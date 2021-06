Conforme a los criterios de Saber más

Nació a miles de kilómetros del Perú, pero lloró como un niño cuando se oficializó su convocatoria a la selección. Porque para sentirse peruano no es obligatorio nacer o crecer acá. Lo demostró Gianluca Lapadula Vargas. Ahora le toca a Santiago Ormeño (Ciudad de México, 1994). “Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí”, expresó emocionado mientras recorría las instalaciones de la Videna, su nueva casa. Este sábado conoció a sus compañeros y se puso por primera vez la ‘Bicolor’.

“Para mí representar al Perú es algo muy especial. Continuar con el legado de mi abuelo es algo que me impresiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí ”, había comentado el nieto de Walter Ormeño, bicampeón con la ‘U’ (1946 y 1947).

Tras el anuncio de la convocatoria de Ricardo Gareca, Santiago Ormeño se convirtió en el hombre más buscado por los peruanos. Su metro 86 y sus 17 goles en 36 partidos con el Puebla en la Liga MX tienen la misión de ayudar a tapar el gran vacío que dejará Paolo Guerrero , goleador histórico de la selección, en la Copa América de Brasil 2021.

Inteligente dentro del área, muy efectivo de cara a portería y buen juego aéreo. Así lo definieron tres periodistas mexicanos ante la consulta de Deporte Total. Referencias muy buenas. Justas para la temporada que tuvo. De los tres ‘9’ que llevará Ricardo Gareca a Brasil, Ormeño es el que mejor registro de gol tiene en el 2021: 10 en 20 partidos con Puebla. Lapadula marcó 5 en 23 encuentros con el Benevento y Alex Valera tiene 2 tantos con Universitario.

Delanteros en lista de 60 PJ/GOLES *Santiago Ormeño (Puebla) 20/10 *Gianluca Lapadula (Benevento) 23/5 *Alex Valera (Universitario) 13/2 *Luis Iberico (Melgar) 15/5 Paolo Guerrero (Internacional) 7/1 Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) 8/6 Fernando Pacheco (Juventude) 2/0 Matías Succar (LASK) 11/1 José Rivera (Cienciano) 6/1

*Fueron convocados para la Copa América 2021

El presente del mexicoperuano es bueno. Su convocatoria se apoya justamente en su buen momento. Sin embargo, no siempre la pasó bien. De hecho, su primera experiencia fuera de México fue en el fútbol peruano. Llegó en julio de 2019 a Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y retornó a su país de nacimiento en diciembre. Un gol en dos partidos, el registro que dejó en tierras incaicas .

“ Soy un 9 fijo o centrodelantero. Estoy fuerte, aguanto bien el balón y le pego bien . Quiero aportar lo mejor de mí para que este club llegue lo más lejos posible”, dijo Santiago en una entrevista con GOLPERÚ cuando llegó a Real Garcilaso. Juan Reynoso lo trajo, pero al poco tiempo se fue por diferencias con los dirigentes.

Ormeño no la pasó bien en el fútbol peruano. Le costó adaptarse y no tuvo muchas oportunidades. Eso sí, pese al poco tiempo que estuvo en el Cusco dejó gratas impresiones en sus compañeros y cuerpo técnico. El Comercio conversó con Javier Arce, entrenador que asumió tras la salida de Reynoso, Hernán Rengifo y Alfredo Ramúa, sus excompañeros. Esto fue lo que nos dijeron.

Javier Arce, técnico de Real Garcilaso en 2019

“Yo llego en una situación complicada del club. El equipo andaba mal en lo futbolístico, estábamos a cinco puntos del descenso. Entonces decidí apoyarme en la experiencia de Hernán Rengifo y Danilo Carando, dos jugadores que conocían el fútbol peruano. A Santiago le costó adaptarse y no estaba teniendo muchas oportunidades. Incluso jugó algunos partidos en reserva. Pero, pese a esa situación que vivía siendo un refuerzo del equipo, se entrenaba muy bien, a la par de sus compañeros, nunca se desanimó. Entrenaba con la misma intensidad que todos. Es muy profesional y eso es lo que le aportará a la selección desde el primer minuto. Mira que él ya le había dicho a la dirigencia que quería volver a México, pero hasta el último día trabajó de la mejor manera. Es una gran persona, sencilla y seria”.TAMBIÉ

Alfredo Ramúa, capitán y referente

“Es muy buena onda, muy divertido cuando toma confianza. Desde el primer día se adaptó muy bien al grupo, con humildad. Su manera de entrenar también fue muy bien tomado por nosotros. Lamentablemente no pudo jugar mucho, no tuvo las oportunidades que quiso y se fue al poco tiempo. En el tiempo en el que estuvo con nosotros se mostró como un chico noble, tranquilo. Acaba de tener una gran temporada en México y su llamado es meritorio. Cuando lo vi me alegré por él y creo que será un gran aporte para la Copa América. Espero que pueda encontrar su lugar rápido y demostrar su juego como lo hizo en Puebla”.

Hernán Rengifo, exdelantero del club

“Es un chico educado, no habla mucho. Pero es un gran profesional, tomó con tranquilidad el hecho de no jugar como deseaba y siguió trabajando con fuerza. Además, en opinión personal, es muy buen definidor. Por ahí no tiene mucha movilidad, pero es un buen definidor. Puede hacerlo con ambas piernas y lo hace bien. La ejecución de penales también es otro punto a su favor. Sabe moverse dentro del área, desmarcarse y es inteligente cuando aguanta el balón. Sin duda será de gran ayuda para la selección peruana que esta vez no podrá contar con Paolo Guerrero”.

