Selección peruana

Con su paciencia a tiempo completo, Daniel Ahmed confirma su perfil de docente a largo plazo. El Jefe de la Unidad Técnica de Menores todavía sigue sacando conclusiones de la experiencia de haber llevado a la Sub 20 como sparring de mayores en Rusia 2018. Su oficina, repleta de apuntes y pizarras tácticas, define el pensamiento de un hombre que es pausado en el trato, pero intenso en las ideas. De momento nos confirma dos buenas noticias: Perú también puede ser sede del próximo Sudamericano Sub 17 y Marcelo Márquez, el psicólogo de mayores, ha firmado contrato para laborar con los menores.

¿Cómo surgió la iniciativa de llevar a la Sub 20 a Rusia?



Esto nace de un proceso en todas las áreas. Ahora por ejemplo hemos involucrado a Marcelo Márquez, psicólogo de la selección mayor, como director del departamento de Psicodeportología. La idea es que en el Perú queden instaladas todas las áreas en el trabajo, escuelas físicas, psicológicas, en lo táctico para trabajar con los chicos y que estén más allá de las personas.

¿Han evolucionado mucho los chicos Sub 20 después de un mes como sparring de mayores?



El tema de la competitividad también forman parte de estas áreas que te mencioné. Ayudó mucho a tener competencia contra la selección mayor que estaban en un Mundial, en la elite del fútbol.La experiencia de un juvenil al enfrentarlas deja muchas conclusiones al mismo jugador. Fue un proceso de lujo y quedamos muy contentos por la predisposición y comportamiento de los chicos en todo el viaje.

¿Fue iniciativa del comando técnico mayor o de la Unidad Técnica de Menores?



La idea se empezó a construir en Eliminatorias. La selección mayor empezó a dejar un mensaje de humildad, ellos entrenaban en la cancha 1 y simultáneamente en la cancha 2 trabajaba la Sub 20. Y desde allí, el equipo juvenil funcionó de sparring. Después de la clasificación se buscó mantener esta dinámica de entrenamiento en Rusia. Fue importante que ambas selecciones trabajaran juntas para quitar esa idea de omnipotencia, entender que no hay estrellas, que todos somos deportistas. Se generó un espacio de humildad y unidad.

¿La idea es que en las próxima convocatoria de mayores aparezca algún Sub 20?



Ricardo Gareca después de la Copa América hizo un gran cambio estructural, convocó a varios jugadores jóvenes, el equipo funcionó bien y en la segunda parte de la Eliminatoria el equipo comienza a ir para arriba. Hoy no hay un solo jugador de la Sub 20 que Gareca no conozca bien sus nombres. Parece algo pequeño, pero es muy grande. Ricardo llama a cada jugador de la Sub 20 por sus nombres, ni siquiera por sus apellidos. Eso genera pertenencia y respeto. Que los mayores y menores estén conectados es el proyecto lógico e ideal de cualquier institución o selección.

¿Cuál es el objetivo principal con esta Sub 20?



El objetivo de este equipo Sub 20 va más allá del Sudamericano del próximo año y de la posibilidad de clasificar a un Mundial de la categoría por primera vez. El objetivo a nivel profesional y de selecciones es que esos muchachos terminen integrando la selección mayor. Hemos unido los criterios y patrones entre mayores y menores: dinámica de trabajo, seguimiento estadístico, psicológico, etc.

¿Estás a favor de la bolsa de minutos en el torneo?



El día que el trabajo en menores sea un tema cultural en el Perú, no será necesaria la bolsa de minutos. Hoy es un tema para solucionar, porque tiene que ver con una cultura dirigencial que debe modificarse. En el futuro los gerentes deportivos y gerentes financieros deben ser titulados y que no sea gente improvisada que no entienda de procesos y proyectos. El fútbol de selección depende del fútbol en los clubes, y si sus cabezas no están capacitadas, el futuro es incierto.

¿Los clubes están asimilando bien estos cambios de criterios?



La categorización de los clubes peruanos es muy importante, tenemos que solucionar el tema del ascenso y convertir al fútbol en negocio para todos los clubes. Categorización, profesionalización -o capacitación de los dirigentes- e infraestructura, son los tres pilares para mejorar. Es determinante, para esto, que el Comité de Licencias tomen cartas en el asunto.

¿Se podría rescatar algo de los anteriores procesos de menores?



Criticar para atrás no es sano ni es ético. "Creciendo con el fútbol" fue un proyecto que se inició en el 2004 y con eso se logró que en el 2016, cuando llegamos a la Unidad Técnica, nos encontramos con una evolución y masificación de chicos. Lo que había que encaminar era la descentralización a nivel nacional desde los 13 años hasta los 20. Nunca hubiéramos podido hacer eso, si no encontrábamos una base infantil que ya estaba construida. Para lograrlo hemos tenido un cien por ciento de apoyo de la dirigencia de la Federación. Apostaron completamente en generar un cambio de estructuras y la inversión ha sido muy fuerte.

¿Esta Sub 20 se acercará a lo que mostró tu equipo del 2013?



Si el jugador peruano mantiene un proceso, es un jugador que evoluciona y puede llegar a niveles muy interesantes. Esta selección Sub 20 no forma parte de la Descentralización porque arrancó algo más tarde, igual tiene muy buenos jugadores. Tengo mucha fe en esta selección, hay aportes de clubes que están trabajando muy bien. Pero no necesitamos que cinco o seis trabajen bien, sino que todos los clubes entiendan que el futuro deportivo, económico de una institución está en los jóvenes y sus canteras.

¿Ahmed mantendrá su propuesta de juego que fue elogiada hace 5 años?



Espero ser un entrenador más evolucionado (risas). La idea siempre va a ser tener a un equipo que salga a proponer. Hoy siento que el fútbol necesita muchas variables para poder jugar bien, tenemos buenos jugadores, pero no debemos olvidar el equilibrio defensivo. Hacia esos objetivos va este equipo y la evolución individual de cada chico.

Ese equipo Sub 20 del 2013 al final fue la base de este equipo mundialista 2018. ¿Esta Sub 20 podría repetirlo en las próximas Eliminatorias?



La idea es que ese recambio sea más la consecuencia de un proceso ya establecido en el fútbol peruano y no una idea de procesos momentáneos. Que todo lo que pase en el fútbol peruano sea una causalidad y no una casualidad. Que pasen los años, que se acumulen las generaciones con la misma identidad y que por ahí tengamos la señal de que vamos a ser competitivos.

¿Cómo asumes haber formado a jugadores como Flores, Tapia, Araujo, Polo, Cartagena, entre otros?



Estos chicos no solo pasaron por mis manos sino que pasaron también por entrenadores silenciosos que están en el anonimato y que los ayudaron a crecer hasta llegar a un Mundial. No solo es mérito mío, hay mucha gente que ha colaborado, entrenadores peruanos muy capaces. Hoy lo que tiene Perú es jugadores muy sanos, chicos muy humildes y que en esa formación también tuvo que ver el cuerpo técnico de la mayor.

¿Qué le dejará al Perú organizar el próximo Mundial Sub 17?



Para mí el impacto de infraestructura es algo que necesitamos. Para mí es un punto crucial dentro del cambio del fútbol peruano. Se está trabajando para eso, en los próximos meses hay una alianza entre la empresa privada, el IPD, el gobierno y la FPF para encontrar espacios donde desarrollar la masificación que estamos trabajando. Estamos con una gran expectativa, con el Mundial Sub 17, estamos por confirmar el Sudamericano Sub 17. Esta categoría es una de las primeras que va a representar la descentralización. Está Carlos Silvestri al frente, que se ha capacitado mucho, tiene pasado en menores, en clubes, etc. y también Édgar Teixeira. Los equipos peruanos que han tenido procesos, tienen que ser competitivos.

¿El psicólogo Marcelo Márquez qué cargo oficial tendrá ahora?



Es el encargado del departamento de Psicodeportología. Hoy el fútbol mundial se ha equiparado mucho en estas áreas especificas. No puede faltar. Hoy las especialidades hacen que los objetivos se desarrollen. A los chicos no solo hay que enseñarle a jugar al fútbol, hay que enseñarle valores, que estudies. El futbolista es un ser humano. Marcelo tiene contrato hasta fin de año como trabajador de planta y está formando a otros profesionales peruanos.

¿Piensas renovar contrato con la Federación?



Hasta el 2019 tengo el tiempo lógico de desarrollo de este proyecto. Ya está la descentralización, hay un área educativa, está el área de competencias, está todo el tema normativo en menores para los clubes y tambien la infraestructura. En este año y medio debería cerrarse el círculo, ya todo debe estar funcionando y no va a depender que yo esté. Hasta finales del 2019 cumpliré con mi función y buscaré otro proyecto.

¿Volverías a dirigir en mayores?



Trato de separar bien para que estoy. Yo vine y me propusieron un proyecto de 7 años. Me dijeron primero menores y después el proyecto Qatar 2022. Yo les dije que no debíamos mezclar dos proyectos diferentes. Acepté el proyecto de 4 años y más adelante si yo estoy conforme aceptaría otro reto. Aún no sabemos qué va a pasar. Que termine mi contrato y luego veremos qué hacer. Ricardo (Gareca) piensa lo mismo y tiene el mismo discurso. Primero dejemos las bases, estamos muy cerca de ese sueño.

¿Si la Dirección Deportiva te lo pide aceptarías encargarte interinamente de la selección mayor en estos meses?



Yo me guío por proyectos. Hoy tengo este proyecto de menores y me involucra. El proyecto de mayores debe tener un desarrollo y no incrustaciones momentáneas. Es un tema que tiene que analizarlo la Federación, pero hoy mi proyecto es de menores y estoy interesado en que esto termine. Sería una pena que esto quede en el camino. Sería fantástico que Ricardo se quede. Es muy difícil que las selecciones se unan, tenemos que seguir en eso e ir por más.