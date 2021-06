Conforme a los criterios de Saber más

“La feeee, la fe es lo más lindo que hay en la vida”, dice Christian Cueva mientras André Carrillo replica la frase y agrega: “No querían jugar a las 3, querían jugar a las 4. Que el permiso, que..eeeh... que el otro. Yo tengo cuarentena años y quiero jugar otro partido”. Acto seguido, ‘Aladino’ le pide a Gianluca Lapadula, el hombre del momento, enviar un saludo al dueño de la frase. “Cuto Gua-da-lu-pe, un abrazo fuerte”, dice el ‘9’ que abraza incluso cuando habla. El clip que se hizo viral y dura 36 segundos tiene a las figuras de la selección peruana celebrando el triunfo ante Colombia por la Copa América 2021. Pero también hay un protagonista implícito, que no aparece en el video: Luis Guadalupe (Chincha Alta, 1976).

El ‘Cuto’ patentó la frase en 2011, tras el título nacional que consiguió Juan Aurich ante Alianza Lima, aunque dice que no fue él sino Dios quien habló ese día. Alto, flaco y extravagante como pocos, el exdefensor dejó un mensaje que no solo es viral en redes sociales, también es replicado por los mismos que nos llevaron a un Mundial. La fe es lo más lindo de la vida .

—¿Viste la celebración de Christian Cueva y André Carrillo con tu famosa frase sobre la fe?

Claro, fue un regalo del Día del Padre muy bonito que han tenido conmigo con ese detalle. Cuando acabó el partido le mandé un audio por WhatsApp felicitando a Christian Cueva por el partidazo que hizo y me salió con eso. Mira que ese mensaje yo lo dije en 2011, por intermedio de Dios. La frase “la fe es lo más lindo del mundo” es algo que necesitamos todos, sobre todo Christian que no la estaba pasando bien en estas semanas.





—¿Cómo nace esa frase?

Yo vengo de una familia creyente y toda mi vida he crecido agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Esa fue una frase que salió desde el fondo de mi corazón, guiado por “Papalindo”. En ese 2011, para llegar a la final ante Alianza, pasamos muchas situaciones extradeportivas que pocos saben, obstáculos en el camino. Nos enfrentamos a un grande con todo en contra, pero más pudo nuestra fe, la confianza en el grupo. Antes de la tercera final, que ganamos en el Estadio Nacional, nos prepararon un video de nuestra familia, nuestras madres. Creo que la frase nace por todo lo que habíamos pasado, no lo preparé. Pero más allá de la chacota con la que se dice ahora, el mensaje tiene un significado puro, noble. Y eso es bueno. A mí siempre me ha encantado vender humo, pero humo blanco, dejar palabras con un mensaje para las personas.

—¿Cuáles eran esas situaciones extradeportivas?

Una de ella fue el reclamo que hizo Juan Aurich previo a la final. Necesitábamos esos tres puntos, pero nunca salía el fallo. Qué raro que salió justo después de jugar la primera final, que perdimos en Chiclayo. Era obvio que había hecho “trafa” porque en la Asociación había gente de poder que eran de Alianza. Por eso cuando ganamos yo también digo “ellos hicieron ‘trafa’, no me gustan las injusticias”, ja ja ja. Yo veo ese video y sinceramente no soy yo, no lo había planeado. Pero, bueno, dejé un mensaje que creo que es bueno, uno que necesitamos en estos tiempos oscuros, donde nos estamos sacando los ojos entre nosotros. Y nuestro propósito, el que quiere Dios, no es eso, sino ser solidarios, dar amor.

—Con ese antecedente, ¿crees que es justo que Alianza Lima se haya quedado en Primera División?

La situación que vivió Alianza es similar a lo que pasó Juan Aurich en ese 2011. Ellos descienden futbolísticamente, pero si te das cuenta en la FPF había un complot. Si el fallo al reclamo que hicieron hubiera salido en el momento indicado, Alianza no iba al TAS y no pasaba todo eso. Pero no salió porque hay intereses oscuros en ese grupo que maneja el fútbol peruano. Te apuesto que si no reclamaban o no iban al TAS, todo hubiera seguido normal. Para mí está bien que Alianza siga en Primera División. En la vida uno tiene que ser justo y honesto porque el bien siempre triunfa por encima del mal.

—Regresando a la selección peruana, ¿qué le aporta Gianluca Lapadula a la selección peruana?

Humildad. Desde que lo vi me cayó bien porque transmite cariño que uno lo siente sin siquiera conocerlo. Me encantó que me mande saludos por pedido de Christian y eso me demostró que no me equivoqué al pensar que es una buena persona. Christian me dice: tío no te imaginas lo humilde que es. Y tiene mucha razón. Además, le aporta garra al equipo, contagia a sus compañeros a nunca bajar los brazos, a continuar unidos en todo momento. Me hace recordar al Puma Carranza. Él tiene ese don de jugar al límite siempre, dejando todo en la cancha. Lo que hizo en Ecuador fue extraordinario. Correr en la altura de Quito de esa manera fue su carta de presentación ante nosotros.

—Con la llegada de Lapadula y Ormeño, ¿es momento de ir despidiéndonos de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?

Paolo y Jefferson son una leyenda en la selección y lo que nos han dado quedará en la historia, pero es parte de la vida llegar al final. Lo importante es retirarte con el cariño de la gente, el reconocimiento de haber logrado grandes cosas. Ellos nos llevaron al Mundial y eso debemos agradecerles, pero ya se está viendo un recambio con una generación nueva. Lo que no me gusta es que hay gente de poca fe que los “matan” por un partido malo. Algunos decían que íbamos a perder contra Colombia y eso no debe ser así. Con la selección hay que estar en las buenas y en las malas. Sobre todo este equipo que nos ha dado tanto. Lo bueno de los chicos es que se rebelan cuando ven que la hinchada los critica y demuestran de qué están hechos, comienzan a repartir harto “chocolate”.

—¿Qué significa para ti la palabra “chocolate”?

¿A quién no le gusta el chocolate? Es ese dulce que te da placer. Traducido al idioma del fútbol: es el toque, jugar bonito, con personalidad, un lujo por ahí. El chocolate tienen que tenerlo todos, ah, hasta Aldo Corzo que le mete sabrosura poco a poco.

—¿Tú también repartías “chocolate”?

Cuando se podía, claro, ja ja ja.

—Christian Cueva fue blanco de críticas por un video en el que se le ve en una reunión antes de la Copa América, ¿qué opinas?

No me molesté, pero me puse triste. Lo que hizo está mal, recontra mal, porque es una imagen para los jóvenes. Yo siempre le digo que el demonio está rondando y que se cuide de esos cuervos que están a su alrededor. Él tiene que rodearse de gente que lo quiera y no de los que se aprovechan porque es un buen ser humano. Por lo que hizo no lo vamos a crucificar tampoco. Hay que criticarlo, pero con comentarios constructivos porque nadie sabe lo que él vive. Sinceramente no creo que vuelva a cometer un error como ese, pero para que eso ocurra debe rodearse de gente buena. Yo también en mi momento he sido un loco calato, pero para eso tenía a mi madre y buenos amigos que me aconsejaban. Él ahora tiene una nueva oportunidad y debe aprovecharlo. Si Christian está bien, nos seguirá dando “chocolate”.

—-¿Conversaste con Cueva después de lo que pasó?

Sí, claro. Todas las mañanas le envío unos audios de oración por WhatsApp. Son unos audios que me manda Guillermo La Rosa. La palabra de Dios reconforta y Christian siempre me agradece. Ya le dije que debe rodearse de gente buena, que debe entender la importancia de la familia. Él sabe que cuando necesite algún consejo, aquí estoy.

—¿Cómo era enfrentar a una selección como Brasil repleta de cracks?

¡Uff! Muy duro. Mira que yo enfrenté a Brasil cuando estaban Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho, etc. Detenerlos es una misión imposible. A veces veo a algunos que nunca en su vida han jugado creerse Messi intentando dar consejos como si fuera fácil. Eso no es así. Al frente tienes a cracks y para marcarlos es un dolor de cabeza porque no sabes por dónde van a salir. Recuerdo una jugada cuando marqué a Ronaldo y el hombre me pintó. Me hizo una del ‘Cuto’, ja ja ja.

—También te tocó marcar a Neymar en la Libertadores 2012, cuando él estaba en Santos

Claro. Yo lo había estudiado porque era la figura del equipo. Por eso quería hacerme sentir, agarrarlo. Toda la gente se acuerda de ese “matamoscazo” que le apliqué porque era la única forma de bajarle los caballos. A Neymar si le das espacio, te hace la noche.

—A veces cuando más le “pegan”, mejor juega, ¿o no?

Eso depende. También hubo veces en la que lo sacaron del partido. Uno tiene que saber pegar también. No es dar una patada desleal sin pelota, sino es pelota y pierna, carne con hueso. Creo que en el partido ante Brasil faltó que le den una “chiquita” a Neymar.

—Jugaste 16 partidos con la selección, ¿cuál es el que más recuerdas?

El que jugamos con Brasil que te estaba contando y un encuentro contra Colombia en la era de Juan Carlos Oblitas. Pero más allá de eso, siempre representar al país es un sueño cumplido. A mi me hubiera encantado lograr lo que lograron estos muchachos, pero no se dio.

—¿Le pediste su camiseta a Ronaldo o Ronaldinho?

No era mucho de cambiar porque me concentraba al 100% en el partido. Y si cambiaba camiseta, las regalaba. Después me volví loco cuando hice el restaurante “Cuto16” porque no había camisetas para decorar, tuve que pedirle a mi hermano que me devuelva las que le di, ja ja ja. Ahora me arrepiento no haber cambiado con Ronaldo o Ronaldinho.

—Solo jugaste un partido de Copa América, en 1999 y ante Paraguay, ¿qué recuerdos te trae ese encuentro?

Ese partido jugamos los que no habíamos participado mucho en el torneo. Juan Carlos Oblitas me alineó y perdimos 1-0 con gol de Roque Santa Cruz. Ellos estaban de local y Roque estaba en un gran momento.

—¿Es cierto que estuviste a punto de ser embajador de la FPF?

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, me citó a su oficina, hablamos como una hora. Al final me dijo que su secretaria me iba a llamar y hasta ahora estoy esperando la llamada, ja ja ja. Nunca recibí ninguna explicación al respecto y les escribí para hacerle sentir mi molestia. Quedó pintado de cuerpo entero ese señor. A mi no me gustan las injusticias y menos personas que no tienen palabra.

