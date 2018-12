Selección peruana

Casi el 50% de jugadores de la selección mayor en Rusia estuvo, en algún momento, bajo las órdenes de Daniel Ahmed. En selecciones juveniles y en Sporting Cristal, este argentino marcó un camino para la recuperación de un estilo de juego. Su proyecto como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol ingresa a un interesante momento de exposición a inicios del próximo año. Ahmed, también técnico de la Sub 20 peruana, disputará desde el 18 de enero (debut con Uruguay) el Sudamericano de la categoría en Chile. Mientras que comenta las expectativas con este nuevo grupo de discípulos, este entrenador hace un repaso veloz de sus antiguos alumnos. No se olvida de ninguno, es un profesor a tiempo completo.

— ¿El principal mérito de su proyecto con menores es la descentralización?



Sí, hemos dado mucha ventaja por años prescindiendo de muchos futbolistas de las diferentes regiones del país. En lugares como Piura, Tumbes, Loreto, son miles de muchachos los que no se querían desarraigar de su tierra y venir a Lima. Por eso se dedicaron a otra profesión, porque muchos clubes de provincias no tenían divisiones menores que les permitan desenvolverse a los jugadores de esas zonas. En el Perú hay 30 equipos que hoy tienen la obligación de trabajar con divisiones inferiores.

— ¿Y eso también ayudará a que tengamos cada vez más clubes profesionales netamente formativos?



Antes, un equipo como Alianza Atlético de Sullana tenía que contratar 20 jugadores por temporada. En tres años, estos clubes tendrán que contratar a 3 o 4 futbolistas, porque el resto saldrá de sus canteras. El fútbol va hacia ese lado, hacia la autosostenibilidad.

— ¿Esa masificación nos dará mayor competencia?



Ese es un pilar que hemos armado en este proceso. En el 2016 solo había 900 chicos con línea de carrera para el fútbol. Para el 2019 podemos llegar a 4.200 jugadores con líneas de carrera. También estamos haciendo lo mismo con los entrenadores. El año pasado se graduaron 120 entrenadores de un posgrado gratuito que organizamos aquí. Este año podemos llegar a 400 técnicos con ese título.

— ¿Cuál es el porcentaje de jugadores de provincias en la selección Sub 17 que nos representará en el Mundial del próximo año?



El 40% del plantel de la Sub 17 ha llegado proveniente de las regiones. Algunos siguen jugando en provincias y otros están jugando en la capital. Ese es el inicio de un sueño lindo para el país.

— ¿La Sub 20 que viajará al Sudamericano competirá como aquella que dirigió en el 2013?



La idea de este tipo de procesos es que estos chicos puedan llegar en el corto plazo a una selección mayor. Es parecido al proceso de un club. Dentro del proceso formativo también está enseñar a ganar, hay que insertarlo en su ADN. Esta selección se está preparando para ganar, pero no puedo prometer ganar. A la gente le va a gustar ver a esta Sub 20, será una selección muy competitiva en el Sudamericano. Tenemos el deseo de llegar al Mundial de Polonia, tenemos ese deseo firme. Se vienen las semanas de preparación final, ahora tenemos más trabajo que el plomero del Titanic [ríe].

— ¿Cuánto ayudó que la base de esa Sub 20 acompañe como ‘sparring’ en el Mundial de Rusia?



El jugador peruano cuando tiene procesos es temible y evoluciona en todos los sentidos. Y esta selección tiene proceso. Ricardo Gareca ha trabajado muy bien con ellos en Rusia y eso generó cambios positivos dentro del grupo.

— ¿La búsqueda de jugadores también se mantendrá en el extranjero?



Es importante, en la Sub 20 tenemos a un chico Milesi, que está en el Brescia de Italia. Está MacPherson, quien juega en Escocia. Para la Sub 17 estamos siguiendo a un chico [Alex Robertson] que está en el Manchester City, pero él ya debutó por la selección de Inglaterra, aunque es de madre peruana. Carlos Silvestri va a convocar para la Sub 17 a un chico de España y a dos de Estados Unidos. Lo ideal es seguir ese talento desde los 13 años y generar un sentido de pertenencia.

— ¿Algunos de los jugadores que tuvo en juveniles podrá ser el ‘9’ que cubrirá el vacío que en el mediano plazo deje Paolo Guerrero?



Iván [Bulos] es un chico que ha tenido muchas lesiones y eso lo ha frenado mucho, a pesar de su potencial. Alexander [Succar] y Beto [Da Silva] están llegando a una edad de madurez, pero a Beto también lo acompañan las lesiones. Son jugadores que tienen condiciones, Succar es un goleador de raza y Beto es más de fantasía. Los tres son esperanzas vivas.