más cerca en la supervisión, más cerca en el control para que la liga crezca en intensidad”, dijo Juan Reynoso.

Es la recomendación que se ha hecho desde la Videna a los clubes. “Es el camino”, creen desde la selección peruana. “Será importante esta tecnología para estar al tanto para que cuando nos lleguen los jugadores no nos lleguen con mucha grasa, poco músculo. Con hábitos que no dan para la alta competencia”, dice Juan Reynoso, que iniciaría este trabajo con las Sub 17, Sub 15, porque son edades en las que se pueden cambiar los hábitos.

Lo dijo Juan Reynoso en su primer día en la Videna. “Creo que es un buen momento para hacer una reingenieria total”. Pues ha empezado a poner manos a la obra.

