Por eso aún tiene vigencia Paolo Guerrero en una liga de fuste como la argentina. Y, es aquí, en este terreno, donde Juan Reynoso tiene su primer reto como técnico de la selección peruana: en medio de un momento irregular para los delanteros nacionales, tendrá que elegir al responsable del gol. A la ‘Blanquirroja’ se le vienen dos exámenes durísimos de aprobar.

Primero, ante nada menos que un tetracampeón mundial como Alemania. La “Mannschaft” llegará con la sangre en el ojo tras la eliminación tempranera en Qatar 2022. Luego tocará enfrentar a la sorprendente Marruecos. El conjunto africano se ganó el respeto del mundo entero al fajarse de igual a igual y dejar en el camino a gigantes europeos como Bélgica, Portugal y España. Gianluca Lapadula, Alex Valera, Raúl Ruidíaz y demás se verán las caras ante defensores de la talla de Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, y buscarán vulnerar a uno de los mejores sistemas defensivos de la Copa del Mundo como el marroquí: recibió solo cinco tantos en siete partidos, incluyendo dos duelos que se fueron al alargue. Los dos últimos amistosos fueron ante Paraguay Bolivia, y ahora toca plantarle cara a dos mundialistas. La diferencia en cuanto a exigencia es considerable.

Color esperanza

Sin embargo, el presente no es el más alentador para la Bicolor en este sentido. Salvo Lapadula, quien suma 9 goles en la Serie B 2022-23 -cinco partidos este año y dos goles-, y suele ser titular con el Cagliari, los demás tienen problemas de continuidad o gol, como son los casos de Santiago Ormeño y Percy Liza.

El mexicano-peruano apenas marcó un tanto en los 14 partidos que disputó en el Chivas de Guadalajara, su último club. Es un signo de interrogación lo que puede ofrecer de ahora en adelante en un equipo más pequeño de la Liga MX como el FC Juárez. ¿Lo peor? Se lesionó en la rodilla. Por su parte, Liza, delantero del Marítimo, por su parte, es solo pieza de recambio en Portugal.

GOL A GOL, el presente de los ofensivos (2022-23)

Nombre Club Minutos Jugados Partidos Jugados Goles Gianluca Lapadula Cagliari (ITA) y Benevento 2352 33 13 Alex Valera Universitario (PER) y Al-Fateh SC (ARA) 2072 26 13 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders FC (USA) 1882 25 12 Santiago Ormeño Deportivo Guadalajara y León FC 978 29 3 Percy Liza Maritimo (POR) 305 10 0 Paolo Guerrero Avaí (BRA) 427 10 0

Y si bien Ruidíaz volvió a tener rodaje con el Seattle Sounders este último sábado, en el Mundial de Clubes ante el Al-Ahly, habrá que ver si la ‘Pulga’ puede recuperar en unas cuantas semanas el gran nivel con el que despidió la última temporada. Alex Valera, de vuelta a la ‘U’, ha anotado un gol en este regreso. El caso de Guerrero es distinto. Le juegan en contra sus 39 primaveras encima y una lesión en la rodilla que puede ser traicionera. Tiene a favor que sus características están hechas a la medida de lo que necesita el Racing de Fernando Gago (hoy juega ante Tigre). Falta un finalizador de jugadas en ataque, y de Paolo dependerá recuperar su mejor nivel para ser opción en las listas de Juan Reynoso. —¿La mejor opción?

Para Johan Fano, exseleccionado nacional, es ‘Lapagol’ el indicado para ser titular, pues cuenta con las virtudes necesarias para adaptarse al estilo de juego que quiere instaurar el entrenador de Perú. “A Reynoso le gustan los jugadores que vayan a pelear y que sea el primer defensa. En ese aspecto, Lapadula puede hacer un buen trabajo. Es lo que quiere Juan de sus delanteros”.

No obstante, Vicente Cisneros, comentarista de GolPerú, cree que Valera, pese al paso negativo que tuvo por el fútbol árabe, puede tener chances en el once inicial del equipo de todos. ”Creo que Valera es el que puede cumplir la primera función defensiva. Lapadula tiene otro tipo de movimientos, es más de fricción, pues no colabora mucho sin balón. Igual creo que Lapadula será titular”, señaló .

Alemania y Marruecos se ven en el horizonte de Perú. La prueba servirá para conocer a nuestro goleador.