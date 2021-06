Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo De Burgos Bengo y José Luis Munuera Montero hicieron que los últimos minutos del Perú-Ecuador caminen al paso de un reloj de arena. Desesperadamente lento. Ambos árbitros españoles fueron los encargados del VAR en este partido disputado en el estadio Olímpico de Goiania. El 2-2, que acerca al cuadro bicolor a los cuartos de final de la Copa América, peligraba por un potencial penal del defensor Christian Ramos al atacante ecuatoriano, Moisés Caicedo. Desde la cabina del videoarbitraje llamaron al juez principal Jesús Gil Manzano, un rostro más que conocido para todos los que seguimos el fútbol español. En esos segundos iba quedando claro que este árbitro estaba prácticamente convencido de no cobrar nada. Pero el VAR insistía.

LEER MÁS AQUÍ: Gianluca Lapadula y el gol soñado: los récords alcanzados por la selección peruana con su primer gol con la bicolor

Fueron minutos de mucho diálogo entre Gil Manzano y los futbolistas. Era un enigma saber cuál era la posición del juez ibérico y por qué el VAR insistía tanto. En las últimas horas, este Diario pudo conocer en exclusiva algunos testimonios de los que estuvieron a ras de cancha en Goiania (eso sí, por estar en medio de una competencia nos pidieron guardar en reservas sus nombres). Lo que vamos a describir ahora es por qué Gil Manzano no quería sancionar la falta.

“Está exagerando. He visto desde muy cerca que está exagerando”, le dijo Gil Manzano a los futbolistas peruanos. El árbitro español estaba muy molesto por cómo Caicedo había caído al suelo. Es cierto que, en el momento de la marca, Ramos choca una de sus manos con el rostro de Caicedo, pero no se ve intención de agresión del zaguero nacional.

Gianluca Lapadula anotó el descuento de Perú ante Ecuador por la Copa América 2012. (Foto: EFE)

-El VAR, un protagonista que llegó para quedarse-

Esta selección de Ricardo Gareca ha vivido algunas situaciones extremas con el VAR. A favor tuvo el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia o los goles anulados a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2019. Y en contra lo tuvimos con la pésima actuación del juez chileno Julio Bascuñán, quien se negó a anularle un gol a los brasileños. Ante Ecuador, otra vez aparecía el suspenso del videoarbitraje.

Ramos no tuvo intención de impactar con una bofetada el rostro de Caicedo. Solo coloca su mano por un segundo en medio de la fricción. ¿Se pudo cobrar? Sí, pero aquí pesó la posición y criterio de Gil Manzano, a quien le enfadó mucho cómo Caicedo fingió caerse producto de un golpe que no existió. El árbitro español vio la acción desde muy cerca. Sí vio el contacto de la mano de Ramos. Pero no lo interpretó como un golpe o agresión.

Peru's Andre Carrillo celebrates after scoring against Ecuador during their Conmebol Copa America 2021 football tournament group phase match at the Olympic Stadium in Goiania, Brazil, on June 23, 2021. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

“Queda claro que está exagerando”, repetía un enfadado Gil Manzano, quien ya había decidido no cobrar el penal. Pero De Burgos y Munuera insistían. Así como insistieron en esos segundos finales, con el enredo que se armó en el área peruana después de un tiro de esquina del cuadro norteño.

Tanto como en el supuesto penal de Ramos, Gil Manzano había tomado una decisión aunque tenía que esperar el ‘Ok’ de los jueces del VAR. “Para mí el partido ya terminó”, le dijo Gil Manzano a los defensores peruanos. Quizá a unos miles de kilómetros algunos sentimos que se podía escapar el resultado positivo ante los ecuatorianos. Si hubiéramos estado a ras de campo, para escuchar a Gil Manzano, habríamos estado más tranquilos. Para el español, Moisés Caicedo no se ganó el premio del mejor jugador del partido, pero sí el del futbolista más histriónico. Una suerte de ‘Neymar’ del norte.

Ante Ecuador nos tocó un árbitro severo con las faltas fingidas. Y, después de lo ocurrido con Colombia ante Brasil, queda claro que los árbitros no juegan. Pero por supuesto que importan.

El delantero del Benevento marcó su primer gol con la selección peruana en la Copa América 2021 y fue la figura del empate 2-2 con Ecuador. Repasa los números de Gianluca Lapadula en la presente edición del torneo continental.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Perú y Venezuela se enfrentan por la quinta jornada de la Copa América 2021. El escenario para el siguiente encuentro de la Selección Peruana será el estadio Mané Garrincha de Brasilia.