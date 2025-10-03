De “Capitán del futuro” y líder mundialista a ‘borrado’ en el renacer bicolor con Barreto: Ortiz Bisso analiza el caso Renato Tapia y las réplicas de un tuit

Escucha la noticia
Quienes lo conocen coinciden en que Renato Tapia es “un buen muchacho”, que el tonito altanero que acompaña sus declaraciones no corresponde a su comportamiento en el día a día. “Es uno de los líderes de la selección”, señala una fuente que lo trata casi desde que se hizo profesional. “Y no tiene miedo a decir lo que sus compañeros callan”, añade otra.