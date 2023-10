A pesar de que las cosas no le fueron bien a la selección peruana en el partido contra Argentina, por la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, lo que vivió un pequeño hincha bicolor el pasado martes - antes y durante el partido - jamás se podrá olvidar.

El protagonista de esta historia es Ignacio, un entusiasta fanático de la selección que se destacó del resto por alentar al equipo de todos en los exteriores del hotel de concentración.

Es más, Yoshimar Yotún, uno de los hombres más experimentados del conjunto nacional, le firmó una camiseta. Eso sería solo el comienzo para el gran momento que le tocó vivir al fiel hincha patrio.

La selección publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el enorme gesto que tuvo con Ignacio. “El sueño cumplido de Ignacio y un momento inolvidable junto a #LaBicolor 🇵🇪 y BIG COLA PERÚ. Con identidad y pasión siempre”, dice el mensaje que acompaña el post del combinado patrio.

Ignacio contó cómo fue el momento en el que se enteró que iba a acompañar a la selección en su salida al campo de juego en el partido contra Argentina:

“La selección peruana se enteró de que Yotún me firmó la camiseta y pidió que los ayuden a encontrarme. Le escribieron a mi mamá y dije: “Hemos llegado hasta acá, no puedo pedir más”. Se que esto no es común que pase en la vida y me siento afortunado. Yo creo en la selección y no hay que Perú no pueda. La verdad amo a Messi, pero nosotros nacimos aquí. Debemos alentar a nuestro país”, dijo el hincha.

Lamentablemente no todo fue felicidad ni para Ignacio ni para el resto de hinchas patrios, pues la selección perdió 2-0 ante Argentina con doblete de Lionel Messi.