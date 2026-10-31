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Resumen

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Renato Tapia. (Foto: Al Wasl)
Renato Tapia. (Foto: Al Wasl)
Por Rogger Fernández

El fútbol no se detiene y siempre es importante echarle una mirada a lo que sucede en el exterior. El fin de semana pasado (24-25 de octubre) hubo una jornada llena de acción para nuestros embajadores fuera del país, con Jesús Pretell marcando un golazo en Liga de Quito, Sebastián Osorio brindando una asistencia en la reserva de Sporting de Lisboa y Wilder Cartagena expresando su deseo de renovar con Orlando City.

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