El fútbol no se detiene y siempre es importante echarle una mirada a lo que sucede en el exterior. El fin de semana pasado (24-25 de octubre) hubo una jornada llena de acción para nuestros embajadores fuera del país, con Jesús Pretell marcando un golazo en Liga de Quito, Sebastián Osorio brindando una asistencia en la reserva de Sporting de Lisboa y Wilder Cartagena expresando su deseo de renovar con Orlando City.

En ese sentido, hacemos un repaso a la actualidad de los peruanos en sus respectivos equipos, los minutos que sumaron, cómo les fue en el campo de juego y lo que viene para ellos esta semana. ¿Qué pasó con Pretell, Osorio, Gallese, Cartagena, Noriega y el resto de futbolistas nacionales? Acá lo explicamos.

Sebastián Osorio y Víctor Guzmán

La dupla peruana tuvo acción en el Sporting de Lisboa Sub 23, que venció 2-1 a Río Ave por la fecha 10 de la Liga Next Gen. De hecho, Osorio fue clave para conseguir el resultado al brindar una asistencia para abrir el marcador. Guzmán, por su parte, buscó la forma de llevar peligro al arco rival y dejar su huella en el partido, aunque no tuvo una opción clara para anotar. Pese a ello, su equipo ganó y alcanzó los 21 puntos, manteniéndose como único líder del torneo. Osorio y Guzmán siguen sumando minutos en la reserva del equipo y piden una oportunidad en el plantel principal. Su próximo rival será el Braga este domingo 8 de noviembre.

🚨 Segunda ASISTENCIA DE GOL de Sebastián Osorio 🇨🇴🇵🇪 | Víctor Guzmán 🇵🇪 gana un balón largo para que Osorio tome el control y le deje el gol a su compañero. El Sporting de Lisboa 🇵🇹 U23 se lleva la victoria por 2-1 ante el Rio Ave en la Liga Next Gen de Portugal. Bien por el ex crema ✨. — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 27, 2026

Erick Noriega

El volante peruano fue titular en la victoria de Gremio por 1-0 sobre Coritiba, por la fecha 32 del Brasileirao. Noriega jugó hasta el minuto 82′ y completó un gran partido: tuvo cinco quites, tres pases claves y una precisión del 85%. El triunfo le permite sumar 34 puntos y pelea por salir de la zona de descenso. El ‘Samurai’ sigue siendo clave en el equipo y se alista para enfrentar este jueves 29 al Athletico Paranaense.

Marcos López

El lateral peruano fue titular en Copenhague y jugó hasta los 60′ en el empate 1-1 ante Odense, por la Superliga danesa. López hizo un partido regular y fue exigido en las coberturas por la banda izquierda, una zona que aprovechó el rival para llevar peligro. Pese a ello, el defensor de la Bicolor cumplió con las exigencias del técnico y completó un buen partido. Su próximo rival será Aarhus Fremad este jueves 29 por la cuarta ronda de la Copa de Dinamarca.

Marcos López. (Foto: Getty Images) / Pressinphoto

Adrián Ugarriza

El delantero peruano fue parte de la victoria del Hapoel Beer Sheva por 5-2 sobre Maccabi Haifa, por la octava fecha del fútbol israelí. Ugarriza ingresó a los 66′ y le dio otro aire al equipo, que consiguió dos goles más en el complemento para asegurar el resultado. El atacante nacional tuvo dos balones ganados y un remate ofensivo, aunque sin dirección al arco. Eso sí, todavía no ha logrado anotar en lo que va de la temporada. En la siguiente fecha su equipo visita al Maccabi Petah Tikva este domingo 1 de noviembre.

Pedro Gallese

El arquero peruano tuvo un buen desempeño en el empate 1-1 de Deportivo Cali ante Fortaleza, por la fecha 10 del Torneo Clausura colombiano. Gallese tuvo una buena actuación a pesar del gol recibido, dejó buenas intervenciones y tres atajadas claves. Su buen momento se refleja en el equipo ‘azucarero’, que encadena 10 partidos sin derrotas y es escolta del líder América de Cali con 30 puntos. Su próximo partido será este domingo 1 de noviembre ante Boyacá Chicó por el certamen local.

Pedro Gallese. (Foto: Deportivo Cali)

Sergio Peña

Jugar siempre es importante más allá del resultado y Sergio Peña así lo entiende. El volante peruano fue titular con OFK Belgrado en la derrota por 1-0 ante Estrella Roja, por la fecha 13 de la Superliga de Serbia. Peña fue titular y jugó todo el partido; sin embargo, su equipo no pasa un buen momento y necesita sumar puntos para salir de la zona de descenso. Además, ya suma siete partido consecutivas sin conocer la victoria. El ‘10′ peruano cumplió con las exigencias y tuvo un desempeño regular. Su siguiente partido será ante Vojvodina estel domingo 1 de noviembre.

Wilder Cartagena

El volante peruano fue titular y jugó todo el partido en el empate 2-2 de Orlando City ante New York City por la MLS. Cartagena demostró que está en buen momento, goza de continuidad y se ha convertido en uno de los pilares del mediocampo de su equipo, que está en zona de clasificación a los playoffs con 42 puntos. ‘Carta’ acaba de cumplir 100 partidos con los leones y hace poco reveló su deseo de renovar. “Quisiera continuar, pero no depende de mí”, contó en entrevista con Alonso El Inca. Eso sí, si mantiene su buen nivel, la renovación caería por su propio peso. Su próximo partido será este miércoles 28 ante Chicago Fire por la MLS.

Jésus Pretell

El volante peruano fue titular y anotó un gol en la derrota de LDU por 2-1 ante Macará. Pretell inició las acciones y marcó un golazo a los 74′, luego de recoger el balón en zona peligrosa y sacar un remata fuerte que batió al arquero rival. Pese al gol y el buen desempeño del mediocampista nacional, su equipo no pudo sacar un buen resultado. Pretell rindió en el campo: cuatro recuperciones de pelota, dos pases claves y un tanto. Su próximo rival será Universidad Católica este jueves 29 por la ida de la semifinal de la Copa Ecuador.

Se tuvo fe 👑 Pretell vio el espacio y remató para el 1-1 de @LDU_Oficial en el Rodrigo Paz Delgado. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 https://t.co/LAEdsuTLg5 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 24, 2026

Agenda para los peruanos este fin de semana

-Fabio Gruber, Mainz 1-4 SV Elversberg (Bundeliga), viernes 30 de octubre

-Felipe Chávez, FC Magdeburg vs SV Darmstadt (Bundesliga 2), sábado 31 de octubre, 7:00 a.m.

-Oliver Sonne, Burnley vs Portsmouth (Championship), sábado 31 de octubre, 10:00 a.m.

-Wilder Cartagena, Orlando City vs Charlotte (MLS), sábado 31 de octubre, 12:00 p.m.

-Adrián Ugarriza, Hapoel Be’er Sheva vs M. Petah Tikva (Liga de Israel), domingo 1 de noviembre, 1:00 p.m.

-Jesús Pretell, LDU vs Independiente del Valle (Liga Ecuabet), domingo 1 de noviembre, 1:30 p.m.

-Pedro Gallese, Deportivo Cali vs Boyacá Chicó (Liga Di Mayor), domingo 1 de noviembre, 4:05 p.m.

-Erick Noriega: Gremio vs Atletico Mineiro (Brasileirao), domingo 1 de noviembre, 4:30 p.m.

-Renato Tapia: Al Wasl vs Al-Dhafra (pospuesto); Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya (Champions League de la AFC), lunes 2 de noviembre, 11:00 a.m.

-Marcos López: FC Copenhague vs Soenderjyske (Superliga Danesa), lunes 2 de noviembre, 1:00 p.m.

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